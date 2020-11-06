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Гитлеровский Евросоюз в захватнической войне против СССР

13:34. 6 ноября 2020 103 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
СССР из политических соображений никогда не выпячивал роль тех европейских стран, чьи производственные и людские ресурсы работали на Гитлера. Подобная толерантность вряд ли оправдана.




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Метки: война, Гитлер, Европа, советский, ссср, фашизм, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5295381.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3723 2869
    Игорь 6 ноября 2020 в 13:57

    На заставке статуи свободы не хватает – Промышленник и Фермерша, звезды лучше шестилопастные для полного абсурда.

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    • 9462 8668
      StelmИгорь 6 ноября 2020 в 14:24

      Игорь,ныне существующее государство и есть абсурд. Там агония,вопрос времени. Важно другое- нам уцелеть и жить. Ни в доллары,ни в ЕВРО,если есть излишки,только в Юани,не в рубли. Юани будут доминировать в Мире. Скоро,увидим.

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      • 1973 1724
        GeorgeStelm 6 ноября 2020 в 14:32

        Лет 45 назад ходил анекдот:
        Если на финско-китайской границе будет спокойно, то русская водка будет стоить 10 юаней.
        Кстати, какая цена сегодня?

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