Ноябрьские парады
20:17. 7 ноября 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Военный на Красной Площади в честь годовщины Октябрьской Революции в 1986-м году.
Полная версия парада тут https://www.youtube.com/watch?v=jqu3b57ArVY&ab и тут https://www.youtube.com/watch?v=iRQPPX4Ujso&ab
И еще о парадах.
Парад на 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
Парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Полная версия. Виды г. Куйбышева; военный парад войск Куйбышевского гарнизона в присутствии К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова, Н. С. Хрущева, М. И. Калинина, А. А. Андреева.
У трибуны представитель посольств иностранных государств, для которых, собственно, парад и организовывался.
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Плюс МО РФ продолжает реализацию годных документальных проектов.
Опубликована большая партия документов посвященных историческим парадам 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве.
У меня дед был в отряде моряков, который убывал вторым.
Фото от 12 октября 1941 года. Деду здесь 19 лет. Через пару недель он уедет в Москву, чтобы принять участие в обороне Москвы, а летом 1942 защищать Сталинград, и вернется он в родной город уже после освобождения Севастополя, когда семья была еще в эвакуации, а дом был разрушен.
Подробно о его боевом пути писал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/723065.html
http://parade1941.mil.ru/ – все опубликованные документы смотри тут