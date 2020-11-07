Пантюркизм. Чего хочет Эрдоган?
14:52. 7 ноября 2020 118 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. (В. И. Ленин)
Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. (В. И. Ленин)
Известно чего: хамам, поесть, женщину и спать…
Правильно,Валерий. Для себя я их называю на букву “Ч” Их сюда кто звал? Я их не звал,Вы то же не звали,Собянин их поманил? Не хватает рабочих рук у этого? А нормальную зарплату не пробовал Собянин платить? Тогда и гастеров не будет. Нет,он сделает по-свойму,потом кудахчят…(( Да НАБОЛЕЛО УЖЕ ПРОСТО!