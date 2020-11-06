Нас всюду окружают старые, полуразвалившиеся здания, практически руины, которые стали уже чем то типа культа или даже объектов поколения. Глядя на них, воображение рисует благородных рыцарей, что их штурмовали, дабы освободить томящихся там принцесс, или заявить свои права на окружающую территорию. Сюжет знакомый с детства каждому, и согласитесь, глядя на это «великолепие» невольно задумываешься о сказочных событиях, пирах и войнах, взаимоотношениях между лордами и простым народом, о событиях, ставшей причиной, почему этот замок оказался в запустении. Это всё мы знаем со школы. Но вглядитесь в эти строения, что вы в них видите? Видите ли Вы что то общее, кроме того, что они из камня?

Сколько бы мы не смотрели на все эти развалины, шаблон, на котором построено всё наше мировосприятие, не позволяет нам увидеть реальности. А реальность нас не обрадует, если мы её узнаем. Но если познаем истину, то истина сделает нас свободными.

Многие из вас, наверняка видели в старинных зданиях металлические стяжки. Один из моих помощников, обратил внимание, что многие исследователи задавались вопросом о схожести архитектурных элементов, в которых применяются эти стяжки, и я попросил его, копнуть, как говорится, поглубже. Результат, представленный помощником поразил меня до глубины души, и признаюсь, перепроверив всё много раз, удивляюсь до сих пор, как я не видел этого раньше! Естественно я не утверждаю, что всё, что Вы прочитаете далее, есть истина в последней инстанции: все ссылки будут приводится по ходу статьи, переходите по ним и проверяйте всё сами. А главное, всегда говорил, говорю и буду говорить — не верьте мне на слово, проверяйте и задавайте неудобные вопросы. И не только мне, всем историкам задавайте, и чем более неудобными Ваши вопросы будут, тем ближе Вы будете к истине!

И так, поиски информации по металлическим стяжкам, привели нас ни много ни мало, в Восточную Австралию, город Литгоу. Именно там находятся живописные развалины этого замка, давайте на них посмотрим повнимательнее.

В наше время, это место — национальный парк. Не буду утверждать, что охраняется государством, но забором оно обнесено, и стоят информационные таблички. Периодически туда наезжают туристы, играют местные дети, жизнь идёт своим чередом. Но прежде, чем приступить к обзору того, что осталось от здания, давайте пройдёмся по окрестностям.

Городок Литго расположен в горной части Восточной Австралии, в долине между гор. Причём образовался он относительно недавно, практически на «пустом месте».

Краткая официальная историческая справка:

Первые европейские поселенцы прибыли в долину 1824 году. Своё название поселение получило в 1827 году, в честь личного секретаря губернатора Брисбена, Уильяма Литгоу. Заметьте, не в честь губернатора, а в честь его секретаря. Учитывая тот факт, что долина окружена горами, рассвет города наступил только когда в 1869 году была построена западная железнодорожная линия.

Железная дорога "Zig Zag" в 1870 году

Железная дорога «Зиг-Заг» (это её официальное название), есть настоящий инженерный подвиг и была завершена в 1869 году, что позволило осуществлять спуск поездов в долину по очень крутым горам. Сочетание огромных запасов угля и железнодорожного обслуживания означало, что Литгоу обеспечил идеальное место для отраслей, зависящих от этих ресурсов. Первооткрывателем угля в долине Литгоу, считается Эндрю Браун, который занял свой участок в долине, в период между 1824 и 1826 годами, переселившись из Шотландии. В 1837 году Браун основал мукомольную фабрику в Коуэрвулле, для переработки пшеницы, выращенной на его полях. Мельница изначально управлялась водяным колесом и впоследствии была переведена на паровую машину. Архивные записи показывают, что он резал уголь, чтобы обеспечить работоспособность своей мельницы уже в начале 1860-х годов.

Конец краткой официальной исторической справки.

А теперь мы плавно подъезжаем к нашим развалинам. И даже можем посмотреть как там внутри. Ссылка на 3D обзор, здесь. Более подробная официальная информация, о городе Lithgow здесь.

Ровные стены с правильными рядами и красивой кирпичной кладкой. Круглые окна, или закруглённые арки, всё это лишь подчёркивает величественность здания, и придаёт некую тайну всему, что тут происходило.

Друзья мои! Предлагаю Вам проверить самих себя, на предмет шаблонности мышления. Прямо с этого места, не читая дальше, отмотайте вниз и напишите в комментариях — что же тут такое произошло, и чем, по Вашему мнению, являлся этот замок. А потом возвращайтесь к этому месту и читайте далее. Даже интересно, сколько людей попадут в яблочко, только давайте честно: писать ответ не подглядывая дальше.

Сразу хочу обратить ваше внимание на элементы оформления. Те самые металлические стяжки на стенах, арки, круглые окна. Снаружи, на стяжках присутствуют элементы, которые выполняют декоративную функцию и несут силовую нагрузку. Так сейчас выглядят эти руины, похожие на замок или крепость. Вам это ничего не напоминает?

Большой альбом фотографий здесь.

Очень часто высказывается мысль, что строящиеся здания не фотографируют, мол незачем да и дорого. Но вот, пожалуйста, фотография постройки того, что потом мы увидим в руинах. Всё с самого начала, от закладки фундамента, постройка стен, наращивание инфраструктуры. Фотопластинки, конечно были дорогие, но их не пожалели на это дело. Запечатлён почти каждый шаг, а знаете почему? Потому что здание строилось, и прорабу нужно было давать отчёт о сроках и потраченных деньгах. И вообще, бюджет любой стройки несоизмеримо больше стоимости фотопластинок.

А если здание не строилось, то и фотографий стройки нет, ибо отчитываться не о чем. Всё как всегда просто. Конечно бывают разные ситуации на стройке, я даже допускаю, что в некоторых случаях заказчик мог сам жить на стройплощадке и из окна палатки наблюдать за ходом строительства, потому и не требовал фотографий, но это скорее редкость, чем правило. И так, на фотографиях мы видим:

Разметка фундамента

Закладка фундамента печи

Фундамент печи

Цоколь печи

Стены печи

Стены первого этажа

Первый этаж в лесах

Два этажа и печи в лесах

Почти готовые стены в лесах

Готовые стены в лесах

Готовое здание печь

В том, что это именно плавильная печь сомневаться не приходится. Этот район богат каменным углем и рудами различных металлов, лежащими близко от поверхности, а то и прямо на поверхности. Даже возить никуда ничего не нужно, всё прямо под ногами. Да и документы говорят, что Литгоу — город сталеваров. Как я уже говорил, город этот сравнительно молодой, и возник в долине, на «пустом месте». Пустом в ковычках. Природное богатство долины позволило за считанные годы поднять металлургический комбинат, как градообразующее предприятие, и город при нём.

Энох Хьюз

Плавление железа началось в Литгоу в октябре 1875 года под руководством Еноха Хьюза. Не того, который был в Донецке, а его родственник. Первый литейный завод был установлен на участке Томаса Брауна, где руда была найдена прямо на поверхности земли. Хьюз убедил Джеймса Резерфорда из Батерста, владельца почтовой компании, Дэна Уильямса, канадского инженера-строителя, который работал над «Зиг-Загом» и Джона Сазерленда, министра общественных работ, присоединиться к нему в этом сталелитейном предприятии. К концу 1876 года доменная печь производила более 100 тонн чугуна в неделю.

И так, мы разобрались с тем, что перед нами металлургический комбинат. И именно это объясняет наличие металлических стяжек, так как для здания, эксплуатирующегося при повышенных вибрационных нагрузках, усиление стен просто необходимо. Конкретно в этом "замке", располагались компрессора, и прочее вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу доменной печи.

И даже тот факт, что представленная в статье доменная печь, была открыта в 1906 году, не отменяет другого факта — основополагающие принципы строительства. Они всегда были одинаковые. Менялись эпохи, технологии, традиции, используемые материалы, но сами принципы постройки зданий и сооружений, а так же обработки материалов не менялись. И если для промышленности нужны чугун и сталь, то строят доменную печь и печь мартеновскую. Называться печи могут по разному, но принцип их действия и внутреннего устройства не меняется даже спустя столетия.

Но что нам это даёт, и для чего вообще эта статья? Всё предельно просто — подобное анализируется по подобному, а теперь, зная истинное предназначение этих строений, по аналогии ещё раз посмотрим на другие развалины, обращая внимание на металлические стяжки на стенах, арки, круглые окна, и помосты, ведущие к вершинам башен. Ни чего не напоминает?

Панорама на металлургический завод Lithgow Blast Furnace 1885 год

Конечно тяжело признавать, что заводы прошлого были, есть и более того, ни куда не делись, их просто умело спрятали.

Башня-руина. Царское село

Башня-руина в Царском селе. По официальной истории поставлена «на память войны» с Турцией. Нормальная причина строить башню, правда? В честь начала войны, тем более, что ту войну, память которой якобы эта башня увековечивает, по официальной истории нам объявила Турция.

Башня-руина. Царское село. Памятная табличка

А есть памятник в честь нападения Наполеона? Или Гитлера? Или та война с Турцией была уникальной, и что бы её не забыли, нужно было ставить башню? Что люди прямо так могли взять и забыть о войне? Друзья, не кажется ли Вам, что как то всё сложно и путано белыми нитками? А ведь всё гениальное просто — никакая это не башня, это печь, для обжига кирпича или плавки металла.

Башня-руина. Царское село. Отверстие сверху, просто накрыли решёткой

Башня-руина. Царское село

Такой же помост, ведущий к вершине, обратите внимание, входа в башню нет, что бы что то подать, требуется спускать верёвку. И вон наверху человек с шестом, как снова? С шестом? А что он там делает, так высоко?

Бельский И. И. 1719 г. Гатчинские (Орловские) ворота и Руина в Царском Селе

Вот другая картина. Угадайте, кто тут лишний? Да, все. Кроме мужика с тачкой и собакой. Он работает и делает то, что и должно — везёт на тачке руду или уголь, для заполнения шихты печи. Художник оставил нам закладку, что бы мы поняли что здесь изображено.

Заметьте, такие башни удобнее всего строить у подножия холма, для удобства загрузки и ближе к реке, так как технологический процесс изготовления, например, кирпича, требует много воды.

Башня-руина. Царицыно

Башня-руина. Усадьба Орловых

Сказанное этой статье — всего лишь одна из версий, о назначении башен. Но согласитесь, именно эта версия объясняет, где те производственные мощности, на которых строился Петербург, или другие старинные города.

Фильм по статье:

Пишите свои мнения в комментариях, предлагайте свои варианты, а здесь вторая часть разрыва шаблонов. За сим не прощаюсь, скоро будут продолжения текущих и новые расследования. Будет интересно!

Источник: https://www.tart-aria.info/razryv-shablona-drevnie-kreposti/