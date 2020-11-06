1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1970-е. Школьная шпаргалка
1970-е. Мимо Кремля. Гостиница «Россия». Софийская набережная
1970-е. Мимо Кремля. Софийская набережная
1970-е. На прогулку
1970-е. Мамин праздник
1970-е. Встреча
1970-е. Такси
1970-е. Уборка гаража
1970-е. Цирк на Цветном бульваре. Олег Попов
1970-е. Акробаты
1970-е. Аэропорт «Шереметьево»
1970-е. Дети на аэродроме
1970-е. В читальном зале. Библиотека им. Ленина
1970-е. По грибы
1970. Похороны П.Жемчужиной. Новодевичье кладбище. апрель
1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября
1971. Идет Академия. Красная площадь. Руководство на Мавзолее 7 ноября