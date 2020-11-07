Дореволюционная реклама
22:12. 7 ноября 2020 51 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Парфюмерия русских боярТ-ва А. Ралле и К°
Кодаки для подарков к Рождеству
«Матолин» И. К. Кох, Рига. Дезинфицирующая краска. 1904.
Эврика! Смерть сапожникам
Лампа «Молния». Свет и огонь от одного нажима
Гильзы «XX-й век» Фабрики товарищества Н-ки В. А. Белоусова 1904
Гильзы Исаджанова. Не рвутся по шву
Гильзы Исаджанова. Упругий мундштук
Курите папиросы Л. Н. Толстой
Папиросы высшего достоинства «Смирна»
Табачная фабрика А. Н. Шапошникова рекомендует папиросы «Смирна», «Европейские», «Кабинетные»
Рекомендуются папиросы «Коллега» табачной фабрики наследников А. М. Попова. Одесса
Табак «Орта» Т-во Табачной фабрики А. Н. Богданов и К°
Табачная и папиросная фабрика «Дукат» в Москве. 1903
Табачная фабрика «Талисман». 1887
Табачная фабрика товарищества С. Габай
Табачная фабрика Я. М. Серебрякова. Омск. 1903
Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби. 1904
Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби
Вот и вернулась вся эта похабщина с разрушением социализма.