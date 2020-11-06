Кружок диалектики (2020–2021). 02. «Проявление гегелевского идеализма» М.В.Попов.
16:57. 6 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
27 октября 2020 г. состоялось второе в 2020-2021 году занятие кружка гегелевской диалектики КЛГД по теме «Проявление гегелевского идеализма». Пытаясь обосновать субъективное и не связанное с Учением о сущности начало Субъективной логики, Гегель по сути дела солидаризировался с идеалистическим «онтологическим обоснованием бытия божьего». Следующее занятие по теме «Механизм» состоится 10 ноября.
Все занятия кружка диалектики 2020–2021 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
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Все занятия кружка диалектики 2020–2021 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
Почта видеоканала Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ: atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html