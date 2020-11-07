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Пантюркизм. Чего хочет Эрдоган?

14:52. 7 ноября 2020 118 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. (В. И. Ленин)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GQeWNnYETNI

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9190 8164
    Валерий 7 ноября 2020 в 15:04

    Известно чего: хамам, поесть, женщину и спать…

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  • 9526 8732
    Stelm 7 ноября 2020 в 17:42

    Правильно,Валерий. Для себя я их называю на букву “Ч” Их сюда кто звал? Я их не звал,Вы то же не звали,Собянин их поманил? Не хватает рабочих рук у этого? А нормальную зарплату не пробовал Собянин платить? Тогда и гастеров не будет. Нет,он сделает по-свойму,потом кудахчят…(( Да НАБОЛЕЛО УЖЕ ПРОСТО!

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