... играющих основную роль в истории революции: крестьяне, рабочие ...злоупотребления хозяев в этом смысле наказывались лишением их имений...делегациям крестьян не верить лживым слухам и абсурду ...успеха, по причине характера русскойобщины, её консерватизма, её ...
...Менделеева), биологии (биополе), истории (глубинные причины событий), ...возмущённый родитель восстанет против лживых учебников – а через...опираясь на здравый смысл и труды великих русских языковедов – М...») спасением человечества станет община. Но именно Россия ...
...Менделеева), биологии (биополе), истории (глубинные причины событий), ...возмущённый родитель восстанет против лживых учебников – а через...опираясь на здравый смысл и труды великих русских языковедов – М...») спасением человечества станет община. Но именно Россия ...
... — Марселина. Она изложила историю создания «Народного храма» и...объяснялись с ним на русском. Центральная улица в ..., несомненно опровергли бы лживые обвинения, сфабрикованные спецслужбами против...видели свой смысл жизни сотни людей из общины «Храма народов...
... вернуло русскому народу интерес к его истории. Чтобы такая история имела смысл, опыт...опыт конкретных западноевропейских народов. Самоуправляемая община или муниципалитет, тот самый ...Отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством, и, создав...
...Прочтение слова «образъ» по смыслу буквиц, также дает множество... Отуарих, затем Ижодрик, затем лживый Рюрик-воин; проклятый Алдорог —... специалистам по всемирной и русскойистории: «дверь открыта, входите...когда всё в гармонии: общинное и индивидуальное) Боги ...
Сознание человека во сне порождает многие образы – существ, тварей, предметов... Аналогично, Бог в Его космическом сне становится землёй, звёздами, минералами, деревьями, животными и множественными человеческими душами. Бог даёт взаймы своё собственное сознание существования всем вещам в Его космическом сне, и чувствующие существа воспринимают это, как если бы это были их собственные независимые личности.