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Это же позорище, издевательство над этой демократией!

15:01. 7 ноября 2020 138 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Лукашенко троллит американцев на тему их выборов.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией»

Также в свое выступлении Батька пнул Меркель, за то, что Германия помалкивает насчет происходящего в Польше, а на счет США и вовсе побоится хоть что-то сказать.
Ну так то все по делу – выборы в США стали всемирным позорищем, ну а про лицемерие европейцев не шутил только ленивый.

В Белоруссии, оказывается, сегодня не только АЭС открыли, но еще и новую ветку метро в Минске.





На фоне открытия АЭС, Лукашенко заявил, что надо переходить на электротранспорт.

В своих выступлениях на официальных мероприятиях, Лукашенко пообещал:

1. Новая Конституция Белоруссии будет обязательно принята.
2. После принятия новой Конституции, Лукашенко гарантирует проведение новых выборов по новому законодательству.

Между тем, в Минске ОМОН буднично винтил немногочисленных митингующих, которые разогревались перед завтрашним митингом.



Да, это не 1937-й…

Метки: белоруссия, Видео, выборы, Германия, лукашенко, Метро, Минск, США, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6308533.html

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