Это же позорище, издевательство над этой демократией!
15:01. 7 ноября 2020 138 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Лукашенко троллит американцев на тему их выборов.
«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией»
Также в свое выступлении Батька пнул Меркель, за то, что Германия помалкивает насчет происходящего в Польше, а на счет США и вовсе побоится хоть что-то сказать.
Ну так то все по делу – выборы в США стали всемирным позорищем, ну а про лицемерие европейцев не шутил только ленивый.
В Белоруссии, оказывается, сегодня не только АЭС открыли, но еще и новую ветку метро в Минске.
На фоне открытия АЭС, Лукашенко заявил, что надо переходить на электротранспорт.
В своих выступлениях на официальных мероприятиях, Лукашенко пообещал:
1. Новая Конституция Белоруссии будет обязательно принята.
2. После принятия новой Конституции, Лукашенко гарантирует проведение новых выборов по новому законодательству.
Между тем, в Минске ОМОН буднично винтил немногочисленных митингующих, которые разогревались перед завтрашним митингом.
Да, это не 1937-й…
Молодцы!
Прикола с барышней не понял.
Чё ты не понял ? Дама была не против, а подружка не поняла , что та была не против.) А метро – шикардос ! РБ автономная страна по мозгам.
Почему подружке не предложили?Така некрасива,чи шо?)
Меня там рядом не было.)