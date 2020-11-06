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1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3

15:34. 6 ноября 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1970-е. Школьная шпаргалка.
1970-е. Школьная шпаргалка

1970-е. Мимо Кремля. Гостиница «Россия». Софийская набережная
1970-е. Мимо Кремля. Гостиница «Россия». Софийская набережная

1970-е. Мимо Кремля. Софийская набережная
1970-е. Мимо Кремля. Софийская набережная

1970-е. Мимо Кремля. Софийская набережная

1970-е. На прогулку
1970-е. На прогулку

1970-е. Мамин праздник
1970-е. Мамин праздник

1970-е. Встреча
1970-е. Встреча

1970-е. Такси
1970-е. Такси

1970-е. Уборка гаража
1970-е. Уборка гаража

1970-е. Уборка гаража

1970-е. Цирк на Цветном бульваре. Олег Попов
1970-е. Цирк на Цветном бульваре. Олег Попов

1970-е. Акробаты
1970-е. Акробаты

1970-е. Аэропорт «Шереметьево».
1970-е. Аэропорт «Шереметьево»

1970-е. Дети на аэродроме
1970-е. Дети на аэродроме

1970-е. В читальном зале. Библиотека им. Ленина
1970-е. В читальном зале. Библиотека им. Ленина

1970-е. По грибы
1970-е. По грибы

1970. Похороны П.Жемчужиной. Новодевичье кладбище. апрель
1970. Похороны П.Жемчужиной. Новодевичье кладбище. апрель

1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября
1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября

1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября5

1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября

1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября1

1971. Идет Академия. Красная площадь. 7 ноября

1971. Идет Академия. Красная площадь. Руководство на Мавзолее 7 ноября
1971. Идет Академия. Красная площадь. Руководство на Мавзолее 7 ноября

1971. Похороны А.Т. Твардовского. декабрь
1971. Похороны А.Т. Твардовского. декабрь

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7460341.html

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