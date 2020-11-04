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Проблема 2024. Выбор нужно делать уже сейчас

18:23. 4 ноября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В России начинается большой политический сезон с горизонтом, уходящим в 2024 год. Вероятно, это будет не самый простой для страны период. В этом ролике мы рассуждаем о том, что подходим к этой важной дате мы с пробелами в нашей информационной обороне и с откровенными медиа-вредителями на важных постах. Что с ними делать? Срочно зачищать и строить систему государственного контроля над информационным пространством. Иначе не успеем.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ithl79Ecfg

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