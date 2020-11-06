Часть интервью с полковником Хабаровым Леонидом Васильевичем._______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PiuC0DPjnGE