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Ту-144. Романтичная эра советской авиации

16:56. 6 ноября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


О истории создания советского реактивного лайнера Ту-144, его конструкции и конкуренции с "Конкордом".



Метки: авиация, Видео, история, ссср, технологии, холодная война

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6306054.html

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