Лучший раб тот, который считает себя свободным

(авторство приписано Платону)

Одним из самых эффективных инструментов управления сознанием масс является такой простой и всем известный, но от этого ничуть не менее опасный и действенный, как высмеивание. В случае, если у кого-либо возникает потребность исключить из информационного поля нежелательные для него сведения, но при этом отсутствует возможность их уничтожить или запретить, достаточно их высмеять.

Всем известно, что в «приличной» компании не принято заводить речь о неопознанных летающих объектах. Но почему? Ведь на планете Земля практически нет ни одного живого человека, который не сталкивался бы лично с явлениями, которым присвоили аббревиатуру НЛО! Да потому, что тот, кто очень не хочет, чтобы подобные вопросы даже обсуждались в обществе, воспользовался старой как мир формулой: не можешь говорящему заткнуть рот — выставь оратора на посмешище.

Поэтому ярлык «главный по тарелочкам» стал столь ужасен, что под страхом заполучить его, замолкают речи самых отважных и принципиальных правдолюбцев. И в большинстве случаев не потому, что им страшно за себя, но, в первую очередь, потому, что они в ответе за тех, благополучие кого зависит от него напрямую. Именно потому геолог или историк, который в компании друзей потешается над официально принятой геологической периодизацией, основывается в своей диссертации на то, что сам считает величайшей глупостью. А как иначе? Ведь тогда его труд не будет зачтён, и он не получит очередную научную степень.

А жёны и дети неудачников, а также их друзья и родственники страсть как не любят недотёп, неспособных построить карьеру и обеспечить семье достаток и благополучие. Обществу задан стандарт, который делит всех на успешных и неудачников, и сломать стереотипы мышления обывателя крайне сложно. Именно поэтому метод высмеивания столь распространён и практически неискореним в нашем мире.

Число ярлыков, которых боятся респектабельные члены общества, растёт день ото дня и превращается в разновидность цензуры, которая действует куда более жёстко, чем та, о которой так любят скулить интеллигентствующие домохозяйки, рассуждающие о «зверствах тоталитарного режима». И уже никому не кажется абсурдом, что те, кто не прочёл в своей жизни ничего, кроме «Муму» Тургенева, осуждают «фоменковщину», называя известного учёного «псевдоисториком». Им бесполезно объяснять, что А. Т. Фоменко вообще-то математик и занимается не историей, а математическим моделированием. А история — лишь одна из областей знаний, которую, согласно его выводам, можно успешнее развивать, если вооружиться методами, коими обладает точная наука математика.

В «приличном» обществе не принято заводить речи и о мировом заговоре, ибо отважившийся на это рискует навечно заполучить ярлык «конспиролога». Но давайте подумаем здраво, кому именно наиболее выгодно подобное положение вещей? Правильно! Это жизненно важно как раз для тех, кого именуют «мировым правительством». Тем, кого, по утверждению «здравомыслящих и образованных», не существует. Но ведь, в соответствии с законами логики, если дворник метёт двор, то существует и тот, кому его труд необходим, верно? Ведь никто по доброй воле не оденет передник, не возьмёт в руки метлу и не станет мести чужой двор, не имея в том потребности. А потребность можно навязать искусственно:

Сделать человека зависимым от денег и лишить его возможности заниматься иным трудом, кроме как мести чужие дворы.

Внедрить убеждение в том, что убирать за другими — это очень престижно.

Навязать веру в то, что все дворники непременно попадают в рай после упорных трудов.

Убедить всех женщин в том, что дворники — самые лучшие любовники.

Заставить общество верить в то, что метла, лом и лопата гарантировано обеспечат дворнику пропуск во властные структуры.

Существуют и иные инструменты для создания мотивирующих предпосылок, позволяющих заставить человека делать то, что он не хочет делать, но всё же главными являются три рычага, три основных мотива, к которым все прочие являются только приложением. Три кита, на которых покоится система, позволяющая гарантированно и без особого труда манипулировать сознанием масс, — это те самые «смертные грехи»:

Алчность;

Похоть;

Тщеславие.

Можно было бы отдельными пунктами обозначить властолюбие и страх, но они являются неотъемлемой частью всех трёх перечисленных.

Теперь стоит задать себе один вопрос и честно на него ответить:

- Может ли такое быть, что средства манипуляции сознанием существуют, а тех, кто их использует — нет?

Полагаю, что ответ очевиден. Да, нами управляют, и мы послушно исполняем приказы кого-то, считающегося несуществующим, и при этом глубоко убеждены в том, что это мы сами хотим мести мусор, качать нефть, работать с утра до ночи, покупать бесполезные для нас вещи и вести себя противоестественно, совсем не так, как мы вели бы себя, избавившись от внешнего диктата.

Значит, «мировое правительство» просто не может не существовать. Оно и существует, только совершенно не соответствует образу, возникающему в голове человека, который слышит это словосочетание или видит его текстовое изображение. Скорее всего, круглого стола, за которым сидят толстые мужчины, одетые в чёрные фраки, с цилиндрами на головах, толстыми сигарами в зубах, и злобно потирающие потные ладошки во время построения коварных планов о том, какую бы ещё напасть наслать на несчастных людишек, — не существует.

Всё намного прозаичнее и одновременно страшнее, я полагаю. Мирового правительства в том виде, какое рисуется в нашем представлении, не существует. Но само явление имеет место быть. Только это «правительство» неформально. Оно имеет надгосударственную и наднациональную структуру. Эти люди, если, конечно, они люди в нашем понимании, никогда не «светятся» на экранах. Те имена, которые традиционно относят к членам мирового правительства, являются жалкими пешками в большой игре, и их озвучивают умышленно, в качестве «громоотвода» для концентрации внимания совершенно не на том, что в действительности имеет значение.

Для этой цели создавались различные «тайные» общества и организации, вроде масонов, иллюминатов и пр. Но если здраво поразмыслить, то какие же они тайные, коли о них даже малым детям известно! Всё то, о чём имеются сведения даже в пресловутой «Википедии», никак не может являться тайным. Тайное — это то, о чём мы никогда не слышали и даже не догадываемся о его существовании.

Кроме таких организаций-«громоотводов», существуют отдельные личности, которые совершенно очевидно, назначены «козлами отпущения», которых все должны обвинять во всех грехах, для того чтобы не возникало повода искать истинных виновников всех «бед человечества». Это, конечно, не снимает с них ответственности, а, напротив, требует привлечения пристального внимания для того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто неподсуден ни одному суду ни одной страны мира за свои преступления, совершённые против человечности. Тот факт, что деяния таких людей не подпадают под действия юридических норм, свидетельствует только об одном:

— Законы пишут те люди, которые хотят избежать наказания за свои преступления.

Ведь если в какой-то очень малочисленной социальной группе кража считается подвигом, это не означает, что и для всего общества в целом такое деяние не считается преступлением. Если человечество не хочет исчезнуть с лица Земли, ему неизбежно придётся делать выбор:

— Принять правила, навязанные меньшинством, деградировать и вымереть, как нежизнеспособный вид, либо

— Заставить меньшинство поступать в соответствии с нормами морали, которые превалируют среди подавляющего большинства общества.

Второй выбор мы сегодня не можем осуществить в том числе и потому, что те, кто владеет почти всеми известными ресурсами (материальными и нематериальными), не мотивированы жить в соответствии с нормами морали тех, кого они даже людьми не считают.

Ну скажите, станете ли вы по доброй воле следовать обычаям и традициям, принятым в семье наркоманов, живущих в подвале соседнего дома? Примерно такая же логика присуща и таким, как Рокфеллеры или Ротшильды. Мы все для них — просто ресурс. Такой же, как пчёлы для пасечника. Ненавидит ли пасечник своих пчёл? Нет, он заботится о них потому, что они дают мёд.

Но пасечнику очень легко, потому что у пчёл отсутствуют понятия о морали. А тем, кто правит нами, приходится сталкиваться с величайшей проблемой: их «пчёлы», как только начинают жить сыто и у них появляется время для творчества и размышлений, тут же перестают «давать мёд». Это невыгодно для управляющих в экономическом плане. Ни о какой справедливости речи идти не может. Ротшильды не имеют к нам ни любви, ни ненависти. Мы для них либо нужны, если приносим прибыль, либо становимся бесполезными и даже вредными. Вместо того, чтобы молча работать, мы начинаем задавать вопросы. А вам понравится, если ваш пылесос, вместо того чтобы исправно служить вам для уборки помещений, начнёт выключаться и задавать вам вопросы о том, какого же его истинное предназначение в этом мире?

Вот и Ротшильдам необходимо наладить свой быт таким образом, чтобы их хозяева были довольны. А для этого необходимо, чтобы «стадо», управление которым было доверено отдельным лицам, продолжало исправно приносить прибыль. Оно должно работать с утра до ночи, а в перерывах между созданием прибыли своему хозяину оно снова должно приносить прибыль, покупая еду. А по вечерам стадо должно тратить фантики, которыми с ними рассчитываются работодавцы, на всяческих ристалищах, основные из которых созданы для оболванивания и подчинения. Причём и там все должны тратить всё те же фантики и опять приносить прибыль. Это питейные и танцевальные заведения, театры и кинотеатры, а также стадионы и концертные площадки.

Разумеется, нашей задачей является, в первую очередь, создание условий, при которых правила игры будет устанавливать большинство, а у отдельных желающих навсегда исчезнет стимул для стремления безнаказанно править большинством и совершать поступки, которые для большинства считаются преступлением. Чтобы не возникало даже предпосылок для появления таких вот неподсудных, не боящихся наказания. Таких, как Ротшильды…

Президент США Джеймс Гарфилд был убит, якобы психопатом, выстрелом в спину из револьвера «Бульдог» 19 сентября 1881 г. Официальные историки до сих пор не связывают это убийство с тем фактом, что ровно за две недели до своей смерти Гарфилд написал:

«Тот, кто контролирует объем денег в любой стране, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли. И, когда вы начинаете понимать, что вся система очень легко контролируется тем или иным образом несколькими очень могущественными людьми наверху, вам станет понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии».

Как известно, за высказывания не убивают. Видимо, Джеймс Гарфилд действительно стал опасен, потому что был независим. Правящие кланы не испытывают неприязни к своим врагам и вынуждены прибегать к крайним мерам только в тех случаях, когда все прочие меры воздействия уже исчерпаны. Так же было и в случае с убийством Джона Кеннеди. Может быть, президент был даже симпатичен тому, кто отдал распоряжение на его ликвидацию, но бизнес не предполагает наличия места для эмоций. У таких, как Ротшильды и Рокфеллеры, вообще нет никаких эмоций. Любовь? Да какая, к чёрту, любовь! Жениться и выходить замуж необходимо для сохранения и умножения капитала, даже если приходится заключать браки между родственниками!

Сострадание? Ну при чём тут проблемы безмозглых нищебродов! Десятком миллионов больше, десятком миллионов меньше… Какая разница! Если бизнес требует войны — будет война. Необходимо спасти капитал от убыли — получите кризис и инфляцию. Если можно заработать на революции, значит, она случится. Гибель миллионов особей — просто плата за расширение или сохранение активов.

И что? Разве «тайные правители мира» что-то скрывают? Нет. Они не скрываются сами и не скрывают, какими средствами они пользуются. Вот что сказал Натан Ротшильд (1777–1836 гг.):

«Кто контролирует выпуск денег, контролирует правительство". "Не важно, какая марионетка сидит на троне в Британской империи. Человек, который контролирует выпуск денег в Британии, контролирует Британскую империю, и я контролирую выпуск денег в Британии».

Ну и о какой конспирологии тут идёт речь? Никто ничего не скрывает, пастухи стада предельно откровенны, и знаете почему? Да потому, что считают нас всех своим стадом, безмозглой биомассой, которая всё равно не способна ни на что, кроме как есть, пить, спать, совокупляться и развлекаться. Всем известна история порабощения Ротшильдами мировых правительств. Первой пала Англия в 1815 г., когда, благодаря нечестной биржевой игре, семейство заполучило один из самых важных своих активов – возможность править Британской империей, оказывая влияние на монаршую семью и парламент, поскольку те стали их должниками.

Сегодня в мире остались только пять стран, в которых нет принадлежащих Ротшильдам или не подконтрольных им Центробанков. Это:

Куба,

Вьетнам,

Северная Корея,

Иран и

Сирия.

Неслучайно список «стран-изгоев» в точности совпадает с приведённым здесь. Казалось бы, всем всё должно быть понятно, но ведь нет! Население планеты Земля само красноречиво доказывает, что оно на самом деле и есть «безмозглая биомасса», так зачем же тогда обижаться на Ротшильдов, Рокфеллеров и иже с ними, если они абсолютно правы! Разве можно считать разумными тех, кто даже не пытается прервать длинный список преступлений, которые совершаются против него, и наказать виновных, чтобы другим впредь неповадно было? Вот неполный перечень деяний, по сравнению с которым военные преступники Третьего рейха кажутся ангелочками:

Первая мировая война, революция и гражданская война в России. Итог – Исчезновение с политической карты Российской, Австро-Венгерской, Османской и Германской империй. Убито около 60 миллионов людей, а единственной империей на планете Земля по сей день является Британская империя.

— Создание нацистского режима в Германии во главе с сыном Алоиза Шикльгрубера, который был внебрачным отпрыском Марии Анны Шикльгрубер от Соломона Ротшильда. Итог – 1,2 миллиона казнённых, не согласных с политикой НСДАП.

Берлин, 1 мая 1928 г. Всегерманский слет Союза красных фронтовиков

До сентября 1939 года почти никто из этих людей не дожил.

— Вторая мировая война. Итог – 72 миллиона убитых.

— Создание государства Израиль на территории независимой Палестины и последовавшие за ним арабо-израильские войны, в которых погибло до 80 тысяч человек, не считая тех, кто был убит и искалечен в непрекращающихся терактах, полицейских операциях и т. д.

На совести сильных мира сего ещё и сотни тысяч погибших в других конфликтах, ответственность за которые возлагают на США. А причём тут США, если они всего лишь государство. Что значит «всего лишь»? А это значит, что в иерархии, которую выстроили управляющие миром, таким организациям, как государства, отведена на самом деле весьма скромная роль. Чтобы понять это, достаточно осознать конструкцию вертикали управления Землёй:

Ротшильд

Рокфеллер, Барух

Гольдшмидт, Варбург, Коэн,

Монтефьере, Крупп, Сассун, Гейне,

Оппенгеймер, Мендель, Морган, Бляхорде,

Валленберг, Дюпон, Меллон, Штерн Форд, Флип.

Эти кланы опираются на 358 семейств, которым принадлежат или подконтрольны:

транснациональные корпорации, транснациональные банки

и все официально признанные религии,

Которые, в свою очередь, опираются на:

Партии, движения, фонды, клубы (подобные Бильдербергскому) и «тайные» организации.

Ниже их в иерархии находятся международные надгосударственные структуры:

ООН, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, ПАСЕ, СБСЕ, МВФ, ВТО, НАТО, ВОЗ, Международный Гаагский трибунал, Врачи без границ, Европейский банк реконструкции и развития, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Международная организация труда и т. д.

И только ниже надгосударственных структур находятся сами Государства.

Я не указал тех, что находится на самой вершине пирамиды, потому что вряд ли кто-то из простых смертных может обладать информацией подобного уровня. Есть версии о том, что выше стоят некие «22 иерофанта» или «Приорат Сиона», но, скорее всего, распространение таких слухов наиболее выгодно тем, кто находится на вершине явной пирамиды мировой власти.

А теперь я скажу то, что многим может не понравиться. Да, благодаря своим активам такие, как Ротшильды, чувствуют себя в полной безопасности от тех, кем они управляют. Задайте себе вопрос: «ПОЧЕМУ?» И сами мгновенно найдёте на него правильный ответ: потому, что огромная часть нашего общества, вне зависимости от социального положения, достигла того дна, за которым лежит бездна.

Бомж способен перерезать горло конкуренту, который вторгся на «принадлежащий» ему участок городской свалки. Ученик средней школы готов завязать на «мёртвый» узел и намочить шнурки кроссовок своего одноклассника, чтобы тот не смог вовремя выйти на беговую дорожку и не стал первым на соревнованиях. Менеджер готов спровоцировать своего начальника на подлог документов и «заложить» его руководству фирмы, чтобы занять должность бедолаги с большим окладом. Предприниматель ради избавления от конкурента платит взятку следователю за то, чтобы тот сфабриковал против неугодного уголовное дело.

Вы понимаете, что происходит? Кто-то платит деньги врачам, полицейским, преподавателям, всем, от кого зависит кусочек хал(Я)вы, о которой они мечтают, а потом сами же воют на весь белый свет о том, что «менты взяточники», «чиновники всё распродали» и т. д. А кто им в этом активно помогает? Да вы сами же, любители дармовщинки, и растлеваете всю эту братию. Ну, и скажите теперь, причём тут Ротшильды? Они ведь используют во вред людям их же пороки! Что, разве не так?

А теперь скажите, кому более всех на руку подобное положение вещей? Да в первую очередь выгодно самим Ротшильдам, потому что они мелкие сошки, «бригадиры», а бригадиров, как известно, меняют, если те не в состоянии управлять бригадой. И только во вторую очередь такая ситуация выгодна хозяевам бригадиров.

Бригадирам выгодно положение неприкасаемых, которое они спровоцировали, и которое так охотно поддерживают те, кем они правят. Бригадиры создали миф о своём могуществе сами и кропотливо этот миф поддерживают. Миллионы людей безропотно, словно стадо жвачных, готовы терпеть и безмолвно взирать на то, как режут горло их соседям, в надежде, что их подобная участь минует. Стадо свято уверовало в то, что неспособно жить без пастуха. Стадо готово рвать друг другу глотки за право самому выбиться в управляющие. Но ведь… Чудес не бывает. Шерсть стригут со всех овец. Тавро на крупе выжигают разное, зато всем — и особям из стада, и бригадирам.

Для того, чтобы всё стадо не объединилось, его разбивают на отары. Представителям одной из них вешают на шею медные колокольчики, другой — бронзовые, третьей —железные. При этом каждой отаре говорят одно и то же: «Вы избранные, исключительные, а те, другие, хотят у вас отобрать ваше пастбище». В результате все ненавидят всех, хотя бригадиры учат всех любви и смирению. И они же учат: «Убей неисключительного, и попадёшь на Вершину».

А тех, кто пытается роптать, отправляют на бойню в первую очередь. Возомнившие себя «диссидентами» изгоняются из стада и становятся лёгкой добычей волков. А те немногие, которых волки сами боятся, вынуждены скрываться и из кустов наблюдать за происходящим. Изредка они посылают весточки в стадо, пытаются раскрыть соплеменникам глаза на истинное положение вещей, но каждый раз в ответ слышат только уничижительное групповое блеяние: «Конспиро-о-олог! Бе-е-е!»

Какие же выводы следуют из данного размышления? Полагаю, что, наряду с безрадостными, можно сделать и вполне оптимистичные:

Сегодня, как и во все времена, мы все являемся безмолвными свидетеля битвы богов и титанов, в которой нам отведена роль расходного материала, сырья, ресурса для войны.

Мы имеем право изменить свою участь и обязаны воспользоваться этим правом, поскольку несём ответственность перед своими потомками.

Судя по всему, в прошлом уже происходили подобные поворотные моменты, когда Управляющие безнаказанно кидали в топку противостояния миллионы и даже миллиарды жизней, а потом вновь выращивали людские ресурсы, чтобы вновь использовать их в качестве пушечного мяса.

И если мы будем продолжать с удовольствием пережёвывать предложенную пастухами жвачку или искать оправдания своей инфантильности на стороне, обвиняя во всех бедах «монголо-татарское иго», «кровавый сталинский режим», «глобального предиктора» и т. п., мы никогда не сможем взять ситуацию под свой контроль и останемся безмозглой биомассой, обречённой на уничтожение.

Наши дети и внуки не простят нам, если им придётся ломать голову над тем, откуда в их пустыне появились останки рукотворных сооружений. Нужно действовать на упреждение, а не «возрождать великое прошлое». Мы обязаны измениться и начать строить нравственное общество, которое развивается по естественным законам природы, а не гордиться тем, что «мы фашистам морду начистили». Пора бы осознать, наконец, что это сделали не мы, а наши деды. А мы ничего не совершили такого, чтобы наши потомки могли гордиться нами так же, как мы гордимся своими. Мы сейчас находимся на пороге нового передела мира, и только нам решать, будет ли он происходить по правилам, написанным для нас пастухами, или всё-таки наши пожелания наконец будут учтены. Одно совершенно ясно: мира в его нынешнем виде, который привычен нам, не станет уже в ближайшие годы. И останутся в нём только те, кто смог измениться и сумел изменить пространство вокруг себя.

Источник: https://www.tart-aria.info/fabrika-rabov-rothschfeller-co/