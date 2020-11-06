Заявление Трампа по поводу победы на выборах, подверглось цензуре на нескольких американских телеканалах.Отлично, что новостные ведущие телеканалов определяют что правда, а что нет. А как же Первая поправка и инклюзивность мнений?Борьба с агентом Дональдом вынуждает отбрасывать даже видимость приличий и симуляцию демократии.На самом деле нам пытаются сказать, что свобода слова, это кого надо свобода слова. А если вы не понимаете этот чудесный принцип, заботливый цензор вас поправит.Ну а что может быть лучше для примера, нежели подвергнутый цензуре президент США. Эти выборы становятся все лучше и лучше.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6305701.html