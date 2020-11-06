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2008-2010. Повседневная жизнь в Пхеньяне

22:27. 6 ноября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



01.2009. Пиццерия


02. 2008. Люди кланяются перед статуей Ким Ир Сена


03. 2008. Женщина играет на барабане в парке в день солнца, в годовщину рождения Ким Ир Сена


04. 2008. Пхеньян. В метро. 8 сентября


05. 2010. Влюбленная пара


06. 2010. Женщины в западной одежде гуляют по улице


07. 2010. Толпа на стадионе Ким Ир Сена во время футбольного матча


08. 2011. Люди читают газету на станции метро в центре Пхеньяна


09. 2012. Люди играют в игровые автоматы в Пхеньяне 12 апреля. Любой доход от ставок можно использовать только для покупки товаров в соседнем магазине


10. 2012. Мужчины работают на строительной площадке


11. 2012. Отец фотографирует свою дочь перед Монументом идей чучхе


12. 2012. Пикник в парке


13. 2012. Старый жилой дом в центре города


14. 2008. Пара на велосипеде на берегу реки Тэдон


15. 2010. В детском саду


16. 2010. Дети играют музыку в школе Квангбок
Метки: история, корея, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7459516.html

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