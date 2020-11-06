2008-2010. Повседневная жизнь в Пхеньяне
22:27. 6 ноября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01.2009. Пиццерия
02. 2008. Люди кланяются перед статуей Ким Ир Сена
03. 2008. Женщина играет на барабане в парке в день солнца, в годовщину рождения Ким Ир Сена
04. 2008. Пхеньян. В метро. 8 сентября
05. 2010. Влюбленная пара
06. 2010. Женщины в западной одежде гуляют по улице
07. 2010. Толпа на стадионе Ким Ир Сена во время футбольного матча
08. 2011. Люди читают газету на станции метро в центре Пхеньяна
09. 2012. Люди играют в игровые автоматы в Пхеньяне 12 апреля. Любой доход от ставок можно использовать только для покупки товаров в соседнем магазине
10. 2012. Мужчины работают на строительной площадке
11. 2012. Отец фотографирует свою дочь перед Монументом идей чучхе
12. 2012. Пикник в парке
13. 2012. Старый жилой дом в центре города
14. 2008. Пара на велосипеде на берегу реки Тэдон
15. 2010. В детском саду
16. 2010. Дети играют музыку в школе Квангбок