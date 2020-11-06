Слово Мудрости Волхва Велимудра. Часть 3
Волхв Велимудр – один из древних мудрецов Беловодья, легендарной страны свободы и счастья в русских народных преданиях.
Читает Любомiръ Тай-Мыр.
Автор музыки – Кирилл Богомилов (Kirill Bogomilov).
Часть 1 – https://youtu.be/zrFf1U4l8Eo
Часть 2 – https://youtu.be/bHXXQoDwGI8
«Слово Мудрости Волхва Велимудра» – один из древнейших рукописных источников, сокровенного славяно-арийского ведического знания, сохранившееся до наших дней.
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