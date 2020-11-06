В начале октября, в качестве ответа массовому переводу школьников на дистант под предлогом «профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ», началась стихийная самоорганизация родителей Москвы против научно и педагогически не апробированной, вредной для физического и психического здоровья детей формы обучения (которой, к тому же, не существует в ФЗ «Об образовании»).



По мере распространения информации, все больше мам и пап стали осознавать, что время теоретизирования и долгих переписок с администрацией школ прошло – завтра уже будет поздно – поэтому к протесту присоединяются все новые регионы. ​

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно взять лист формата А4, написать на нем лозунг против дистанционного/электронного обучения и выйти к стенам своей школы.