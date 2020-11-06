Цензура на американском ТВ
12:22. 6 ноября 2020 71 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Заявление Трампа по поводу победы на выборах, подверглось цензуре на нескольких американских телеканалах.
Как сообщает USA Today, MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановили прямую трансляцию выступления Трампа, в котором он обвинял противников в попытке «украсть выборы», заявлял о множестве нарушений на голосовании по всей стране и утверждал, что после подсчёта голосов выиграет выборы. Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что «неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа». Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал «бездоказательные» заявления.
Отлично, что новостные ведущие телеканалов определяют что правда, а что нет. А как же Первая поправка и инклюзивность мнений?
Борьба с агентом Дональдом вынуждает отбрасывать даже видимость приличий и симуляцию демократии.
На самом деле нам пытаются сказать, что свобода слова, это кого надо свобода слова. А если вы не понимаете этот чудесный принцип, заботливый цензор вас поправит.
Ну а что может быть лучше для примера, нежели подвергнутый цензуре президент США. Эти выборы становятся все лучше и лучше.
А ВОЗМОЖНО ЛИ ,ДОРОГИЕ ВЫ МОИ РУССКИЕ, ЧТО ВЕСЬ МИР ПРИЗНАЕТ ФАЛЬШИВЫЕ ВЫБОРЫ МЕХРИКАНСКИХ “ПАРТНИОВОФ” , ДАЖЕ РОССИЯ , А МЫ БУДЕМ ДУМАТЬ ,ЧТО У РУССКОГО ВЫСШЕГО “ЕСТАБЛИШМЕНТА” ( ИЗ ТЕХ , КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С КОРУПЦИОЙ НА Руси , , но очень тонко,незаметно , чтобы не изпугать воров-сенаторов) ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ДАЛЕКИЕ “ПЛАНЫ”, КОТОРЫЕ МЫ -ВОСТ.ЕВРОПА НЕ ПОНИМАЕМ ,НО ОНИ ЕСТЬ- КАК ЗАЕЦ В ПОЛЕ ,ВРОДЕ НЕТУ , ,НО ОН ТАМ !
Вот что думает 1 адекватный русский брат:
№19 2Майа5атта
Пользователь на сайте Сегодня, 13:31 0
Все знают,что выборы нечестные. Но самое главное,что ВСЕ признают как милые,ЗНАЯ,что выборы нечестные. Но это их дело. Но меня волнует вот что: Пути ПРИЗНАЕТ?!! и поздравит, к примеру,Байдена??!!! Это будет просто для меня лицемерием,он унизит себя в моих глазах, да может и не только в моих,надеюсь. Во всяком случае я честен высказывая свое отношение к Путину,а не слепо раболепствую как многие. Он Президент Великой страны и потому должен поступать не в угоду кому-то, а честно и достойно.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/132409-budut-li-amerikancy-posle-etogo-uchit-kogo-to-demokratii.html
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БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
“Он Президент Великой страны и потому должен поступать не в угоду кому-то, а честно и достойно.”
И не только !
Но,,,,лучьше подождать !
Тов. Путин в фокусе внимания миллионых людей в Европе и Лат. АмериГой ,как символ борбы с колониальным зло ,не дай Бог , и он признает то , , чего нету , ,
Как мистир БРЕЖНЕФ ПРИЗНАЛ “АПОЛО-13″ И ЛУННОЙ АФЕРЕ ИЗ-ЗА 1 ШУБУ НОРКОВУЮ ОТ УСА-презика НИКСОНА ,И 8 авто -подарочек из Америгой- ЛИНКОЛНИ ,МУСТАНГИ ,ФОРД- РУЧНАЯ ВЫРАБОТКА !
ПОЗОР БЫВШИХ ЧЕЛОВЕЧЕК ИЗ ЦК КПСС- ПРОДАЛИ ИНТЕРЕСОВ 20 000 000 КОМУНИСТОВ ТОЛЬКО В СССР !
” ПАВЛИНЫ ГОВОРИТЕ? ”
Ждем тонкие махинации и полит. флуктоации после фальсификации в Мире Плутокрации !
Плутокрация – (болг.)
(на гръцки: πλουτος – богатство, κράτος – управление) е форма на държавно управление, при която решенията на правителството се базират не на мнението на народа, а се вземат от влиятелен кръг на висшето общество, съставен от богати хора.
Плутокрацията е частен случай на олигархията.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F