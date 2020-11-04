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Трамп объявил себя победителем выборов

13:46. 4 ноября 2020 114 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Трамп объявил себя победителем выборов https://www.rbc.ru/politics/04/11/2020/5fa258099a794762e51259aa не дожидаясь окончания подсчета голосов https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html.
Байден заявил, что не согласен с этим и собирается судится на тему результатов. Крупные социальные сети начали блокировать заявления Трампа о победе.
Реализуется практически лучшей сценарий – итоги выборов будут определяться через суд и длительные споры о том, кто победил, Традиция о том, что кто-то признает поражение на следующий день после выборов благополучно отброшена.
Трамп добился главного – не дал демократам получить отрыв, после чего его аргументы о голосовании по почте вполне могут быть разыграны, а успешное назначение нового судьи в Верховный Суд может приобрести решающий характер.
В Вашингтоне и Лос-Анджелесе полиция задержала несколько десятков человек на последовавших после объявления Трампа протестах.
В общем, 2020-й год продолжает себя оправдывать.


Метки: байден, выборы, США, Трамп

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6300055.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13854 11380
    марина 4 ноября 2020 в 15:52

    Дерипаска написал в Telegram, что «Трампу уходить не хочется, но придется».

    «И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си», – добавил он.
    П.С. не поняла ,уханьский СИ сверг Трампа.

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    • 24058 2940
      Русофилмарина 4 ноября 2020 в 16:20

      Ну главный упрёк Трампу это то что американцы мрут как мухи от китайской заразы.
      Он наехал на Китай и Си траванул ПЛАНЕТУ а сами-то они уже НЕ БОЛЕЮТ.
      Так выглядит со стороны.
      Дерипаска не нашим зомбоящиком зомбирован

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