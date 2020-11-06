В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного сообщения Управления Народной милиции ДНР. Украинская сторона, игнорируя условия перемирия, ведёт плотный огонь на Донбассе.

За истекшие сутки украинская сторона 15 раз нарушила режим прекращения огня по всей линии соприкосновения.

На Горловском направлении, в нарушение второго пункта дополнительных мер, боевики 24-й бригады из подствольного гранатомета обстреляли позиции наших защитников в районе н. п. Доломитное, выпустив две осколочные гранаты.

На Мариупольском направлении, боевики 36 бригады морской пехоты ВФУ, с позиций в районе н. п. Талаковка открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в направлении н. п. Коминтерново.

С позиций в районе н. п. Водяное оккупанты вели огонь по н. п. Ленинское из 82-мм минометов и подствольного гранатомета, выпустив в общей сложности 12 мин и 10 гранат. Позже на этих позициях наблюдателями СЦКК были зафиксированы два взрыва.

Ночью враг снова открыл огонь с указанных позиций из 82-мм минометов по укреплениям наших защитников в районе н. п. Коминтерново, выпустив 12 мин.

Наиболее сложная обстановка сложилась вчера на Донецком направлении, где боевики 2 батальона 54 бригады ВФУ, из района н. п. Авдеевка открыли огонь из стрелкового оружия по автобусу со сменой сотрудников ДФС, следовавшего в н. п. Ясиноватая, несмотря на то, что украинская сторона предоставила гарантии безопасности.

Следует отметить, что находившийся в это время в районе н. п. Ясиноватая патруль СММ ОБСЕ зафиксировал факт нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Только после повторного запроса режима тишины у украинской стороны в СЦКК удалось безопасно завершить ротацию смен на важнейшем водном объекте гражданской инфраструктуры.

Однако, сразу после возвращения смены в Ясиноватую, боевики 54-й бригады продолжили обстрел районов н. п. Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Спартак из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различного типа и стрелкового оружия, выпустив, в общей сложности, 9 мин, 110 выстрелов из БМП, 22 гранаты различного типа.

Данный факт украинской агрессии имеет видеоподтверждение, на котором отчетливо видно, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам, подвергая реальной угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

Важно отметить, что минометный обстрел окраин Донецка украинские боевики корректировали с помощью БПЛА, который был сбит нашими защитниками и представлен Вашему вниманию.

Более того, обстрел оккупантами велся из минометов и БМП, переброшенных накануне в экстренном порядке на позиции 54 бригады, что говорит о плановом характере данной акции, проведение которой обусловлено двумя основными факторами:

Первый — это активная работа десяти съемочных групп украинских телеканалов в зоне ООС с четкой задачей от редакции продемонстрировать населению страны обострение на фронте и обстрелы украинских позиций;

Второй — приезд и работа в зоне ООС президента МККК Петера Маурера. По нашим данным, политическим руководством Украины поставлена задача командованию ООС дискредитировать Народные республики в его глазах, путем демонстрации нарушения нами перемирия, и, в конечном итоге, сорвать запланированную встречу с руководством Республик.

Только к полуночи, благодаря действующему координационному механизму, в том числе с привлечением ОБСЕ, удалось добиться прекращения огня со стороны украинских оккупантов. Однако сегодня утром, несмотря на достигнутые договорённости, враг продолжил вести провокационный огонь.

Так, с 7 часов утра каратели 2 батальона 54-й бригады трижды открывали минометный огонь по району н. п. Минеральное, выпустив 20 82-мм мин, также активно применялись РПГ и стрелковое оружие в районе н. п. Каштановое и Доломитное.

В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу Республику, погибло два наших героя.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Мы призываем мировое сообщество зафиксировать неспособность военно-политического руководства Украины вести мирный диалог. Целенаправленными обстрелами украинская сторона ставит под угрозу жизнь и здоровье мирного населения нуждающихся в гуманитарной поддержке международных организаций, таких как МККК в условиях экономической и гуманитарной блокады со стороны Украины.

Мы требует от международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения украинской стороной огневых провокаций против нашей Республики, которые могут привести к эскалации конфликта и очередному кровопролитию.