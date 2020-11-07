Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2020
- 07:30 «Исповедь Хмурого»: ГРУ ДНР, сбитый «Боинг» и тайны следствия (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:19 Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского (ВИДЕО).
- 03:30 «Шпрехенфюрер» хочет начать борьбу с русскоязычными учителями в Киеве (ВИДЕО).
- 01:00 Киев отреагировал на указ Путина о документах жителей Донбасса.
- 00:16 Скоро нам позавидуют все соседи.
«Исповедь Хмурого»: ГРУ ДНР, сбитый «Боинг» и тайны следствия (ФОТО, ВИДЕО)
30 октября 2020 года на канале «Bonanza Media», размещенном на видеохостинге «YouTube», появилось интервью знаменитого командира ГРУ ДНР Сергея Николаевича Петровского (Дубинского), более известного жителям Новороссии под позывным «Хмурый».
Ранее т.н. «Нидерландская независимая следственная группа», которая занимается расследование крушением «Боинга» рейса MH17, объявила «Хмурого» одним из главных подозреваемых по данному делу и множество раз пыталась вызвать его на территорию Евросоюза для участия в следственных действиях.
В свою очередь «Хмурый» отказывается выезжать с территории России, мотивируя это тем, что он «невыездной с территории Родины ещё ближайшие 10 лет».
И действительно: Сергей Николаевич Дубинский, 09.08.1962 года рождения, всю свою жизнь прослужил в частях ГРУ ГШ СССР/РФ, является носителем государственной тайны и, согласно законам России, не имеет права пересекать её государственную границу.
В связи с этим последние годы европейские журналисты вели за «Хмурым» настоящую охоту, пытаясь взять у него, пусть и не видеоинтервью, так хотя бы интервью обычное, под запись «карандашом на бумаге».
И вот, спустя множество неудачных попыток, журналистам Европейского СМИ «Bonanza Media» все-таки удалось взять интервью у «Хмурого». Полную версию данного интервью мы публикуем для всех желающих, так как субтитры на английском отнюдь не мешают пониманию того, о чем говорит С. Н. Дубинский.
Константин Романов, для «Русской Весны»
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Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского (ВИДЕО)
Скандал вокруг Конституционного суда Украины — что за этим стоит и в какую сторону ветер дует? Об этом рассказала журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева.
События, которые разворачиваются вокруг Конституционного суда Украины и его решений — первый полномасштабный политический кризис со времени прихода к власти Зеленского.
Ранее Конституционный суд принял решение, которым отменил ряд норм закона о противодействии коррупции и это всё не понравилось западным партнёрам Украины — «антикоррупционерам». Они «настучали» по этому поводу Зеленскому, а Зеленский в свою очередь внёс в Раду законопроект об увольнении судей КСУ и который возвращает отменённые ими нормы закона о противодействии коррупции.
Причём, как подчеркнула Медведева, «абсолютно все признают, что данный законопроект является неконституционным». А бывший соратник Зеленского и глава Администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан обвинил его в уголовном преступлении, оценивая возникший кризис в отношениях с Конституционным судом.
«Но, тем не менее, Зеленский на нём очень сильно настаивает», — отметила она.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков внёс в Верховную Раду Украины альтернативный законопроект, который не увольняет судей КСУ, но возвращает отмененные ими нормы закона о противодействии коррупции. И если первый законопроект Зеленского является полностью антиконституционным, то законопроект Разумкова, по словам журналистки, «тоже не совсем как бы в правовом поле, поскольку игнорирует решение КСУ», но он по крайней мере является «не столь явным нарушением основного закона Украины, как в случае с законопроектом президента».
Отметим, что более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда Украины, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку.
Некоторых из них считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен «перезагрузить» Верховную Раду, если она не поддержит его законопроект об увольнении судей КСУ.
«Заседание глав согласительного совета фракции и комитетов Рады показало, что данный закон, который предлагает уволить всех судей КСУ, вызывает серьёзное сопротивление в Верховной раде. Против президентской инициативы выступают такие фракции как „Оппозиционная платформа — за жизнь“, „Евросолидарность“, „Батькивщина“, а также депутатская группа „За будущее“, — рассказала Медведева.
Что касается законопроекта Дмитрия Разумкова, который является альтернативным Зеленскому и не предусматривает увольнения судей ВСУ, то большинство фракций высказались за него. За этот законопроект могут проголосовать, но многие выступают против, так как он тоже, мягко сказать, неконституционный.
Источник «Страны», близкий к окружению президента полагает, что законопроект президента может даже не попасть на рассмотрение в Верховную раду Украины, а если и попадёт, то голосов на него пока нет, это однозначно. Он также отметил, что юристы из Офиса президента убеждали Зеленского не подавать, не вносить законопроект в Раду, но тот всё равно пошёл вниз. И это, по словам источника, было сделано по чисто эмоциональным причинам.
«Зеленский такой эмоциональный! — заметила Медведева.
— Складывается впечатление, что Зеленский на сто процентов уверен, что антикоррупционные реформы и антикоррупционная инфраструктура в нашей стране — это единственное, что на самом деле волнует украинский народ. А абсолютно не то, как они будут платить по новым высоким тарифам, не тот факт, за какие деньги они будут кормить, одевать своих детей, не вопрос войны, а именно антикоррупционная инфраструктура».
Выступая в эфире канала олигарха Пинчука ICTV «гарант Украины» заявил, что разгонять Конструкционный суд можно. Он привёл в пример ситуацию, которая произошла с Януковичем и с тем, как его отстранили от власти. По словам Зеленского, Януковича убрали в неконституционный способ, так почему сейчас нельзя поступить неконституционно?
«Где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства. Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того — объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю. Мы всегда тогда сидели у экранов телевизоров и все поддерживали. Потому что это правильное решение, потому что оно защищает государство», — считает президент.
По мнению Медведевой, «это заявление без лишних слов претендует на сенсацию»: «впервые официальное лицо Украины, да ещё и президент, признал, что Януковича отстранили от власти незаконно».
«И это оправданно, по его мнению! И весь вот этот беспредел, который происходит — Зеленский говорит, что так надо! Его можно оправдать! Но самый главный вопрос: кому это нужно?» — сказала она.
По её словам, всё «складывается в такую одну картину, которая станет более чёткой и понятной после президентских выборов в Штатах». Там, по последним данным, лидирует Джозеф Байден, который увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа.
Как сообщала «Русская Весна», Евросоюз также призвал Украину немедленно восстановить антикоррупционную структуру после решения КСУ. А вот глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, может привести к нарушению территориальной целостности Украины.
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«Шпрехенфюрер» хочет начать борьбу с русскоязычными учителями в Киеве (ВИДЕО)
Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в Киеве зафиксировано большое количество обращений граждан, которые жалуются на язык обучения в образовательных учреждениях.
По его словам, значительная доля учителей часто говорят на русском во время уроков.
«Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут обнародованы результаты выборов Киевского городского головы. И мы искренне надеемся на ближайшую встречу с главой украинской столицы, с которым мы бы хотели провести весьма плодотворную и важную встречу. Она будет заключаться в разборе той проблематики, которую мы заметили по результатам десятков обращений. Потому что, подчеркну, огромное количество обращений и критики на язык обучения касается учреждений образования города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в разрешении этой проблемы», — сказал «мовный» омбудсмен в ходе брифинга.
По его словам, в Киеве во время уроков немалая доля учителей часто, а в отдельных случаях — изредка, используют русский язык вместо украинского. Креминь добавил, что на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает 25% педагогических работников, а изредка используют русский язык 45%.
Омбудсмен отметил, что русскому языку отдают предпочтение в основном педагоги в учреждениях внешкольного образования — музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, кружках и т. д.
«Такая доля нареканий особенно заметна. Кроме контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий, о повышении квалификации педагогических работников», — сказал Креминь.
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Киев отреагировал на указ Путина о документах жителей Донбасса
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в указ президента Владимира Путина о признании документов Республик Донбасса.
«Сегодня был обнародован указ президента РФ, которым осуществляется очередная попытка российских властей легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Киев считает эти шаги российской стороны «очередным элементом агрессии» по отношению к Украине, направленными против суверенитета и территориальной целостности государства, и являются «откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами».
«Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т. н. „Признание документов и регистрационных знаков” и „упрощенного порядка” предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной», — заявили украинские дипломаты.
В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти документы и любые сделки на их основе.
«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т. ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ», — резюмировали в МИД.
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Скоро нам позавидуют все соседи
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