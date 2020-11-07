Скандал вокруг Конституционного суда Украины — что за этим стоит и в какую сторону ветер дует? Об этом рассказала журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева.

События, которые разворачиваются вокруг Конституционного суда Украины и его решений — первый полномасштабный политический кризис со времени прихода к власти Зеленского.

Ранее Конституционный суд принял решение, которым отменил ряд норм закона о противодействии коррупции и это всё не понравилось западным партнёрам Украины — «антикоррупционерам». Они «настучали» по этому поводу Зеленскому, а Зеленский в свою очередь внёс в Раду законопроект об увольнении судей КСУ и который возвращает отменённые ими нормы закона о противодействии коррупции.

Причём, как подчеркнула Медведева, «абсолютно все признают, что данный законопроект является неконституционным». А бывший соратник Зеленского и глава Администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан обвинил его в уголовном преступлении, оценивая возникший кризис в отношениях с Конституционным судом.

«Но, тем не менее, Зеленский на нём очень сильно настаивает», — отметила она.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков внёс в Верховную Раду Украины альтернативный законопроект, который не увольняет судей КСУ, но возвращает отмененные ими нормы закона о противодействии коррупции. И если первый законопроект Зеленского является полностью антиконституционным, то законопроект Разумкова, по словам журналистки, «тоже не совсем как бы в правовом поле, поскольку игнорирует решение КСУ», но он по крайней мере является «не столь явным нарушением основного закона Украины, как в случае с законопроектом президента».

Отметим, что более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда Украины, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку.

Некоторых из них считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен «перезагрузить» Верховную Раду, если она не поддержит его законопроект об увольнении судей КСУ.

«Заседание глав согласительного совета фракции и комитетов Рады показало, что данный закон, который предлагает уволить всех судей КСУ, вызывает серьёзное сопротивление в Верховной раде. Против президентской инициативы выступают такие фракции как „Оппозиционная платформа — за жизнь“, „Евросолидарность“, „Батькивщина“, а также депутатская группа „За будущее“, — рассказала Медведева.

Что касается законопроекта Дмитрия Разумкова, который является альтернативным Зеленскому и не предусматривает увольнения судей ВСУ, то большинство фракций высказались за него. За этот законопроект могут проголосовать, но многие выступают против, так как он тоже, мягко сказать, неконституционный.

Источник «Страны», близкий к окружению президента полагает, что законопроект президента может даже не попасть на рассмотрение в Верховную раду Украины, а если и попадёт, то голосов на него пока нет, это однозначно. Он также отметил, что юристы из Офиса президента убеждали Зеленского не подавать, не вносить законопроект в Раду, но тот всё равно пошёл вниз. И это, по словам источника, было сделано по чисто эмоциональным причинам.

«Зеленский такой эмоциональный! — заметила Медведева.

— Складывается впечатление, что Зеленский на сто процентов уверен, что антикоррупционные реформы и антикоррупционная инфраструктура в нашей стране — это единственное, что на самом деле волнует украинский народ. А абсолютно не то, как они будут платить по новым высоким тарифам, не тот факт, за какие деньги они будут кормить, одевать своих детей, не вопрос войны, а именно антикоррупционная инфраструктура».

Выступая в эфире канала олигарха Пинчука ICTV «гарант Украины» заявил, что разгонять Конструкционный суд можно. Он привёл в пример ситуацию, которая произошла с Януковичем и с тем, как его отстранили от власти. По словам Зеленского, Януковича убрали в неконституционный способ, так почему сейчас нельзя поступить неконституционно?

«Где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства. Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того — объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю. Мы всегда тогда сидели у экранов телевизоров и все поддерживали. Потому что это правильное решение, потому что оно защищает государство», — считает президент.

По мнению Медведевой, «это заявление без лишних слов претендует на сенсацию»: «впервые официальное лицо Украины, да ещё и президент, признал, что Януковича отстранили от власти незаконно».

«И это оправданно, по его мнению! И весь вот этот беспредел, который происходит — Зеленский говорит, что так надо! Его можно оправдать! Но самый главный вопрос: кому это нужно?» — сказала она.

По её словам, всё «складывается в такую одну картину, которая станет более чёткой и понятной после президентских выборов в Штатах». Там, по последним данным, лидирует Джозеф Байден, который увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщала «Русская Весна», Евросоюз также призвал Украину немедленно восстановить антикоррупционную структуру после решения КСУ. А вот глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, может привести к нарушению территориальной целостности Украины.