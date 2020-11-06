Опасная делегитимизация избирательного процесса
02:14. 6 ноября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Это просто прекрасно.
Facebook закрывает группу сторонников Трампа, организующих митинги против “украденных '' выборов
Facebook в четверг закрыл группу сторонников Трампа, организующую протесты против подсчета голосов, заявив, что это используется для делегитимации избирательного процесса и включает «тревожные» призывы к насилию.
Группе под названием «Stop the Steal» было всего несколько дней, но к моменту ее удаления за нарушение политики Facebook она превысила 300 000 участников.
Социальная сеть действовала на фоне того, что через два дня после голосования во вторник в штатах на полях сражений продолжается подсчет бюллетеней, и демократ Джо Байден уверен, что перехватит пост президента у действующего Дональда Трампа.
«В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу «Остановить кражу», которая создавала реальные события», – сказал Facebook в ответ на запрос AFP.
«Группа была организована вокруг делегитимации избирательного процесса, и мы видели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых членов группы».
«Остановить воровство» призывало «встать на ноги», чтобы защитить то, что он называет «честностью» голосования, по сообщению Washington Post, и поощряло пожертвования, чтобы помочь отправить сторонников в такие штаты, где происходят боевые действия, такие как Джорджия и Пенсильвания.
Некоторые из комментариев предупреждали, что они «находятся на грани гражданской войны», и спрашивали сторонников, как они собираются «свергнуть правительство», сообщает The Post.
Со дня выборов президент неоднократно публиковал твиты, призывающие прекратить подсчет бюллетеней, и без доказательств утверждал, что были подтасованы результаты голосования.
Twitter замаскировал эти подстрекательские посты уведомлениями, в которых говорилось, что утверждения вводят в заблуждение.
Facebook и Twitter изо всех сил пытаются предотвратить использование своих платформ для распространения ложных заявлений о честности голосования или подсчета бюллетеней.
Платформы обязались усилить проверку ложной информации о выборах, включая преждевременные заявления о победе, стремясь избежать повторения манипуляций в 2016 году. Отдельно Facebook заявила, что реализовала свою политику запрета политической рекламы после закрытия опросов.
Представитель Facebook сказал, что целью было «уменьшить вероятность путаницы или злоупотреблений» и что запрет, вероятно, продлится около недели.
https://www.timesofisrael.com/facebook-shuts-down-pro-trump-group-organizing-rallies-against-stolen-election/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter – цинк
Все поняли?
Если люди собираются в группу, чтобы оспорить итоги выборов, то они создают угрозу и делегитимизируют голосование. И это собрание надо закрыть, чтобы не легитимизировать выборы. Если вы призываете встать и выйти на улицу, чтобы защитить итоги выборов, вы опасно делегитимизируете избирательный процесс. В особенности, если вы хотите поехать куда-то для участия в митингах. И вам закроют рот, пока что на недельку, чтобы уменьшить вероятность путаницы и злоупотреблений.
Запомните это на будущее. Схема предельно универсальна.
Более чудесных выборов в США было бы трудно представить.
Такое самозаголение во всех аспектах. Такая она теперь – "страна свободы".