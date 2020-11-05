Вся датская норка должна быть убита
08:43. 5 ноября 2020 241 просмотр 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Правительство Дании из-за угрозы распространения коронавируса, приняло решение уничтожить 12 млн. норок.
Вся датская норка должна быть убита.
Об этом премьер-министр Метте Фредериксен говорит на пресс-конференции и называет это «чрезвычайно серьезной ситуацией».
- Вирус мутировал у норки, и мутировавший вирус распространился на людей. Это может быть бомба во время предстоящей вакцинации от коронавируса. - Мутировавший вирус среди норок может быть связан с риском того, что будущая вакцина не подействует должным образом, – говорит премьер-министр.
Корона наблюдалась сегодня на 207 норковых фермах в Ютландии. Statens Serum Institut обнаружил пять примеров норковых ферм и 12 примеров у людей, где мутировавшие вирусы проявляют пониженную чувствительность к антителам .
Хьёрринг: 41 норковая ферма с коронавирусом из 60
Jammerbugt: 39 норковых ферм с коронавирусом из 72
Фредериксхавн: 36 норковых ферм с коронавирусом из 49
- Мы рискуем, что эффекта в худшем случае не будет. Это может иметь разрушительные последствия для пандемии во всем мире. По словам Метте Фредериксен, мутировавший вирус рискует распространиться в другие страны.
«Это очень серьезно», – говорит Кори Мёльбак, директор Statens Serum Institut.
- Худший сценарий – это пандемия, которая начинается снова в Дании, – говорит он.
Племенных животных также необходимо убивать
По данным Датского ветеринарного и продовольственного управления , в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, где насчитывается около 12 миллионов норок.
Заводчики норок не смогут содержать отдельных животных, чтобы разведение могло продолжиться позже.
- Даже содержание небольшого количества племенных животных представляет собой риск, – говорит министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен (S).
Он выражает сочувствие заводчикам норок и пострадавшим сообществам, но подчеркивает, что это серьезная угроза для здоровья населения. - Мы находимся в ситуации, когда свет в конце туннеля находится в опасности, – говорит Могенс Йенсен.
67 норковых ферм уже убили свои стада, и убийство проводится в сотрудничестве с полицией, вооруженными силами, Датским агентством по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.
Начальник национальной полиции Торкилд Фогде заявляет, что теперь они усиленно работают над уничтожением норок.
- Это требует сотрудничества властей , а также сотрудничества со стороны заводчиков норок, – сказал начальник национальной полиции .
https://www.dr.dk/nyheder/indland/alle-danske-mink-skal-aflives-af-frygt-virusmutation – цинк
Нда, сейчас норки виноваты, потом кролики а там и до людей дойдет. Ведь основной разносчик короновируса по миру это человек.
Не человек, а нелюди…
Ну это разница лишь в моральных постулатах, в физическом смысле все одинаковы.
Даже боюсь предположить…. Норковые шубы в 2? В три? В пять? В десять? Бедные датские животные. Человек-главная опасность на этой планете,а норки…ни при чем. Они жили до нас,будут жить и дальше. Есть две беды на планете,-человек и вирус. Нам мало своей полки,мы будем занимать все новое,всегда. И вирус. Он будет мутировать и совершенствоваться. Он будет занимать все освободившиеся ниши…,он всегда будет преследовать людей. Там конца нет. И не будет,он примитивен и ему нужно жить.. Поэтому все вокруг он делает в угоду себе. Но это только эксперимент.
“Бедну Грету так в обморок и бросат! Конечно! Энтот случАй всех злее!.. “
Когда служил,у нас ходила такая байка:у одного мичмана поехала крыша,как только увидит пустую консервную банку то сразу бросается играть ею в футбол,и пофиг на всё.Отправили его в психушку раз,второй,ни чего сказать не могут,а он продолжает бегать за банками.В конце концов решили его комиссовать по состоянию здоровья.Оформили документы и поручили двум офицерам сопроводить его до поезда.И вот идут они втроём,а на пути у них лежит пустая консервная банка,у офицеров сразу мысль сейчас мичман будет ей в футбол играть,ан нет,тот проходит мимо ноль внимания!Они ему говорят:,
-смотри банка,ты почему её не пинаешь?
а он им отвечает:
-я своё уже отпинал,теперь вы сами её пинайте!
Так и Грета Тумблер,она уже своё от пи…
Это чего? К норкам в гости пришел песец? Наконец то, на радость зеленых, бедных животных перестанут держать в тесных и вонючих клетках.
До недоГреты не дойдёт , шо их закопают..
Неа, не закопают. Армию с гвардией привлекли – взорвут.
Да уж, а вирус то серьёзнее, чем я предполагал: остатки моска некоторым напрочь выносит. Норок можно было бы пожалеть, но у них всё равно, судьба такая. А вот шуб – хрен вам, спалят скорее всего.