Главная » Здоровье, Невероятное в мире, Политика

Вся датская норка должна быть убита

08:43. 5 ноября 2020 241 просмотр 10 коммент. Опубликовал:


Правительство Дании из-за угрозы распространения коронавируса, приняло решение уничтожить 12 млн. норок.

Вся датская норка должна быть убита.

Об этом премьер-министр Метте Фредериксен говорит на пресс-конференции и называет это «чрезвычайно серьезной ситуацией».

- Вирус мутировал у норки, и мутировавший вирус распространился на людей. Это может быть бомба во время предстоящей вакцинации от коронавируса. - Мутировавший вирус среди норок может быть связан с риском того, что будущая вакцина не подействует должным образом, – говорит премьер-министр.

Корона наблюдалась сегодня на 207 норковых фермах в Ютландии. Statens Serum Institut обнаружил пять примеров норковых ферм и 12 примеров у людей, где мутировавшие вирусы проявляют пониженную чувствительность к антителам .

Хьёрринг: 41 норковая ферма с коронавирусом из 60
Jammerbugt: 39 норковых ферм с коронавирусом из 72
Фредериксхавн: 36 норковых ферм с коронавирусом из 49

- Мы рискуем, что эффекта в худшем случае не будет. Это может иметь разрушительные последствия для пандемии во всем мире. По словам Метте Фредериксен, мутировавший вирус рискует распространиться в другие страны.
«Это очень серьезно», – говорит Кори Мёльбак, директор Statens Serum Institut.
- Худший сценарий – это пандемия, которая начинается снова в Дании, – говорит он.

Племенных животных также необходимо убивать

По данным Датского ветеринарного и продовольственного управления , в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, где насчитывается около 12 миллионов норок.

Заводчики норок не смогут содержать отдельных животных, чтобы разведение могло продолжиться позже.
- Даже содержание небольшого количества племенных животных представляет собой риск, – говорит министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен (S).

Он выражает сочувствие заводчикам норок и пострадавшим сообществам, но подчеркивает, что это серьезная угроза для здоровья населения. - Мы находимся в ситуации, когда свет в конце туннеля находится в опасности, – говорит Могенс Йенсен.

67 норковых ферм уже убили свои стада, и убийство проводится в сотрудничестве с полицией, вооруженными силами, Датским агентством по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.

Начальник национальной полиции Торкилд Фогде заявляет, что теперь они усиленно работают над уничтожением норок.
- Это требует сотрудничества властей , а также сотрудничества со стороны заводчиков норок, – сказал начальник национальной полиции .

https://www.dr.dk/nyheder/indland/alle-danske-mink-skal-aflives-af-frygt-virusmutation – цинк



Метки: дания, Европа, животные, коронавирус, эпидемия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6302364.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Смерть денег: датский прецедент
... В их руки стекается вся информация о держателе счёта....1 января 2017 года датский Центробанк прекращает выпуск наличных ... – купюр всех номиналов (датские кроны). Начинается планомерное вытеснение ...до того, что некоторые датские банки стали выдавать ипотечные...
Вся Швеция 17-го века говорила по-русски
..., это слово сохранилось и в датском — GATA, и в латышском — GATVE..., часть Северной Америки, Скандинавия и вся Восточная Европа — всё это в... наша (с Норвегией вместе взятой). Вся Северная Война и началась-то...
Вся история Азии в одной европейской карте
... из греческих монархов, сейчас правят Датским королевством. Поэтому, если кто-то...
Dannebrоg - старейший государственный флаг или очередной пример заимствованной истории?
...оригинальный путеводитель: Старейший в мире датский флаг Даннеброг, которому скоро исполнится...под сенью флага Даннеброг проходит вся частная датская жизнь, буквально с первой...крестового похода против язычников к датскому королю Вальдемару II, который ...
Воспоминания советского разведчика о своей работе в Дании
... хороший шведский на непонятно какой датский.По-датски говорить — два пуда соли... из характерных особенностей фонетического строя датского языка. Он представляет собой короткий... выводом, дорогой читатель. Во-первых, вся наша жизнь проходит в окружении...
О забытом “аистонце” замолвите слово
...конец живота своего, созва вся старейшины земли от славян,...оной реце побежден бысть, вся свои вои погуби, ... владения на Сааремаа. Датский период владения крепостью ознаменовался... однозначно – Андван становился датским наместником. Ярмерик нанёс поражение...

10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 16512 12420
    Sergeev 5 ноября 2020 в 11:23

    Нда, сейчас норки виноваты, потом кролики а там и до людей дойдет. Ведь основной разносчик короновируса по миру это человек.

    Ответить
    1
  • 9432 8638
    Stelm 5 ноября 2020 в 12:06

    Даже боюсь предположить…. Норковые шубы в 2? В три? В пять? В десять? Бедные датские животные. Человек-главная опасность на этой планете,а норки…ни при чем. Они жили до нас,будут жить и дальше. Есть две беды на планете,-человек и вирус. Нам мало своей полки,мы будем занимать все новое,всегда. И вирус. Он будет мутировать и совершенствоваться. Он будет занимать все освободившиеся ниши…,он всегда будет преследовать людей. Там конца нет. И не будет,он примитивен и ему нужно жить.. Поэтому все вокруг он делает в угоду себе. Но это только эксперимент.

    Ответить
       
  • 5350 4246
    Sergey64 5 ноября 2020 в 12:17

    “Бедну Грету так в обморок и бросат! Конечно! Энтот случАй всех злее!.. “

    Ответить
       
    • 7862 7374
      KTSergey64 5 ноября 2020 в 12:46

      Когда служил,у нас ходила такая байка:у одного мичмана поехала крыша,как только увидит пустую консервную банку то сразу бросается играть ею в футбол,и пофиг на всё.Отправили его в психушку раз,второй,ни чего сказать не могут,а он продолжает бегать за банками.В конце концов решили его комиссовать по состоянию здоровья.Оформили документы и поручили двум офицерам сопроводить его до поезда.И вот идут они втроём,а на пути у них лежит пустая консервная банка,у офицеров сразу мысль сейчас мичман будет ей в футбол играть,ан нет,тот проходит мимо ноль внимания!Они ему говорят:,
      -смотри банка,ты почему её не пинаешь?
      а он им отвечает:
      -я своё уже отпинал,теперь вы сами её пинайте!

      Так и Грета Тумблер,она уже своё от пи…

      Ответить
         
  • 6115 4983
    Женечка 5 ноября 2020 в 12:24

    Это чего? К норкам в гости пришел песец? Наконец то, на радость зеленых, бедных животных перестанут держать в тесных и вонючих клетках.

    Ответить
       
  • 1969 1720
    George 5 ноября 2020 в 13:26

    Да уж, а вирус то серьёзнее, чем я предполагал: остатки моска некоторым напрочь выносит. Норок можно было бы пожалеть, но у них всё равно, судьба такая. А вот шуб – хрен вам, спалят скорее всего.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)