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Цензура на американском ТВ

12:22. 6 ноября 2020 71 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


Заявление Трампа по поводу победы на выборах, подверглось цензуре на нескольких американских телеканалах.



Как сообщает USA Today, MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановили прямую трансляцию выступления Трампа, в котором он обвинял противников в попытке «украсть выборы», заявлял о множестве нарушений на голосовании по всей стране и утверждал, что после подсчёта голосов выиграет выборы. Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что «неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа». Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал «бездоказательные» заявления.

Отлично, что новостные ведущие телеканалов определяют что правда, а что нет. А как же Первая поправка и инклюзивность мнений?
Борьба с агентом Дональдом вынуждает отбрасывать даже видимость приличий и симуляцию демократии.
На самом деле нам пытаются сказать, что свобода слова, это кого надо свобода слова. А если вы не понимаете этот чудесный принцип, заботливый цензор вас поправит.
Ну а что может быть лучше для примера, нежели подвергнутый цензуре президент США. Эти выборы становятся все лучше и лучше.

Метки: Видео, выборы, свобода слова, США, Трамп, цензура

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6305701.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2575 2207
    georgi tarabov 6 ноября 2020 в 14:12

    А ВОЗМОЖНО ЛИ ,ДОРОГИЕ ВЫ МОИ РУССКИЕ, ЧТО ВЕСЬ МИР ПРИЗНАЕТ ФАЛЬШИВЫЕ ВЫБОРЫ МЕХРИКАНСКИХ “ПАРТНИОВОФ” , ДАЖЕ РОССИЯ , А МЫ БУДЕМ ДУМАТЬ ,ЧТО У РУССКОГО ВЫСШЕГО “ЕСТАБЛИШМЕНТА” ( ИЗ ТЕХ , КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С КОРУПЦИОЙ НА Руси , , но очень тонко,незаметно , чтобы не изпугать воров-сенаторов) ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ДАЛЕКИЕ “ПЛАНЫ”, КОТОРЫЕ МЫ -ВОСТ.ЕВРОПА НЕ ПОНИМАЕМ ,НО ОНИ ЕСТЬ- КАК ЗАЕЦ В ПОЛЕ ,ВРОДЕ НЕТУ , ,НО ОН ТАМ !

    Вот что думает 1 адекватный русский брат:

    №19 2Майа5атта
    Пользователь на сайте Сегодня, 13:31 0
    Все знают,что выборы нечестные. Но самое главное,что ВСЕ признают как милые,ЗНАЯ,что выборы нечестные. Но это их дело. Но меня волнует вот что: Пути ПРИЗНАЕТ?!! и поздравит, к примеру,Байдена??!!! Это будет просто для меня лицемерием,он унизит себя в моих глазах, да может и не только в моих,надеюсь. Во всяком случае я честен высказывая свое отношение к Путину,а не слепо раболепствую как многие. Он Президент Великой страны и потому должен поступать не в угоду кому-то, а честно и достойно.

    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/132409-budut-li-amerikancy-posle-etogo-uchit-kogo-to-demokratii.html
    Politikus.ru

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  • 2575 2207
    georgi tarabov 6 ноября 2020 в 14:30

    БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

    “Он Президент Великой страны и потому должен поступать не в угоду кому-то, а честно и достойно.”

    И не только !

    Но,,,,лучьше подождать !

    Тов. Путин в фокусе внимания миллионых людей в Европе и Лат. АмериГой ,как символ борбы с колониальным зло ,не дай Бог , и он признает то , , чего нету , ,

    Как мистир БРЕЖНЕФ ПРИЗНАЛ “АПОЛО-13″ И ЛУННОЙ АФЕРЕ ИЗ-ЗА 1 ШУБУ НОРКОВУЮ ОТ УСА-презика НИКСОНА ,И 8 авто -подарочек из Америгой- ЛИНКОЛНИ ,МУСТАНГИ ,ФОРД- РУЧНАЯ ВЫРАБОТКА !

    ПОЗОР БЫВШИХ ЧЕЛОВЕЧЕК ИЗ ЦК КПСС- ПРОДАЛИ ИНТЕРЕСОВ 20 000 000 КОМУНИСТОВ ТОЛЬКО В СССР !

    ” ПАВЛИНЫ ГОВОРИТЕ? ”
    Ждем тонкие махинации и полит. флуктоации после фальсификации в Мире Плутокрации !

    Плутокрация – (болг.)

    (на гръцки: πλουτος – богатство, κράτος – управление) е форма на държавно управление, при която решенията на правителството се базират не на мнението на народа, а се вземат от влиятелен кръг на висшето общество, съставен от богати хора.

    Плутокрацията е частен случай на олигархията.

    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

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