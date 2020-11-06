Российские IT-компании раскритиковали технопарк за подрывную деятельность.

Прежде всего критика коснулась участия в организации панельной онлайн-дискуссии «Релокация стартапа в страны Европы», где велась агитация за переезд российских специалистов на Украину, в Польшу, Латвию или Литву. Об этом говорится в письме председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Натальи Касперской к председателю фонда «Сколково», бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Не вполне понятное для широкой публики слово «релокация» в переводе на русский означает «перемещение», а в применении к бизнесу — смену компанией страны, где она ведет свою деятельность, на другую. А если ещё проще, — тему такой дискуссии, в переводе на нормальный русский, безо всяких обиняков можно обозначить так: «Ребята, пора валить из России в Европу!»

С таким призывом уже давно выступают либеральные СМИ, например, «Эхо Москвы», где он звучит чуть ли не каждый день. Но на сей раз, как это ни странно, он прозвучал со стороны государственной структуры, которая занимается высокотехнологичным бизнесом. Речь идёт о мероприятии, которое состоялось 21 октября в «Сколково» на площадке международного сообщества стартаперов Go Global World. Среди партнёров, помимо «Сколково», указана также Высшая школа экономики, которую уже давно считают рассадником либеральных идей.

Организована эта пропагандистская операция на тему «Пора, валить!» была умело. Во время дискуссии IT-стартаперам показали «краткую пошаговую инструкцию» по оформлению документов для выезда за рубеж и дали самые подробные рекомендации по оптимизации расходов при переезде.

Понятно, что если эти рекомендации будут услышаны и реализованы на практике, то Россию покинут наиболее квалифицированные специалисты и передовые компании.

Это предательство?

Естественно, среди тех, кто понимает, что на самом деле означают такие призывы к «релокации в Европу», они вызвали вполне законное возмущение. «Проведение мероприятий, подобных онлайн-дискуссии «Релокация стартапа в страны Европы», идёт вразрез с политикой российского государства в сфере развития отечественной IT-отрасли, а также с миссией самого технопарка. Получается, что вместо благоприятной среды для интеллектуального потенциала создаётся плацдарм для вывоза мозгов за рубеж», — объяснила Наталья Касперская. Она подчеркнула, что в условиях западных санкций российские власти «прикладывают усилия» для поддержки отечественных IT-специалистов.

Пытаясь оправдаться, гендиректор «Сколково» Ренат Батыров, заявил в ответ на обвинения Касперской, что технопарк давно работает с Go Global World и согласился информационно поддержать панельную дискуссию, в которой изначально не увидел больших рисков. «Безусловно, «Сколково» никогда самостоятельно не инициирует подобные темы. <…> Будем осмотрительнее относиться к поддержке подобного рода мероприятий», — заявил Батыров. Однако, хочется надеяться, такими оправданиями ему отделаться теперь вряд ли удастся. А тем, кто нашей экономикой руководит, следует незамедлительно поставить вопрос, достойны ли организаторы и участники таких подрывающих нашу экономику акций продолжать занимать высокие посты в её ключевых отраслях.

Тем более что в сети такое позорное мероприятие получило у нас ещё более резкую оценку. «Государственная измена в «Сколково»» — такова возмущенная реакция пользователей. «Что происходит? – гневно вопрошают они, — государство оплачивает «экспертов», которые на государственные деньги, на финансируемой государством площадке агитирует соотечественников сворачивать бизнес в России и валить на Украину и в Прибалтику? Почему эти «эксперты» ещё не арестованы?».

Скандалы и убытки

Инновационный центр «Сколково» был создан в 2010 году по указу тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева с весьма важной целью — содействовать самым передовым научным исследованиям.

Было задумано создание некоего российского аналога знаменитой «Кремневой долины» в США. На реализацию проекта государством были выделены огромные ресурсы. Однако почти сразу престижная стройка оказалась в центре ряда коррупционных скандалов.

Особый резонанс вызвал скандал 2013 года, когда Следственный комитет заявил, что вице-президент фонда Алексей Бельтюков растратил 750 тысяч долларов США из денежного фонда проекта, передав их либеральному активисту Илье Пономарёву. Хищение оформили в виде оплаты серии лекций, которые Пономарёв должен был прочитать в ряде городов России, но этого не сделал. Было возбуждено уголовное дело.

В 2016 году, когда в стенах ИЦ «Сколково» уже кипела бурная деятельность, Счетная палата провела его проверку. Подсчитали и, как говорится, прослезились. Оказалось, что Фонд, и его «дочки» финансируются государством почти на 100%. За это время «Сколково» израсходовало в общей сложности 65,5 млрд народных рублей. Но на что пошли эти деньги? Как оказалось, в первую очередь на высокую зарплату сотрудникам.

«В структуре расходов Фонда в 2013-2015 годах расходы на оплату труда составили более 8,9 млрд руб., что составляет 13,7% от общей суммы расходов, произведенных за счет субсидии из федерального бюджета», — сообщила Счетная палата.

На исследовательскую деятельность за это же время денег потрачено в два раза меньше. В 2015 году среднемесячная зарплата в Фонде составляла 468,4 тыс. руб., что в 13,8 раза превышало аналогичный показатель в целом по экономике России.

Но помимо россиян, в «Сколково» трудятся иностранцы. Кроме зарплат, им с царской щедростью выплачивались дополнительные компенсации. Выяснилось, например, что гражданин Израиля генеральный директор ОДПС («дочка», занимавшаяся строительством объектов в «Сколково») господин Лумельский получал только на оплату съемной квартиры 300 тыс. в месяц.

В 2015 г. в «Сколково» были зарегистрированы 1432 участника, пообещавших вести исследования. «11 из 36 компаний — участников проекта, получивших по итогам 2014 года наибольший объем выручки от результатов исследовательской деятельности (более 100 млн рублей), принадлежат иностранным юридическим лицам. Например, как сообщил МК, стопроцентными владельцами ООО «Параллелз Рисерч», ООО «Рок Флоу Динамикс», ООО «Е инжиниринг», ООО «Воркл» являются иностранные юридические лица, зарегистрированные на Кипре, а ООО «Лингуалео» и ООО «Акуматика» — иностранные юридические лица, зарегистрированные на Британских Виргинских островах». При этом выручка, которую они получают благодаря «Сколково», уплывает в офшоры — на Кипр и Виргинские острова. «Оценить возможные объемы вывода прибыли участников проекта за рубеж в ходе контрольного мероприятия не представилось возможным», — отмечалось в отчете Счетной палаты.

В январе 2016 года «Сколково» вообще хотели ликвидировать в связи с неэффективностью.

В Кабинете министров состоялось заседание по вопросу пересмотра системы господдержки инноваций, в ходе которого занимавший тогда пост вице-премьера Аркадий Дворкович сообщил о возможной ликвидации «Роснано», Российской венчурной компании, «ВЭБ Инноваций» и «Сколково».

«В течение ближайших недель будут представлены уже согласованные со всеми ведомствами предложения. Останутся ли живы все эти институты, ещё предстоит решить», — заявил тогда вице-премьер.

Однако «Сколково» уцелело. Мало того, в 2018 году его возглавил после увольнения с поста вице-премьера тот же Дворкович, который прежде объявлял о его возможной ликвидации. И вот теперь он оценивает его деятельность совершенно иначе, уже не вспоминая о прежних нелестных выводах Счетной палаты. «Высоко оцениваю. Может быть, до пятерки с плюсом не дотянули, но, думаю, что твердую четверку точно можно поставить», — сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность работы Фонда за последние 10 лет.

«Судить в конечном счете лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в «Сколково» работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране», — отметил Дворкович.

Еще один показатель успеха, по его словам, финансовая отдача. «Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний «Сколково» по итогам 2019 года составила более 111 миллиардов рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 миллиардов рублей», — отрапортовал Дворкович.

«Ах, судьба моя, судьба!»

Получается, что при Дворковиче (окончившего, кстати, университет Дьюка (Северная Каролина, США), в «Сколково» неожиданно произошло чудо. И оно вдруг стало приносить немалую прибыль. Может такое быть?

Новой проверки деятельности этой структуры Счетной палатой пока не было. Но напомним, что в ноябре 2016 года Дворкович упоминался в числе высоких федеральных чиновников, находившихся в разработке ФСБ по делу Улюкаева о вымогательстве крупной взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.

А как свидетельствует Википедия, в ноябре 2018 года стало известно, что многолетняя помощница вице-премьера Дворковича Анастасия Алексеева была уволена из аппарата правительства России за самовольное разглашение инсайдерской информации, служебной переписки министров и вице-премьеров журналистам. Материалы скандала были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. В 2020 году она была привлечена к уголовной ответственности за взятку.

…В феврале 2019 года в российских СМИ, в том числе на деловом телеканале РБК-ТВ, было опубликовано видео, на котором Дворкович навеселе пританцовывает с бокалом в руках на борту частного самолёта в компании бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой и бывшего шефа протокола премьер-министра РФ Марины Ентальцевой. Участники вечеринки, поднимая бокалы, шутовскими голосами распевают песню «Ах, судьба моя, судьба!» из репертуара Надежды Кадышевой. Под одобрительные возгласы Дворковича Ткачёв провозглашает тост: «За аграрное лобби!».

Словом, можно предположить, что позорная панельная онлайн-дискуссия «Релокация стартапа в страны Европы» в «Сколково», которую не без оснований назвали «предательством», проводилась отнюдь не случайно.

Источник: https://nstarikov.ru/gosizmena-v-skolkovo-120994