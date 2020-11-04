В России начинается большой политический сезон с горизонтом, уходящим в 2024 год. Вероятно, это будет не самый простой для страны период. В этом ролике мы рассуждаем о том, что подходим к этой важной дате мы с пробелами в нашей информационной обороне и с откровенными медиа-вредителями на важных постах. Что с ними делать? Срочно зачищать и строить систему государственного контроля над информационным пространством. Иначе не успеем.***Мы в соцсетях:https://t.me/vremyavperedrushttps://vk.com/rossiya_segodnyahttps://zen.yandex.ru/vremyahttps://www.facebook.com/groups/1257609817642750/https://www.ok.ru/vremyavpАвтор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ithl79Ecfg