“От героев былых времен…” Полковник Хабаров о времени, армии, ЧВК // Злоба дня
22:26. 6 ноября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Часть интервью с полковником Хабаровым Леонидом Васильевичем.
_______________________________________________
Поддержать канал:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ЗлобаДня
_______________________________________________
Поддержать канал:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ЗлобаДня