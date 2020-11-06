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Родители 7 и 8 ноября проведут по всей стране акции протеста против дистанционного образования

07:52. 6 ноября 2020 76 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
По инициативе активных родителей 7 и 8 ноября состоится всероссийская акция #задетей #противдистанционки.

Папы и мамы, для которых важно будущее собственных детей и страны, выйдут к школам в одиночные пикеты с протестом против внедрения в общеобразовательных заведениях методов дистанционного и электронного обучения.
Родители 7 и 8 ноября проведут по всей стране акции протеста против дистанционного образования
В начале октября, в качестве ответа массовому переводу школьников на дистант под предлогом «профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ», началась стихийная самоорганизация родителей Москвы против научно и педагогически не апробированной, вредной для физического и психического здоровья детей формы обучения (которой, к тому же, не существует в ФЗ «Об образовании»).

По мере распространения информации, все больше мам и пап стали осознавать, что время теоретизирования и долгих переписок с администрацией школ прошло – завтра уже будет поздно – поэтому к протесту присоединяются все новые регионы. ​

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно взять лист формата А4, написать на нем лозунг против дистанционного/электронного обучения и выйти к стенам своей школы.


Также можно записать короткое видео с рассказом, почему вы решили выступить против дистанта, затем распространить ролик в соцсетях и отправить его на почту организаторов акции – futureforkids2020@gmail.com.

Корреспондент РИА «Катюша» в Москве будет освещать мероприятие и готов пообщаться с родителями, которые организуют пикеты у своих школ.

Контакты организаторов акции:

Телеграм-канал «Родители России»: https://t.me/forkidsfuture

Чат «Родителей России» https://t.me/joinchat/OQzAmhsgs6O9G7V46aK-Ww


РИА Катюша


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Источник.
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Метки: #задетей, #противдистанционки, будущее, дети, дистанционное, здоровье, катюша, митинг, образование, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5294208.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16850 8134
    BlackCat 6 ноября 2020 в 8:34

    Первые ласточки.
    Между тем, эти родители не понимают, что их дитя может заразиться коронавирусом и в итоге погибнуть.
    Собственными руками дитя в петлю пытаются засунуть.
    Объективная неадекватность как родителя на лицо, ибо во времена прошлых волн заболеваний никто и не помысливал выходить на протесты, и сам просил свое дитя изолировать для лечения.
    Как никто и не выходил на протесты в связи с закрытием школ порой на карантин.
    Окно овертона на лицо.

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    -1
    • 13627 8349
      XAPAOHBlackCat 6 ноября 2020 в 8:56

      Кыця, когда же ты переедишь жить в ковидник, или в лепразорий, или ещё куда-нибудь, например на Марс. А то, понимаешь, сделал из ЯП лоток и не закапыешь за собой.
      ПыСы
      Кыця, глаза уже режет!

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