Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Он воевал без обеих рук, дважды герой СССР. Я видел как работает заградотряд. Военные истории.

13:12. 4 ноября 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lm_gTSEALfk

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Письмо Сталину от героя СССР Орловского
... групп. Одновременно четыре месяца воевал на Западном фронте против белополяков.... Результат видел весь мир — СССР, дважды поднявшийся буквально из пепла, Победа...— без обеих рук, который почти не может самостоятельно себя обслуживать, почти глухой, Герой, ...
Какие люди строили Советский Союз
...диверсионных групп.Одновременно четыре месяца воевал на Западном фронте против ....Результат видел весь мир — СССР, дважды поднявшийся буквально из пепла, Победа...— без обеих рук, который почти не может самостоятельно себя обслуживать, почти глухой, Герой, ...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...вообще без артиллерии, понтонный батальон — без ...... — Катуков махнул рукой. — Завтра же...Красную Армию, воевал против белополяков,... бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. ...часов. С обеих сторон в ...Министерства обороны СССР, затем заместителем...
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
...как один задорновский герой, который говорил:... экономической независимости СССР. Развитая промышленная...ранение и лишился обеих рук. После этого...ранен. Но воевал до самой ... Петровича Глушко, дважды удостоенного этого высокого...микроблогов «Твиттер» без спросу и ...
Истинное лицо Маннергейма
...-1944 годах и воевал с СССР, став потом и... в первый день, без всякой причины. Я думаю... большевизма». Он был обеими руками за экспансию Финляндии и...Финляндия нападала на РСФСР дважды: в 1918-20 ...Финляндии прошлого века национальный герой вынужден был тщательно ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 10 марта 2015
...15. Заметка о герое. «На Власихинском ... может попытаться руками ЛНР решить вопрос... Видео от отряда «СССР-Брянка». «Бойцы «... Троицкое якобы дважды подверглись огневым ..., но долго воевать без боеприпасов, топлива ... время армии обеих Республик будут составлять...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)