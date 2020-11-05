Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

Почему СЛАВЯНАМ не страшна смерть? Что знали наши предки о ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

17:01. 5 ноября 2020 163 просмотра 11 коммент. Опубликовал:

Почему наши предки-славяне не боялись смерти? Бессмертен ли дух и что нас ждет за гранью жизни и смерти? Интервью с Евгением Койновым – психологом танатологом!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dOHMtenomHk

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Г. Сидоров. Главы романа о нашем прошлом
...мальчик, что произошло на вашей Земле после смерти лучшего...их реальность. Вопрос: почему? – Потому что они психически не состоялись,...на генетическом уровне. Вот что страшно! Дегенерация разрушает человека поэтапно...в Творца, а знали его, что называется, в лицо...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Да. Существует версия, что славяне переводятся как рабы. Г... заплатишь, будешь ждать страшного суда. Очень большая ...помните? Почему ничего не записывали? Почему учите ... империи. После смерти Галерия его соправитель... с детства знал, что Шведы приперлись под...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Да. Существует версия, что славяне переводятся как рабы. Г... заплатишь, будешь ждать страшного суда. Очень большая ...помните? Почему ничего не записывали? Почему учите ...это место… Не знал, что так получится с...истории империи. После смерти Галерия его соправитель...
Вера и религия
... дабы прекратили они приносить жертвы страшные, кровавые, своей богине - ...так люб ему! Русь не знала верней хранителя! Знать, Перун ...о том, что после сотворения Мира Бог «…почил от дел ...и их. Славяне созданы Духом Божьим. После смерти Славяне превращаются в ...
Как проверить подлинность «Велесовой книги»?
...страшно. Это значит, что будут страшные катаклизмы, будут страшные ...что были не очень умные и что не знали что... ошибешься». Почему улыбки приклеены. Почему в бедной... у них смерть происходила, вот...поставили потому, что славянин, должен славян лучше знать......
Китайская история - МИФ
...в древности узелкового письма: «Что знала, то сказала, на ...беллетристику, придумав байку про страшные ураганы, якобы сто .... Сразу после его смерти огромная империя распалась. ...славяне даровали китайцам знания, то, что же произошло тысячи лет назад, почему...

11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24103 2961
    Русофил 5 ноября 2020 в 17:22

    Убьёмся с Евгением Койновым
    А чё.
    Ведь не страшно.
    Пора прыгать с крыши массово

    Ответить
       
  • 12334 7007
    Lada 5 ноября 2020 в 17:36

    Сегодня, в наше смутное, беЗпокойное время, стали проявляться люди с миссией Воинов Света… Кто такие Воины Света? Это всегда Человеки! В предыдущей жизни они ПОГИБЛИ,защищая СВОЙ РОД! Прямо на месте гибели их души собирает Матерь-СВА и преподносит Перуну, минуя чистилище..эти души проСВЕТляются (делаются почти святыми… им дарится мученический венец)…и они тут же направляются на реинкарнацию вне очереди)…с той же миссией – защитой своего РОДА… они даже часто рождаются в той же семье…Часто на своём теле имеют метку РОДА…Имеют кристальную совесть, честь, достоинство, талантливы и любознательны,смелы, альтруисты…не приемлют ложь и несправедливость…эти человеки светятся радостью…РОДом наделены волей и энергией! Таких сегодня 2-5%…( остальные напялили маски)…
    Зная это, раньше считали за честь погибнуть во имя РОДА!Потому что имели знания о реинкарнациии не боялись смерти…
    С-мер-ть= смену мерности творящая…

    Ответить
    0
  • 290 270
    Володя Колымволк 5 ноября 2020 в 18:10

    Отличный видеоролик,классная информация,благодарю,feedmatic! В своих книгах Светлана и Николай рассказывают об этом же,только более художественным языком и более подробно,но здесь их не жалуют…

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)