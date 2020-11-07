Лукашенко троллит американцев на тему их выборов.Также в свое выступлении Батька пнул Меркель, за то, что Германия помалкивает насчет происходящего в Польше, а на счет США и вовсе побоится хоть что-то сказать.Ну так то все по делу – выборы в США стали всемирным позорищем, ну а про лицемерие европейцев не шутил только ленивый.В Белоруссии, оказывается, сегодня не только АЭС открыли, но еще и новую ветку метро в Минске.На фоне открытия АЭС, Лукашенко заявил, что надо переходить на электротранспорт.В своих выступлениях на официальных мероприятиях, Лукашенко пообещал:1. Новая Конституция Белоруссии будет обязательно принята.2. После принятия новой Конституции, Лукашенко гарантирует проведение новых выборов по новому законодательству.Между тем, в Минске ОМОН буднично винтил немногочисленных митингующих, которые разогревались перед завтрашним митингом.Да, это не 1937-й…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6308533.html