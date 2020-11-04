Заг 2. Кто стал третьим союзником России, помимо армии и флота

Российская Федерация активно демонстрирует свою военную мощь всему миру. Очевидно, что это не может оставаться незамеченным. Дело в том, что действия российских политиков направлены на то, чтобы другие страны признали Россию в качестве великой державы.

Однако на сегодняшний день существует одна существенная проблема. Речь идет о роли РФ в мировой экономике, которая составляет лишь 3%.

По этой причине Москва делает акцент на военное превосходство. Важно отметить, что наша страна в этом изрядно преуспела. Даже мировые экономические проблемы не помешали доминировать в оружейном вопросе среди основных конкурентов.

Стоит признать, что сейчас наблюдается явное сокращение расходов РФ на вооружение, что связано с последствиями вспышки коронавирусной инфекции.

Однако они по-прежнему входят в список крупнейших на планете, пускай и составляют около 10% от тех средств, которые Соединенные Штаты вкладывают в свою оборону.

Москва акцентирует внимание не только на разработке передового вооружения, но и на поддержании имиджа военной державы.

Весь мир помнит, как в 2018 году российский лидер Владимир Путин напугал всех «непобедимым оружием». Он рассказал о новейшем гиперзвуке — комплексе «Авангард», а также о других передовых видах вооружения, которые удалось создать российским военным инженерам.

Кстати, в день рождения Путина российские военные провели успешные испытания противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон», чем вновь привлекли внимание всего мира.

Сегодня Россия уделяет большое внимание вопросу информационного воздействия, ведь он оказывает непосредственное влияние на принятие решений и ситуацию в целом. Москва развязывает себе руки даже обычным заявлением о своем военном превосходстве. И это, что очевидно, является частью большой информационной стратегии, тщательно спланированной Кремлем.

Кроме того, с каждым годом в нашей стране все масштабней и торжественней празднуется День Победы, открывается множество памятников.

За последние годы Георгиевская лента стала истинным символом гордости граждан России. Государство прикладывает большие силы, чтобы его граждане с восхищением относились к военной мощи своей страны.

Если раньше главными союзниками России были флот и армия, как завещал император Александр III, то сегодня к ним присоединился ещё один. Это гиперзвуковая ракетная составляющая и ВКС РФ.

ФанТомас, специально для «Русской Весны»