Родители 7 и 8 ноября проведут по всей стране акции протеста против дистанционного образования
07:52. 6 ноября 2020 76 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
По инициативе активных родителей 7 и 8 ноября состоится всероссийская акция #задетей #противдистанционки.
Папы и мамы, для которых важно будущее собственных детей и страны, выйдут к школам в одиночные пикеты с протестом против внедрения в общеобразовательных заведениях методов дистанционного и электронного обучения.
В начале октября, в качестве ответа массовому переводу школьников на дистант под предлогом «профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ», началась стихийная самоорганизация родителей Москвы против научно и педагогически не апробированной, вредной для физического и психического здоровья детей формы обучения (которой, к тому же, не существует в ФЗ «Об образовании»).
По мере распространения информации, все больше мам и пап стали осознавать, что время теоретизирования и долгих переписок с администрацией школ прошло – завтра уже будет поздно – поэтому к протесту присоединяются все новые регионы.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно взять лист формата А4, написать на нем лозунг против дистанционного/электронного обучения и выйти к стенам своей школы.
Папы и мамы, для которых важно будущее собственных детей и страны, выйдут к школам в одиночные пикеты с протестом против внедрения в общеобразовательных заведениях методов дистанционного и электронного обучения.
В начале октября, в качестве ответа массовому переводу школьников на дистант под предлогом «профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ», началась стихийная самоорганизация родителей Москвы против научно и педагогически не апробированной, вредной для физического и психического здоровья детей формы обучения (которой, к тому же, не существует в ФЗ «Об образовании»).
По мере распространения информации, все больше мам и пап стали осознавать, что время теоретизирования и долгих переписок с администрацией школ прошло – завтра уже будет поздно – поэтому к протесту присоединяются все новые регионы.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно взять лист формата А4, написать на нем лозунг против дистанционного/электронного обучения и выйти к стенам своей школы.
Также можно записать короткое видео с рассказом, почему вы решили выступить против дистанта, затем распространить ролик в соцсетях и отправить его на почту организаторов акции – futureforkids2020@gmail.com.
Корреспондент РИА «Катюша» в Москве будет освещать мероприятие и готов пообщаться с родителями, которые организуют пикеты у своих школ.
Контакты организаторов акции:
Телеграм-канал «Родители России»: https://t.me/forkidsfuture
Чат «Родителей России» https://t.me/joinchat/OQzAmhsgs6O9G7V46aK-Ww
РИА Катюша
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Источник.
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Первые ласточки.
Между тем, эти родители не понимают, что их дитя может заразиться коронавирусом и в итоге погибнуть.
Собственными руками дитя в петлю пытаются засунуть.
Объективная неадекватность как родителя на лицо, ибо во времена прошлых волн заболеваний никто и не помысливал выходить на протесты, и сам просил свое дитя изолировать для лечения.
Как никто и не выходил на протесты в связи с закрытием школ порой на карантин.
Окно овертона на лицо.
Кыця, когда же ты переедишь жить в ковидник, или в лепразорий, или ещё куда-нибудь, например на Марс. А то, понимаешь, сделал из ЯП лоток и не закапыешь за собой.
ПыСы
Кыця, глаза уже режет!