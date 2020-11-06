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Различные предметы, спроецированные из их измерения не в разные, а в одно и то же низшее по отношению к нему измерение, отображаются в своих проекциях так, что проекции оказываются не противоречивыми, но многозначными. Если, например, я проецирую цилиндр, конус и шар из трехмерного пространства на двумерную плоскость, параллельную основаниям цилиндра и конуса, то во всех трех случаях получается круг.
Баба Яга в тылу врага ))
Обизян куда дел партбилет?
Это важно Владимиру.
Победа над самим собой в итоге.