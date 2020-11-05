Именно наше единство и сплоченность делает нашу Большую родину — Россию — Великой. Это хорошо понимают в городах и поселках Донбасса.

Студенты, спортсмены и общественники Луганска из «Патриотической ассоциации Донбасса», ФСО «Динамо» и Луганской академии внутренних дел соединили в своем видеоролике людей с разных частей СНГ, чтобы показать — что мы все едины. И Луганск — это Россия!

Ролик снят при поддержке Министра внутренних дел ЛНР Корнета И.А. и первого заместителя министра культуры спорта и молодежи ЛНР Корниенко А.Н.

Этот праздник — дань уважения героическому прошлому нашей Родины. Подвиг наших соотечественников, их патриотизм и любовь к своей стране помогли одержать победу.

Сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности нашего народа: сплоченность, взаимную поддержку, стремление защитить нашу Родину.

От нас с вами, от наших совместных усилий сегодня зависит то, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга.

Желаю вам счастья, здоровья, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании! Примите этот подарок от вокального ансамбля Министерства Внутренних Дел Луганской Народной Республики «Офицеры» и от оркестра МВД ЛНР.

Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»