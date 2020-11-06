Сводки от ополчения Новороссии 06 ноября 2020
- 12:41 ВСУ нанесли удар под Донецком, погиб командир Армии ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:50 Враг наносит удары по Донбассу, у армии ДНР потери — экстренное заявление (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:07 Украинские боевики вечером обстреляли окрестности Донецка и Ясиноватой.
- 03:00 Дави своих, чтоб чужие боялись: преодоление моста боевиками ВСУ закончилось потерями (ВИДЕО).
ВСУ нанесли удар под Донецком, погиб командир Армии ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
Известный ополченец, бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в результате утреннего удара ВСУ под Донецком погиб командир стрелкового батальона 11-го полка.
«”Востоковец” Панькин Андрей Андреевич, 21.10.1987 года рождения. Позывной “Марик”. Начал свой боевой путь 29.05.2014 года рядовым бойцом. Царство Небесное русскому солдату», — пишет Ходаковский в своём Telegram-канале.
Также он сообщил подробности о плотном огне, которым ВСУ накрыли позиции Армии ДНР этим утром.
«В промежутке с 07:27 до 07:40, то есть за 13 минут, по трём расположенным рядом позициям, не считая „плотного стрелкового огня”, выпущено: двадцать два выстрела из СПГ, семь 88-мм мин, два выстрела из гранатомета.
У меня один вопрос: если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго?
А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод, тот его найдёт», — уверен известный ополченец.
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Враг наносит удары по Донбассу, у армии ДНР потери — экстренное заявление (ФОТО, ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного сообщения Управления Народной милиции ДНР. Украинская сторона, игнорируя условия перемирия, ведёт плотный огонь на Донбассе.
За истекшие сутки украинская сторона 15 раз нарушила режим прекращения огня по всей линии соприкосновения.
На Горловском направлении, в нарушение второго пункта дополнительных мер, боевики 24-й бригады из подствольного гранатомета обстреляли позиции наших защитников в районе н. п. Доломитное, выпустив две осколочные гранаты.
На Мариупольском направлении, боевики 36 бригады морской пехоты ВФУ, с позиций в районе н. п. Талаковка открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в направлении н. п. Коминтерново.
С позиций в районе н. п. Водяное оккупанты вели огонь по н. п. Ленинское из 82-мм минометов и подствольного гранатомета, выпустив в общей сложности 12 мин и 10 гранат. Позже на этих позициях наблюдателями СЦКК были зафиксированы два взрыва.
Ночью враг снова открыл огонь с указанных позиций из 82-мм минометов по укреплениям наших защитников в районе н. п. Коминтерново, выпустив 12 мин.
Наиболее сложная обстановка сложилась вчера на Донецком направлении, где боевики 2 батальона 54 бригады ВФУ, из района н. п. Авдеевка открыли огонь из стрелкового оружия по автобусу со сменой сотрудников ДФС, следовавшего в н. п. Ясиноватая, несмотря на то, что украинская сторона предоставила гарантии безопасности.
Следует отметить, что находившийся в это время в районе н. п. Ясиноватая патруль СММ ОБСЕ зафиксировал факт нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
Только после повторного запроса режима тишины у украинской стороны в СЦКК удалось безопасно завершить ротацию смен на важнейшем водном объекте гражданской инфраструктуры.
Однако, сразу после возвращения смены в Ясиноватую, боевики 54-й бригады продолжили обстрел районов н. п. Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Спартак из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различного типа и стрелкового оружия, выпустив, в общей сложности, 9 мин, 110 выстрелов из БМП, 22 гранаты различного типа.
Данный факт украинской агрессии имеет видеоподтверждение, на котором отчетливо видно, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам, подвергая реальной угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.
Важно отметить, что минометный обстрел окраин Донецка украинские боевики корректировали с помощью БПЛА, который был сбит нашими защитниками и представлен Вашему вниманию.
Более того, обстрел оккупантами велся из минометов и БМП, переброшенных накануне в экстренном порядке на позиции 54 бригады, что говорит о плановом характере данной акции, проведение которой обусловлено двумя основными факторами:
Первый — это активная работа десяти съемочных групп украинских телеканалов в зоне ООС с четкой задачей от редакции продемонстрировать населению страны обострение на фронте и обстрелы украинских позиций;
Второй — приезд и работа в зоне ООС президента МККК Петера Маурера. По нашим данным, политическим руководством Украины поставлена задача командованию ООС дискредитировать Народные республики в его глазах, путем демонстрации нарушения нами перемирия, и, в конечном итоге, сорвать запланированную встречу с руководством Республик.
Только к полуночи, благодаря действующему координационному механизму, в том числе с привлечением ОБСЕ, удалось добиться прекращения огня со стороны украинских оккупантов. Однако сегодня утром, несмотря на достигнутые договорённости, враг продолжил вести провокационный огонь.
Так, с 7 часов утра каратели 2 батальона 54-й бригады трижды открывали минометный огонь по району н. п. Минеральное, выпустив 20 82-мм мин, также активно применялись РПГ и стрелковое оружие в районе н. п. Каштановое и Доломитное.
В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу Республику, погибло два наших героя.
Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Мы призываем мировое сообщество зафиксировать неспособность военно-политического руководства Украины вести мирный диалог. Целенаправленными обстрелами украинская сторона ставит под угрозу жизнь и здоровье мирного населения нуждающихся в гуманитарной поддержке международных организаций, таких как МККК в условиях экономической и гуманитарной блокады со стороны Украины.
Мы требует от международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения украинской стороной огневых провокаций против нашей Республики, которые могут привести к эскалации конфликта и очередному кровопролитию.
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Украинские боевики вечером обстреляли окрестности Донецка и Ясиноватой
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о том, что Вооруженные формирования Украины сегодня вечером выпустили девять мин калибром 82 мм в направлении Ясиноватой и ее окрестностей.
Отмечается, что обстрелы велись с 16:52 до 17:25 из подконтрольного Украине города Авдеевки. Под обстрелами также оказались поселки Спартак на окраине Донецка, Минеральное и Каштановое под Ясиноватой. Применялись БМП, гранатометы, стрелковое оружие.
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Дави своих, чтоб чужие боялись: преодоление моста боевиками ВСУ закончилось потерями (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Действующий режим прекращения огня продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
При содействии Представительства ЛНР в СЦКК сотрудниками коммунального предприятия ГУП ЛНР «Лугансквода» выполнялись аварийно-восстановительные и плановые работы на объектах жизнеобеспечения Республики в населенном пункте н. п. Красный Лиман.
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в ОТГ «Север».
На полигоне в районе н.п. Дмитровка во время занятий по вождению БМП при выполнении упражнения по преодолению колейного моста механик-водитель 2 батальона 80 бригады не справился с управлением и допустил наезд на группу сослуживцев, находившихся рядом с препятствием в нарушение требований безопасности.
Двое боевиков получили травмы: солдат Батейко — перелом правой большой берцовой кости, солдат Хитрук — сотрясение мозга.
Несмотря на меры, принимаемые командованием «ООС» по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в подразделениях ВСУ в зоне «ООС» число инфицированных неуклонно растет.
За прошедшие сутки в ОТГ «Север» подтверждены девяносто два факта заражения коронавирусной инфекцией, из них двадцать четыре — в 30-й бригаде и тридцать семь — в 59-й бригаде.
Из-за критического состояния с распространением коронавирусной инфекции, а также в связи с нарушением карантинных мер, выражающихся в совместном размещении заражённых военнослужащих со здоровыми, мы отмечаем резкое снижения морально психологического состояния боевиков указанных соединений, повлекшее за собой употребление спиртных напитков и самовольное оставление расположения бригады.
В частности, 4 ноября сотрудниками военной службы правопорядка в Краматорске задержаны пятеро боевиков 10 батальона 59 бригады в состоянии алкогольного опьянения, которые якобы приехали сдать тест на коронавирус.
Сложная эпидемиологическая обстановка не является препятствием преступной деятельности украинских военнослужащих в зоне «ООС». Хищения оружия и боеприпасов, а также военного имущества по-прежнему продолжают иметь место.
В 59-й бригаду для проверки организации службы, порядка хранения оружия и боеприпасов прибыла комиссия из штаба ОТГ «Север». В ходе работы на позициях 9-го батальона выявлена недостача одного автомата АК-74 № 4723764, а также более 2 тысяч патронов калибра 5,45. Командир батальона Котенко дает объяснения по поводу выявленной недостачи.
Во время инвентаризации технических средств офицерами службы РАВ 30 бригады во 2-м батальоне установлен факт отсутствия пяти приборов ночного видения AN/PVS-14, общей стоимостью 11 600 долларов.
В связи с чем комбриг Гараз приказал провести разбирательство и найти виновных должностных лиц, а в качестве дисциплинарной меры для ускорения процесса собрать с личного состава соединения по 2 тыс. гривен и осуществить закупку приборов через волонтёров.
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