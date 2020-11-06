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Слово Мудрости Волхва Велимудра. Часть 3

22:25. 6 ноября 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Волхв Велимудр – один из древних мудрецов Беловодья, легендарной страны свободы и счастья в русских народных преданиях.
Читает Любомiръ Тай-Мыр.
Автор музыки – Кирилл Богомилов (Kirill Bogomilov).

Часть 1 – https://youtu.be/zrFf1U4l8Eo
Часть 2 – https://youtu.be/bHXXQoDwGI8

«Слово Мудрости Волхва Велимудра» – один из древнейших рукописных источников, сокровенного славяно-арийского ведического знания, сохранившееся до наших дней.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vZAhQ4MqEhE

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