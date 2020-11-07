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Ноябрьские парады

20:17. 7 ноября 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Военный на Красной Площади  в честь годовщины Октябрьской Революции в 1986-м году.


Полная версия парада тут https://www.youtube.com/watch?v=jqu3b57ArVY&ab и тут https://www.youtube.com/watch?v=iRQPPX4Ujso&ab

И еще о парадах.


Парад на 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.

Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Полная версия. Виды г. Куйбышева; военный парад войск Куйбышевского гарнизона в присутствии К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова, Н. С. Хрущева, М. И. Калинина, А. А. Андреева.
У трибуны представитель посольств иностранных государств, для которых, собственно, парад и организовывался.

* * *

Плюс МО РФ продолжает реализацию годных документальных проектов.
Опубликована большая партия документов посвященных историческим парадам 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве.








У меня дед был в отряде моряков, который убывал вторым.


Фото от 12 октября 1941 года. Деду здесь 19 лет. Через пару недель он уедет в Москву, чтобы принять участие в обороне Москвы, а летом 1942 защищать Сталинград, и вернется он в родной город уже после освобождения Севастополя, когда семья была еще в эвакуации, а дом был разрушен.
Подробно о его боевом пути писал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/723065.html



http://parade1941.mil.ru/ – все опубликованные документы смотри тут

Метки: 1917, 1941, 7 ноября, великая октябрьская социалистическая рев, великая отечественная война, Видео, документы, история, куйбышев, мо рф, парады

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6309146.html

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