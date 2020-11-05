Почему СЛАВЯНАМ не страшна смерть? Что знали наши предки о ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ?
17:01. 5 ноября 2020 163 просмотра 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Почему наши предки-славяне не боялись смерти? Бессмертен ли дух и что нас ждет за гранью жизни и смерти? Интервью с Евгением Койновым – психологом танатологом!
Убьёмся с Евгением Койновым
А чё.
Ведь не страшно.
Пора прыгать с крыши массово
Он не об этом, твоём.
Да понятно что о деньгах.
Несите а Мы Вам обеспечим быстрый уход в вечность.
Только перепишите на нас завещание и С БОГОМ.
Ага , досмотрел таки.) Там , в конце видоса, сказали , что безплатно тебе расскажут , как комфортно начать жить на том свете.
Даже и не думал смотреть ))
Тогда (смотрел) скажу по секрету – денег вообще не хотят.)
Это славянам не страшно… Они снова воплотятся в своих потомках… А тебе и твоим пархатым единокровцам – тут только раз жить… Потом ваши души отлетают в ваш Эдем и Нод…
Так ты не славянин раз БЗДИШЬ и не исдох?
Ах ты жидяра…..трусливая.
А ведь пел ” И как один умрём” но спрятался за диваном
Сегодня, в наше смутное, беЗпокойное время, стали проявляться люди с миссией Воинов Света… Кто такие Воины Света? Это всегда Человеки! В предыдущей жизни они ПОГИБЛИ,защищая СВОЙ РОД! Прямо на месте гибели их души собирает Матерь-СВА и преподносит Перуну, минуя чистилище..эти души проСВЕТляются (делаются почти святыми… им дарится мученический венец)…и они тут же направляются на реинкарнацию вне очереди)…с той же миссией – защитой своего РОДА… они даже часто рождаются в той же семье…Часто на своём теле имеют метку РОДА…Имеют кристальную совесть, честь, достоинство, талантливы и любознательны,смелы, альтруисты…не приемлют ложь и несправедливость…эти человеки светятся радостью…РОДом наделены волей и энергией! Таких сегодня 2-5%…( остальные напялили маски)…
Зная это, раньше считали за честь погибнуть во имя РОДА!Потому что имели знания о реинкарнациии не боялись смерти…
С-мер-ть= смену мерности творящая…
А ты чё не погибла?
Бесчестная?
Отличный видеоролик,классная информация,благодарю,feedmatic! В своих книгах Светлана и Николай рассказывают об этом же,только более художественным языком и более подробно,но здесь их не жалуют…