Коротко по выборам в США.1. В Джорджии будет пересчет голосов, так как разница копеечная, а Трамп вообще заявляет, что часть поданных голосов недействительна – вбрасывалась уже после выборов и подсчитывалась без независимых наблюдателей.2. В Пенсильвании скорее всего тоже. Неспособность США обеспечить подсчет голосов в течение 1-2 дней, как в подавляющем большинстве стран, все сильнее напоминает ситуацию в некоторых африканских странах, где считают от нескольких дней до недели.3. Трамп оспаривает подсчет в целом ряде штабов и наверняка какие-то претензии дойдут до Верховного Суда. В штатах, где рулят демократы, в местных судах ему будет трудно добиться желаемого. В Верховном Суде есть неплохие шансы, если конечно Трампу и там не нанесут удар в спину.4. Трамп продолжает настаивать на своей победе, в то время, как СМИ поддерживающие Байдена настаивают на его победе. Глобалистская пресса сейчас прекрасно самозаголяется – чем хороши эти выборы, так как это тотальным разрушением мифа о независимой и объективной прессе, если конечно в него еще кто-то верил.5. В публикациях американской прессы возник животрепещущий вопрос – а что будет, если Трамп официально не признает итоги выборов и объявит их украденными. Отсюда же вытекает и вопрос об использовании Нац.гвардии и военных против избирателей Трампа. Такая постановка вопросов безусловно радует.6. В целом, происходящее кино будет идти еще как минимум несколько дней, а кто бы по итогам не победил, весь следующий срок будет иметь подорванную легитимность и шлейф обвинений в краже выборов в условиях расколотой примерно пополам страны. Но сейчас уже конечно не до имиджа демократии – на кону вопрос о власти.Версия республиканцев.Версия демократов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6306548.html