Проблема 2024. Выбор нужно делать уже сейчас
18:23. 4 ноября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В России начинается большой политический сезон с горизонтом, уходящим в 2024 год. Вероятно, это будет не самый простой для страны период. В этом ролике мы рассуждаем о том, что подходим к этой важной дате мы с пробелами в нашей информационной обороне и с откровенными медиа-вредителями на важных постах. Что с ними делать? Срочно зачищать и строить систему государственного контроля над информационным пространством. Иначе не успеем.
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Мы в соцсетях:
https://t.me/vremyavperedrus
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер