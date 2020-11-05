Новое явление нашей жизни: подходишь к магазину, а двери закрыты и надпись «Закрыто на дезинфекцию». Или успокоительная надпись в салоне маршрутки «Прошла дезинфекцию», дескать, все нормально… А кто-нибудь задумывался – как дезинфицирующие средства влияют на здоровье? Если они уничтожают возбудителей болезней, то это фактически – яды. Это в общем-то известно: «Постоянное использование антисептиков и дезинфицирующих средств негативно влияет на здоровье медицинского персонала. Больше всего страдают дыхательные пути, слизистые оболочки и кожа рук. Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских изделий включает обширный охват токсичных обезараживающих препаратов, оказывающих негативное воздействие на здоровье среднего и младшего медицинского персонала».

На странице СанЭпидСервис (http://dezdelo.ru/dezinfektsiya/opastnost/) можно прочитать такую информацию:

«Потенциальная опасность дезсредств для человека

Потенциальная опасность дезсредств для человека – это возможный вред здоровью, который могут нанести эти вещества при непосредственном контакте. Уровень опасности зависит от типа соединения и соблюдения всех правил его использования.

Что такое фактор опасности?

Преимущество дезинфицирующих веществ в том, что они могут проникать внутрь патогенной клетки. Но с таким же успехом они попадают в здоровую клетку, вызывая серьезные нарушения ее работы и гибель. Поэтому все эти составы являются потенциально опасными. Степень опасности зависит от концентрации и длительности контакта со средством.

Попадание одних веществ вызывает мгновенную болезненную реакцию – отек слизистой, повреждение кожи и пр. Другие накапливаются в организме и проявляют свое действие, когда концентрация становится пиковой. В период, когда вещество присутствует в небольшой концентрации, у человека могут возникать временные нарушения здоровья, аллергические реакции и пр. Если вовремя обнаружить проблему и провести детоксикацию, неприятные последствия удается предотвратить.

Другая группа дезсредств требует более тщательного контроля и соблюдения техники безопасности. Мелкофракционные порошки могут легко разноситься воздухом и попадать в дыхательные пути. Работать с летучими веществами нужно в хорошо проветриваемом помещении. Некоторые вещества при попадании на кожу вызывают сильный химический ожог, работать сними без средств защиты нельзя.

Какие бывают факторы опасности?

Они делятся на две группы:

1. Вредные вызывают временное снижение работоспособности или нарушение здоровья, которое проходит после прекращения контакта, отдыха или детоксикации. Системных нарушений здоровья в этом случае обычно не возникает.

2. Опасные приводят к ожогам, травмам, резкому нарушению здоровья, влекущему за собой инвалидность и даже смерть. Они вызывают серьезные нарушения в работе нервной системы, органов пищеварения и выделения, кровеносной системы, вплоть до отказа отдельных органов и систем».

Я хочу обратить ваше внимание на то, что подобные вещества могут «накапливаться в организме и проявляют свое действие, когда концентрация становится пиковой». А действие может быть таким: резкое нарушение здоровья и даже смерть. Теперь применение подобных средств по указанию Роспотребнадзора стало тотальным. А как это все влияет на продавцов, на покупателей? В Интернете мне попался небольшой материал, серьезность которого я в силу своей некомпетентности оценить не могу. Может это так, а может и нет – не могу судить. В нем говорится:

«Внимание! Зафиксировано: данным веществом обрабатывается общественный транспорт и места общественного пользования в странах СНГ.

ПРОДЕЗ. Состав: полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), бензалкониумхлорид, неионогенное ПАВ, комплексообразователь, вода.

Полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) - производное гуанидина, в основном используемого в качестве биоцидного дезинфектанта, в основном в форме его солей полигексаметиленгуанидин фосфата (ПГМГ-Ф) или полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ, метацид).

В Южной Корее (Википедия): Высокая токсичность ПГМГ для лёкгих была зафиксирована во время вспышки тяжелых заболеваний в Южной Корее, обнаруженных у детей весной 2006-2011 годов и у взрослых весной 2011 года; смертность среди детей составила 58 процентов, в то время как среди взрослого населения 53 процента умерли или им потребовалась пересадка легких. Вскрытия и санитарно-эпидемиологические мероприятия, проведённые южнокорейским CDC, а также исследования на животных показали что причиной стало использование ПГМГ в увлажнителях воздуха. Он был запрещён в 2011 году и заболевания прекратились.

Ответственность за произошедшее в мае 2016 года взяла на себя Reckitt Benckiser как одна из компаний, которые продавали этот продукт в Южной Корее. Руководитель корейского подразделения на пресс-конференции извинился перед пострадавшими и их семьями. Предложил денежную компенсацию семьям погибших и всем пострадавшим. Это был первый в истории случай, когда компания признала, что её продукты содержащие ПГМГ, были вредны».

Я еще раз повторю – оценить правдоподобность и серьезность этой информации я не могу. Но посмотрел и действительно такое дезинфицирующее средство существует - https://dezr.ru/preparat/prodez-r, в составе его действительно есть полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) https://dezr.ru/instruktsiya/prodez-r. Насколько широко он сейчас используется – не знаю. Как говорится – за что купил за то продал. Но решил почитать – что вообще пишут на эту тему.

«МК» пишет: «Дезинфицирующих средств, которые представлены на российском рынке, неэффективны, а очень многие и вовсе вредны — как для нашего здоровья, так и для окружающей среды. Советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов отметил: «Мы проверили 126 средств, которые используют в медучреждениях для обработки эндоскопов, — по итогам 63 из них применять нельзя! Сейчас эти средства используют для обработки жилья, соцобъектов, но в первую очередь они предназначены для медучреждений, и от них зависит наша безопасность».

То есть, половину применяемых средств – применять нельзя. Хорошо?

«АиФ» пишут: «Длительное и обильное применение средств дезинфекции приводит к тому, что нарушается гидролипидная пленка на поверхности кожи. Гидролипидная пленка представляет собой защиту покровов тела от внешнего воздействия. Она состоит из кожного сала, отшелушившихся клеток кожи. Без нее организм оказывается уязвимым.

Антисептики, которые, по сути, являются антибиотиками, приводят к развитию повышенной резистентности, т. е. невосприимчивости микробов к другим схожим лекарственным препаратам. Так, например, на коже нередко обитает стафилококк, микроб устойчивый и довольно сложный. Если мы вырабатываем у него нечувствительность к антисептикам и антибиотикам, то при любой царапине на коже тех же рук он может дать тяжелейшую воспалительную реакцию, справиться с которой будет просто невозможно. Он не будет реагировать ни на какие средства терапии. Дерматиты — еще одна проблема, с которой можно столкнуться, если применять дезинфицирующие средства без меры. Воспаления кожи развиваются как раз из-за разрушения гидролипидной пленки».

А кто-нибудь из Роспотребнадзора предупреждал об этой угрозе? Разъяснял опасности применения антисептиков?

Вот еще текст, который я взял с сайта Новости РуАН. Это перевод. Его автор - Исследовательская группа GreenMedInfo (GreenMedInfo Research Group). В нем говорится: «Последствия пандемии COVID-19 могут оказаться хуже, чем сама заявленная болезнь.

Ещё одной серьёзной проблемой являются неконтролируемые процедуры дезинфекции, в том числе рекомендованные государственными учреждениями здравоохранения. До пандемии химические дезинфицирующие средства были связаны с проблемами здоровья, но увеличенные объёмы использования этих токсичных химических веществ в настоящее время вызывают беспрецедентный уровень воздействия – с неизвестными последствиями для здоровья человека.

В ответ на COVID-19 Агентство по Охране Окружающей Среды США (EPA) выпустило «список N», который представляет собой список из примерно 400 дезинфицирующих средств, которые соответствуют критериям EPA для использования против SARS-CoV-2. «Это не означает, что они были одобрены, так как они считаются безопасными с точки зрения здоровья человека», – рассказал кампании “Bloomberg” специалист по воздействию Леслиам Кирос-Алькала, доцент Блумбергской школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса. Хотя исследования по многим химическим веществам ограничены, некоторые из них были связаны с астмой и другими респираторными заболеваниями, репродуктивными эффектами и неврологическими и дерматологическими проблемами.

Воздействие дезинфицирующих средств и чистящих средств уже давно связали с риском для здоровья. Среди медсестер, например, воздействие чистящих средств на работе было связано с повышением риска развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 25-38%. Сюда входили дезинфицирующие средства с активными ингредиентами глутаровым альдегидом и четвертичными аммониевыми соединениями, варианты которых включены в “список N” от EPA.

Выступая перед Bloomberg, Рич Фечко, национальный директор по системам, стандартам и инновациям в Crothall Healthcare, сказал, что темпы, которыми компания очищает сотни больниц, ускорились. «Частота [уборки] увеличилась в общественных местах, таких как вестибюли и лифты, до 6-8 раз в день», а туалеты убирались каждые два часа.

«Это опасное предложение», – сказала агентству новостей иммунолог и аллерголог доктор Клаудия Миллер. – “Уборщики обычно используют чрезвычайно токсичные химикаты. Мы создаем ещё одну проблему для целой группы людей, и я не уверен, что мы действительно контролируем инфекции».

Проблема усугубляется ещё и тем, каким образом применяются некоторые дезинфицирующие средства. Использование аэрозолей, которые распыляют дезинфицирующие средства, становится всё более популярным во время пандемии, поскольку это позволяет чистящим средствам покрывать гораздо больше пространства за более короткий период времени».

Массовое использование токсичных средств может создать намного более страшную угрозу для здоровья, чем все, что написано о коронавирусе. Проблемы с легкими, их поражение, – еще неизвестно чем сейчас вызывается. Создается впечатление, что комплекс мер, который навязывается органами власти, якобы, для борьбы с коронавирусом, не столько защищает людей, сколько подрывает их здоровье…

А в заключении я всего лишь напомню одну недавнюю, "веселую" историю: "Губернатор Липецкой области предложил травить людей химикатами, "как клещей". В сети появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают использование дезинфицирующих средств для "разгона народа" из мест массового скопления. Артамонов говорит, что люди должны думать, что их «как клещей потравят». В конце записи спикеры обсуждают, что будет, если вследствие распыления дезинфектантов кто-то скончается".

Источник: https://stalingrad.site/articles/vdokhnite-yadu/