Известный политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сделал громкое заявление, указав, что у хулителей российской истории и русского народа есть покровители в самой российской власти.

«Здесь, – сказал он, – как раз упомянули тех, кто совершенно открыто в публичном эфире в своих изданиях постоянно поливает грязью память о Великой Отечественной войне. Известная радиостанция и все её герои… Все они мажоры, дети высокопоставленных советских начальников, которые неплохо себе жили… И самое главное, у них явно есть «крыша»».

Сергей Михеев отметил, что эти люди десятилетиями поливают помоями историю России всех её периодов, оскорбляют её героев и народ, утверждая, что у нас «неправильная» и плохая страна с ужасной историей, в которой светлого пятна не найти. Делать это безнаказанно в течение многих десятков лет, по словам Михеева, не имея мощных покровителей наверху, невозможно.

«У этих людей, – продолжал политолог свое эмоциональное выступление, – есть «крыша», и эта «крыша» – во власти. Кто это конкретно, и зачем они это делают, я не знаю, но это так. Когда люди с экстремистскими призывами выходят в эфир на всю страну, а этого никто не замечает, других мыслей быть не может. У них есть «крыша» во власти, они на эти деньги живут».

По словам политолога, можно сколько угодно собираться и обсуждать различные важные и нужные инициативы по укреплению государственности, но одновременно с этим будет существовать целый корпус людей, которые профессионально будут заниматься ровно противоположным.

И можно сколько угодно возмущаться тем, что коллективный Запад нас оскорбляет, когда абсолютно тем же самым занимаются и в самой России с позволения и под прикрытием её власти.

Другие участники телевизионной дискуссии его активно поддержали. «У нас внутри страны – разные исторические позиции», подтвердил Владимир Соловьев. А генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, часто выступающий как активный политолог, объяснил этот раскол в обществе тем, что оно уже разделено на противостоящие классы и назвал нашу буржуазную элиту «компрадорской», которая «готова сдать страну». По его словам, именно так такая элита поступила во Франции во время Второй мировой войны, когда она покорно сдала свою республику Гитлеру.

Участники дискуссии, с негодованием возмущаясь предательским поведением внутренней пятой колонны, которая в развернувшейся сейчас яростной информационной войне Запада против России нагло выступает на стороне врагов нашей страны, не стали открыто называть имена тех, кто этим предателям покровительствует. А сам Михеев лишь намекнул на «одну радиостанцию», хотя всем известно, что речь идет об «Эхе Москвы», о подрывной роли которой уже не раз писало «Столетие». И её покровители тоже все известны – они сидят, например, в государственной компании «Газпром», которая этот информационный рупор пятой колонны финансирует. Но почему такое происходит?

Ты чей, «Газпром»?

Эта компания – крупнейшая в России. Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16 %, в российских – 71 %. На «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа, он занимает семнадцатое место в списке крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts. Компании принадлежит также крупнейшая в мире газотранспортная система, протяжённость которой составляет 175,2 тысяч километров. Короче, «Газпром» – это наше всё. И многие уверены, что это – сугубо государственная компания, которая обеспечивает благосостояние России за счет несметных богатств российских недр, которые «принадлежат народу». Это правда, но, увы, только отчасти. Реальными владельцами акций компании на самом деле являются:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом – 38,37%;

АО «Роснефтегаз»* – 10,97%;

ОАО «Росгазификация»* – 0,89%;

Владельцы АДР – 25,20%;

Прочие зарегистрированные лица – 24,57%.

Звездочками в этом списке помечены российские компании.

Таким образом, в сумме с Агентством госимущества, РФ владеет 50,23% акций «Газпрома». Это – контрольный пакет, однако что такое «владельцы АДР»? Аббревиатура расшифровывается, как «Американская Депозитарная Расписка». Эти «Расписки» свободно обращаются на иностранных фондовых рынках, выпускаются американским банком-депозитарием The Bank of New York Mellon.

Получается, что на деле на «Газпроме» зарабатывает не только Россия, но и… США – та самая страна, которая сегодня публично называет нас врагом! А каковы результаты такого оригинального разделения прибыли? Если в 2007 году капитализация Газпрома составляла почти 331 млрд долларов, то в 2017 году всего лишь 53,4 миллиарда.

А потому стоит ли удивляться, что «Газпром» финансирует «Эхо Москвы»? Ведь в его правлении есть могущественное лобби, для которого важнее интересы совсем другого государства. Получается, прав Шахназаров, заявляя, что после грабительской прихватизации 90-х у нас возник класс компрадорской буржуазии, у которой совсем другие интересы, чем у подавляющего большинства населения России. У этого класса – громадные финансовые ресурсы, при помощи которых он активно поддерживает СМИ, занимающие прозападные позиции.

Хамелеоны в коридорах власти

Мало того, этот компрадорский класс имеет своих влиятельных представителей и в органах политической власти. Их имена публично не принято называть, но иногда они все-таки всплывают в СМИ в связи со всякого рода скандалами. Как, например, всплыло недавно имя бывшего министра Михаила Абызова, арестованного по обвинению в крупных хищениях. Или имя главы «Сбербанка» Германа Грефа, которого подверг острой критике Никита Михалков в своей публицистической программе «Бесогон» («У кого в кармане наше государство») за пропаганду им в России теорий «цифрового рабства» американского миллиардера Билла Гейтса.

Что же касается российских СМИ, то о том, кто их во власти курирует, «Столетие» уже писало в статье, посвященной увольнению замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который 8 лет курировал СМИ и Интернет в российском правительстве. Когда после увольнения его работу стали обсуждать в печати, то выяснилось, что на протяжении многих лет Волин последовательно и публично придерживался довольно оригинального подхода к журналистике и СМИ, считая, что пресса является всего лишь одной из разновидностей бизнеса.

Он отказывался признавать моральные и этические ориентиры в СМИ, поясняя, что в этом «бизнесе, как, впрочем, и в пиаре, все средства хороши, если они приносят результат». А профессия журналиста, по словам этого куратора российских СМИ, ничем не отличается от работы того, кто «изготавливает табуретки».

Что же после этого удивляться тому, что многие наши СМИ, в том числе и те, которые финансируются из государственных источников, занимаются подрывом основ нашего государства, откровенной русофобией или открыто тиражируют взгляды противников России?

Такие же недоуменные вопросы есть и к нашим кураторам культуры. Вот всего лишь один, но характерный пример. В конце прошлого года в Петербурге проходил Международный культурный форум, который был подан, как главное культурное событие страны. На его секции, посвященной литературе, главное внимание было уделено скандально известным Дмитрию Быкову, назвавшему Гитлера «освободителем», проживающей в Швейцарии Елене Чижовой и Михаилу Веллеру, заявившему недавно, что «советские генералы – тупые сволочи… Если Жукова пристрелили бы с самого начала, то толку было бы больше…».

То есть предпочтение на Форуме было явно отдано самым отпетым русофобам. Писатели же Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, авторы книг патриотического содержания, на него вообще не были приглашены. А вот пригласить на форум, например, главу русофобского «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который в программе был стыдливо назван «медиаменеджером», не забыли. Кто же это сделал? Организаторами форума были Правительство РФ и Министерство культуры России…

На дискуссии в упомянутом ток-шоу у Соловьева присутствовала глава Комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская. На этой передаче она говорила правильные вещи, высказывалась с патриотических позиций. Но ведь известно, что совсем недавно именно Ямпольская активно лоббировала включение в Общественный совет при этом Комитете скандального шоумена из Петербурга Сергея Шнурова, знаменитого своими похабными стишками, цинично поносящими власть и президента, и нередко скакавшего на сцене в чем мать родила.

«Лучше шутка и курьез, чем пещерный ваш серьез!» – ответила этот депутат, с пафосом говорящая сегодня о патриотизме, тем, кто возмущался, что Госдума вдруг оказала покровительство скандальному шоумену. А ведь в свое время именно Елена Ямпольская заявляла, что необходимо сменить «культурную элиту страны»: «Мы должны объявить новый культурный призыв. Я это поняла, когда часть культурных деятелей поддержали Pussy Riot. Надо позвать людей из регионов и правильно их сориентировать, а потом сделать из них новых звёзд». А что же она, получив власть, теперь сама делает? Меняет Pussy Riot на Шнуровых?

Поэтому опасны не только те, кто открыто стоит на прозападных позициях, а и те, кто вещает трибун одно, а на деле покровительствуют тем, кто развращает молодежь и подрывает устои государственной власти в России.

Что же касается нашей компрадорской буржуазии, то один из самых ярых врагов России – Збигнев Бжезинский некогда сказал: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».

А потому если переформатирования нашей элиты не произойдет, если власть не будет полностью очищена от ядовитого наследия 90-х и от нынешних лукавых хамелеонов, то это может обернуться для России самыми непредсказуемыми последствиями. Пример тому – то, что происходит сегодня на Украине и в Белоруссии, где выросло поколение, обработанное учебниками Сороса и пропагандой прозападных СМИ.

Источник: https://nstarikov.ru/kto-ih-kryshuet-120999