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Видеосолянка. 05.11.2020

14:06. 5 ноября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Видеосолянка. 05.11.2020


1. Америка. Родина нашего страха.



Достаточно подробный разбор периода маккартизма в США.

* * *

2. Антидудинг



Итоговое резюме Егора Иванова по опусу Дудя про Колыму и "ужасы ГУЛАГа".

* * *

3. Как блокируют навыки чтения у детей.



Людмила Ясюкова о проблемах базового школьного образования, которые потом прорастают через всю образовательную систему.

* * *

4. Интервенция Антанты на Севере России. Лето-осень 1918-го года.



Историк Игорь Пыхалов о начале интервенции стран Антанты на Севере России в годы гражданской войны.

* * *

5. О фильме "Подольские курсанты".



О достоинствах и недостатках фильма "Подольские курсаныт". И стоит ли его строить.

* * *

6. Интервью с профессором Мориарти.



Большое интервью с актером Виктором Евграфовым, которые сыграл профессора Мориарти в советской экранизации "Шерлока Холмса".
Очень интересный человек.

* * *

7. Как аниме создало и убило киберпанк.



Объемный разбор причин возникновения, взлета и падения японского киберпанка.
Откуда взялись нетленные шедевры и почему они прекратили выходить.

* * *

8. Клюква на вынос. Зулейха открывает глаза.



Еще один, подзадержавшийся обзор на опус про Зулейху. Местами смешно.

* * *

9. О фильме "Блокадный дневник"



Военный историк Баир Иринчеев про фильм "Блокадный дневник", а также сравнения с советским кино про блокаду Ленинграда.

* * *

10. Что делают с педофилами в американской тюрьме.



Американский уголовник Ларри Лоутон отсидевший 4 12-летних срока (сидел все одновременно) за несколько ограблений ювелирных магазинов рассказывает о реалиях отсидки в современных частных и государственных тюрьмах США.


Метки: Видео, видеосолянка, история, Культура, образование, общество, политика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6302929.html

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