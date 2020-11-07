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Дореволюционная реклама

22:12. 7 ноября 2020 51 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Парфюмерия русских боярТ-ва А. Ралле и К°
Парфюмерия русских боярТ-ва А. Ралле и К°

Кодаки для подарков к Рождеству
Кодаки для подарков к Рождеству

1904. «Матолин» И. К. Кох, Рига. Дезинфицирующая краска
«Матолин» И. К. Кох, Рига. Дезинфицирующая краска. 1904.

Эврика! Смерть сапожникам
Эврика! Смерть сапожникам

Лампа «Молния». Свет и огонь от одного нажима
Лампа «Молния». Свет и огонь от одного нажима

Гильзы «XX-й век» Фабрики товарищества Н-ки В. А. Белоусова 1904
Гильзы «XX-й век» Фабрики товарищества Н-ки В. А. Белоусова 1904

Гильзы Исаджанова. Не рвутся по шву
Гильзы Исаджанова. Не рвутся по шву

Гильзы Исаджанова. Упругий мундштук
Гильзы Исаджанова. Упругий мундштук

Курите папиросы Л. Н. Толстой
Курите папиросы Л. Н. Толстой

Папиросы высшего достоинства «Смирна»
Папиросы высшего достоинства «Смирна»

Табачная фабрика А. Н. Шапошникова рекомендует папиросы «Смирна», «Европейские», «Кабинетные»
Табачная фабрика А. Н. Шапошникова рекомендует папиросы «Смирна», «Европейские», «Кабинетные»

Рекомендуются папиросы «Коллега» табачной фабрики наследников А. М. Попова. Одесса
Рекомендуются папиросы «Коллега» табачной фабрики наследников А. М. Попова. Одесса

Табак «Орта» Т-во Табачной фабрики А. Н. Богданов и К°
Табак «Орта» Т-во Табачной фабрики А. Н. Богданов и К°

Табачная и папиросная фабрика «Дукат» в Москве. 1903
Табачная и папиросная фабрика «Дукат» в Москве. 1903

Табачная фабрика «Талисман». 1887
Табачная фабрика «Талисман». 1887

Табачная фабрика товарищества С. Габай
Табачная фабрика товарищества С. Габай

Табачная фабрика Я. М. Серебрякова. Омск. 1903
Табачная фабрика Я. М. Серебрякова. Омск. 1903

Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби. 1904
Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби. 1904

Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби
Товарищество табачной фабрики Саатчи и Мангуби
Метки: история, плакаты, постеры, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7461740.html

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