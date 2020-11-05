Видеосолянка. 05.11.2020

1. Америка. Родина нашего страха.

2. Антидудинг

3. Как блокируют навыки чтения у детей.

4. Интервенция Антанты на Севере России. Лето-осень 1918-го года.

5. О фильме "Подольские курсанты".

6. Интервью с профессором Мориарти.

7. Как аниме создало и убило киберпанк.

8. Клюква на вынос. Зулейха открывает глаза.

9. О фильме "Блокадный дневник"

Достаточно подробный разбор периода маккартизма в США.* * *Итоговое резюме Егора Иванова по опусу Дудя про Колыму и "ужасы ГУЛАГа".Людмила Ясюкова о проблемах базового школьного образования, которые потом прорастают через всю образовательную систему.Историк Игорь Пыхалов о начале интервенции стран Антанты на Севере России в годы гражданской войны.* * *О достоинствах и недостатках фильма "Подольские курсаныт". И стоит ли его строить.* * *Большое интервью с актером Виктором Евграфовым, которые сыграл профессора Мориарти в советской экранизации "Шерлока Холмса".Очень интересный человек.* * *Объемный разбор причин возникновения, взлета и падения японского киберпанка.Откуда взялись нетленные шедевры и почему они прекратили выходить.* * *Еще один, подзадержавшийся обзор на опус про Зулейху. Местами смешно.* * *Военный историк Баир Иринчеев про фильм "Блокадный дневник", а также сравнения с советским кино про блокаду Ленинграда.* * *Американский уголовник Ларри Лоутон отсидевший 4 12-летних срока (сидел все одновременно) за несколько ограблений ювелирных магазинов рассказывает о реалиях отсидки в современных частных и государственных тюрьмах США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6302929.html