Гитлеровский Евросоюз в захватнической войне против СССР
13:34. 6 ноября 2020 103 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
СССР из политических соображений никогда не выпячивал роль тех европейских стран, чьи производственные и людские ресурсы работали на Гитлера. Подобная толерантность вряд ли оправдана.
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На заставке статуи свободы не хватает – Промышленник и Фермерша, звезды лучше шестилопастные для полного абсурда.
Игорь,ныне существующее государство и есть абсурд. Там агония,вопрос времени. Важно другое- нам уцелеть и жить. Ни в доллары,ни в ЕВРО,если есть излишки,только в Юани,не в рубли. Юани будут доминировать в Мире. Скоро,увидим.
Лет 45 назад ходил анекдот:
Если на финско-китайской границе будет спокойно, то русская водка будет стоить 10 юаней.
Кстати, какая цена сегодня?