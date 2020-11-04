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«Все равно рожу вам левака!»

14:48. 4 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


"ПРОТЕСТЫ В ПОЛЬШЕ: КАК РОЖДАЮТСЯ ЛЕВАКИ"

Воронка глобального кризиса капиталистической системы, который усугубился и ускорился благодаря пандемии Covid-19, затягивает все новые страны – и теперь политическими протестами охвачена Польша.

Нынешняя «III Речь Посполитая», как и правящая в ней партия Право и Справедливость, являются прямыми наследниками «Солидарности» – массового антикоммунистического рабочего движения, восторжествовавшего в конце 1980-х годов. Основавший партию Лех Качиньский был юридическим советником забастовочного комитета Гданьска и руководил одной из комиссий знаменитого профсоюза. В нем состоял и его брат-близнец, такой же яростный клерикал Ярослав Качиньский. «Как у многих других консервативных политиков Польши, его карьера началась в 1970-х в оппозиционном «Комитете защиты рабочих», а продолжалась в 1980-х в «Солидарности» – рассказывается об этом в биографической справке.

Исследователи и активисты леворадикальных организаций строили гипотезы: «что было бы, если в 1921-м победил Кронштадт, если бы советские войска не вторглись в Венгрию в 1956 году, а «Пражская весна» была бы доведена до конца?». В 1989-м году мы, наконец-то получили ответ на этот вопрос. Оказавшись у власти, вожди «Солидарности» немедленно провели шоковые реформы и полномасштабную реставрацию капитализма. А польских рабочих, которые смиренно падали на колени перед окормлявшими забастовки ксендзами, выбросили за ворота закрывшихся предприятий. В богатых европейских странах появился мем «польский сантехник», польские солдаты отправились убивать за Америку в Ирак и Афганистан, а внутренняя жизнь страны была поставлена на рельсы католического «домостроя».

К счастью, Польша оказалась слишком крупной державой, чтобы разделить судьбу полностью деиндустриализованной Латвии. Уже с начала нулевых годов немецкие компании стали переносить производство в соседнюю страну с более дешевой, но квалифицированной рабочей силой. А дополнительным толчком к развитию польской экономики стала миграция сотен тысяч рабочих из Украины, которые поднимают своим рабским трудом ее экономику. Требования современного хозяйства накладывают отпечаток на развитие общественной жизни, которая вступает в противоречия со средневековыми фантазиями Качиньского, Дуды и Моравецкого (к слову – еще одного потомственного активиста из «Солидарности»). А это породило массовую антиклерикальную оппозицию, особенно активную в промышленно-развитых западных воеводствах страны.

Нынешний глобальный кризис дополнительно обострил проблемы польского капитализма. Медицинская система не обеспечила доступной и эффективной помощью всех заболевших. Районы на востоке на какое-то время остались без достаточного количества украинских гастарбайтеров, а многие работающие за рубежом поляки потеряли работу, после чего были вынуждены вернуться домой или прекратили переводы своим родственникам. Затрещали по швам международные хозяйственные связи. Как отмечал автор этих строк, волнения в Белоруссии стали первыми, но отнюдь не последними волнениями в Восточной Европе – слабом звене европейского капитализма. И это почти сразу подтвердили резонансные события в Польше.

Решение Конституционного суда дополнительно ужесточило запрет на аборты, который давно называли средневековым позором Польши. Это послужило сигналом к антиклерикальному и антиконсервативному восстанию, быстро охватившему всю страну. Сотни тысяч людей – преимущественно, женщин и молодежи – вышли на улицы польских городов с требованием отмена решения суда и отставки правительства. Демонстранты стали перекрывать дороги, занимать костелы и общественные здания, а также вступали в стычки с полицией, которая без колебаний использовала против них грубую силу. До такой степени, что «Международная Амнистия» осудила чрезмерную жестокость властей при подавлении демократических народных протестов.

Польское правительство, которое активно поддерживает волнения в соседней Республике Беларусь, почему-то без восторга восприняло гражданскую активность собственных граждан. По словам министра национального образования Пшемыслава Чарнека, поддержавшие протест вузы будут лишены значительной части финансирования из государственного бюджета. Премьер-министр Моравецкий, который буквально на днях объяснял минские выступления «жаждой свободы», назвал демонстрации в Варшаве «актом агрессии и варварства». На подавление женщин брошены отборные отряды полиции, военная жандармерия, а также радикальные нацисты из числа футбольных фанатов. А ультраправая организация «Национально-радикальный лагерь» заявила о подготовке специальных бригад для защиты костелов – что обозначило молчаливый союз между государством, церковью и уличными штурмовиками.

Поляки сравнивают эту ситуацию с царской Россией, где самодержавие опиралось на черносотенцев и попов. И этот союз реакции наступает – так, представители реакционного лагеря считают необходимым запретить прерывание беременности в случае изнасилования, заявляя, что такого ребенка должно брать на воспитание государство.

На этом фоне нет ничего более красноречивого, чем гробовое молчание либеральной общественности, которая старательно игнорирует драматическое противостояние в Польше. Конечно, нет смысла предъявлять претензии к ресурсам белорусской оппозиции, вещающим с территории Польши и питающимся с ладони ее режима. Но где же гневная реакция Евросоюза и США, которые почему-то не вводят санкции против функционеров из ПиС? И где активная гражданская позиция российской, белорусской, украинской интеллигенции – всех этих невероятных людей с бесконечно хорошими лицами? Ведь очевидно: перед нами развертывается классический правозащитный конфликт – между консервативным режимом и польскими женщинами, выступающими в защиту своих важнейших человеческих прав.

Увы, современный либерализм демонстрирует нам двойные стандарты, в стиле вывернутого наизнанку «совка» – «одни слова для кухонь, другие для улиц». Можно заклеймить за мнимый «антисемитизм» вождя умеренных социалистов Джереми Корбина, можно непрерывно говорить о ценностях феминизма, упражняясь в избирательно-показушной политике «сancel culture». Но когда речь заходит о союзной стране, которая демонстративно нарушает права миллионов женщин, политические лидеры Запада предпочитают отмалчивается в сторонке. А на эту лицемерную позицию чутко ориентируется либеральный рунет – вы не увидите там многочисленных перепостов видео с жестокостями польской полиции, гневных проклятий в адрес Качиньского, польских флагов и красных молний под аватарками.

Пафосные слова «за вашу и нашу свободу!», звучавшие в московских салонах применительно к событиям в Минске, почему-то смолкли – протестовать против польских мракобесов там решительно не хотят, ограничиваясь скупым сожалением о «крайностях» закона против абортов. А вот российские консерваторы проявили принципиальность, осудив женский бунт против богоданной власти и «традицонных» ценностей. Что лишний раз показало, насколько невелики различия между прогрессистами и скрепоносцами, которые всегда готовы вместе выступить против красных.

Протесты в Польше могут подавить – опираясь на поддержку международного политического класса буржуазии. Но это еще одна упавшая костяшка в доминошном домике рассыпающейся реальности. Жители одной из самых консервативных стран современной Европы выходят на демонстрации под красными флагами, с плакатом «Все равно рожу вам левака!». И это действительно предвещает будущее рождение какого-то другого, нового мира.

Артем Кирпиченок

https://liva.com.ua/protestyi-v-polshe-kak-rozhdayutsya-levaki.html – цинк

Метки: аборты, Европа, ес, женщины, Качиньский, клерикализм, польша, поляки, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6300172.html

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