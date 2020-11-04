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Как происходит деградация мышления элит

07:24. 4 ноября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!
А. С. Пушкин

Разве могут быть связаны личностные ценности и умственная деградация? А вот очень даже связаны.

В романе граф Монте-Кристо – аббат Фариа утверждал, что мозг можно развивать, накачивая знаниями как мышцы тела силой и формой. Лучшие западные тренеры, тот же Робин Шарма, утверждают: то чего вы добьётесь через 5 лет зависит только от 2х вещей сейчас – от круга общения и книг, которые читаете.


Даже на такой маленький срок – утверждение спорное, слишком упрощающее или лживое. А на горизонте в 30-50 лет или выживаемости нескольких поколений, рода, не говоря уже страны – только хорошего образования и окружения сильно недостаточно…

Очень важны ценности, воспитание, характер, жизнеспособность, адаптивность. И много чего ещё.

Ложные ценности гарантированно приведут к отупению вопреки тоннам прочитанных книг и кругу общения

Моя знакомая несколько лет назад «неожиданно» узнала, что её мужчина ей изменяет на протяжении нескольких лет. Замучив себя до невроза: «Как могла не замечать столько времени?» – обратилась ко мне.

После нескольких подготовительных упражнений мы начали разбираться – постепенно «отматывая» ситуацию назад в прошлое.

В какой-то момент её осенило – вспомнила момент, когда он изменил ей в первый раз, и тогда она сразу всё поняла! Но в то время она жила у него в квартире и съехать возможности не было. Понявши А, должна была сделать и Б – собрать вещи и уйти. Съехать могла разве что назад к маме с бабушкой, но мысль об этом приводила в ужас.

Её сознание принимает «гениальное» решение – не заметить случившегося – включить «дурочку»

Кто настолько глух, что даже от друга не хочет слышать правды,
тот безнадёжен.
Цицерон.

Естественно, он продолжил погуливать, а её сознание продолжило включать дурочку и «не замечать». В итоге получилось, как в том пошлом анекдоте – Шерлок Холмс как курил, так и курит, а доктор Ватсон без трубки уже не мог.

Она отупела и перестала замечать измены, верила даже самым примитивным его объяснениям в очевидных случаях.

При этом она довольно толковая. Вопрос с жильём и деньгами удалось решить в течение года. У неё появился небольшой бизнес и доходы, а «муж объелся груш» – обленился и стал жить за её счёт. Она купила небольшую квартиру в СПб и дачу в Краснодарском крае, когда ещё было дёшево. Потом при разводе её заработанное делили 50 на 50.

Но она продолжала включать дурочку и тупить, хотя легко могла встать и уйти. Появились вторичные выгоды – стыд признаться себе в случившемся, самоосуждение, нежелание делить заработанное в браке имущество по закону. Это и дальше усугубляли её подорванные интеллектуальные способности.

Уже не помню деталей, как реальность таки её догнала и разула глаза, но в какой-то момент это случилось, ей было очень мерзко на душе и обидно. Дело житейское – ничто человеческое никому не чуждо и не надо себя накручивать или гнобить.

Принятие себя и свою реальность – зрелище не для слабонервных, требует смелости и психических сил. Большинство предпочитает этим не заморачиваться. Поэтому жена или муж об измене узнают последними и часто отказываются верить в случившееся.

Помните анекдот, когда муж приходит под утро домой навеселе, вес в помаде и говорит жене: Ты ведь умная – ну придумай сама что-то. Это было про неё.

Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу, А.П. Чехов

Правда – точно горькое питьё,
неприятное на вкус, но зато
восстанавливающее здоровье.
Оноре де Бальзак

Жизнь сложная штука – от неё умирают. Плохиши побеждают чаще в краткосрочной перспективе – как тут не сломаться под тяжестью жизни? Немудрено, что люди в сложных обстоятельствах – решают «временно чего-то не замечать» и/или принимать предвзятые решения. Казалось бы, ну безобидная вещь. Но нет ничего более постоянного, чем временное.

А к 40-50 годам заканчивается, как в песне у Виктора Цоя – Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твёрдой рукой в строю.

Обычно отупение из-за нежелание чего-то видеть, происходит по экономическим причинам и страха. Но возможно и по религиозным, национальным, из чувства превосходства, лени, власти, славы, инфантильности, нежелания взрослеть, нести ответственность или чего угодно другого.

Чрезмерное увлечение фантазиями – опасно для сознания

Родителям не стоит заигрываться с детьми в Деда Мороза, Зубную Фею или другие мифические персонажи. Не нужно слишком переоценивать книжных героев даже из популярных и знаменитых.

Среди ваших знакомых, наверняка есть филологи, живущие в иллюзиях прочитанных романов 19го века, рассуждая о высоких материях, но утрачивая чувства реальности. Как и любители косплея, игровых реставраций и прочих субкультур.

Многие родители в порыве гнева называют своих детей идиотами, а потом удивляются что те тупят, когда подрастают. Голливудские фильмы, в которых игнорируют законы физики, даже если в фильмах нет другого вранья – очень вредны в долгосрочной перспективе.

Когда нарушаются явно физические законы, или главный герой падает с большой высоты, ударяется, а потом встаёт и продолжает бежать, драться, прыгать, получать удары в лицо и по голове. Рассчитаны на то, что какой-то % людей обязательно поверит и, значит, будут тупеть.

Как происходит деградация мышления элит

Враньё власти про себя любимую – одурачивает какой-то процент граждан и саму власть. А потом многие удивляются почему люди продолжают голосовать за тех, что принимают законы, убивающие их. Или почему каждая следующая власть хуже предыдущей, пробивая очередное дно.

В СССР этот механизм тоже использовался для доведения людей до отказа от социализма.

Сознание умеет легко «закрывать» глаза не только на измены, но и на серьёзные преступления.

Причин заниматься самообманом – полно. А для того чтобы принимать правду жизни нужна и смелость, и ценности, и характер, и много других качеств, которые на первый взгляд не связаны с умственными способностями.

В школе не учат как точно узнать «обманываешься» или нет

Жизнь особенно любит ломать, наивных и инфантильных. Но в школе «почему-то» не учат житейским навыкам, поэтому первый возрастной кризис у многих начинается уже в 18 лет или после института при начале самостоятельной жизни.

Схема отупения примерно такая:


  1. Происходит событие, противоречащее убеждениям или общечеловеческим ценностям.

  2. Сознание решило «временно закрыть глаза» или поступить предвзято.

  3. Всё повторяется, много раз.

  4. Мозг постепенно перестаёт различать реальность от придуманных фантазий и тупеет.

Вот и весь механизм. Если вторичные выгоды сильно превалируют – никакие книги и окружение не помогут!

Например, в бизнесе – общечеловеческие ценности хорошо/плохо, замещаются на «есть прибыль/рост или нет». Потом возникает дилемма – получить прибыль, но сделать что-то «плохое» в общечеловеческом смысле или отказаться от прибыли и сделать что-то «хорошее».

Экономическая целесообразность всегда побеждает – сознание слегка закрывает глаза, всё повторяется много раз, со временем человек деградирует. Вот и получается: что нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли.

Поэтому в долгосрочной перспективе, если не вмешаются внешние обстоятельства – качество продуктов питания ухудшается, доходы населения падают, условия работы становятся невыносимыми, уклонение от налогов более изощрённые. А предприятия начинают заниматься сомнительными операциями имеющие к бизнесу довольно далёкие отношения – только бы сохранить прибыли.

Крупные собственники превращаются в монстров готовых на любые преступления ради наживы и выгоды. Самое интересное, что эти люди не понимают, что делают что-то плохое. Они этого действительно не видят. Успехи кружат головы, раздувают эго и фанатично двигают вперёд и требуя новых высот.

Даже сложно представить, что должно случиться, чтобы такие люди одумались, а учитывая специфику англосаксонского образования – это практически невозможно.

Капитализм — самоуничтожающаяся система, если у неё нет ограничений

Рано или поздно, но капитализм превращается в фашизм, создаёт рабовладение, ведёт к мировым войнам и заканчивает бойнями – геноцидом сперва чужих, а потом и своих граждан. И этот путь закономерен – таков человеческий фактор.

Пока среди ведущих ценностей есть нажива – иначе быть не может. Ленин называл капитализм «затухающим и загнивающим». Хотя внешне он будет себя упаковывать очень красиво и благопристойно. Ещё помню, как в 80х годах у многих эта фраза вызывала усмешки.

Очень опасно ставить во главе страны человека, у которого материальные ценности превалируют. В надежде, что он умеет зарабатывать и у-у-ух-х-х под его руководством вся страна зацветёт заколосится. Увы – власть должна стоять над бизнесом и ограничивать его.

Плохая новость для тех, кто голосовал за Павла Грудинина, при всём уважении к нему – есть о чём призадуматься. Именно поэтому Трамп вряд ли спасёт Америку, хотя на фоне демократов он как мать Тереза.

Предвзятая политическая целесообразность заканчивается деградацией власти и страны

Враньё СМИ, чиновников, фильмов, науки, истории – гарантированно отупляет часть граждан и власти. Печать денег заканчивается гиперинфляцией – чешский президент 10 лет назад, когда только начинали QE1 в пылу эмоций назвал это «дорогой в ад».

По этой же схеме деградируют элиты.

Рано или поздно перед властями встаёт политическая целесообразность – принять правильное решение в пользу большинства или в угоду личным интересам, но за счёт остальных граждан. Ответ мы видим 30 лет и напоминает анекдот про отца, у которого уменьшилась зарплата:

Папа, ты теперь будешь меньше пить?
Нет сынок. Теперь ты будешь меньше есть.

Со временем так поступать приходится постоянно, а значит, начинается деградация. Двойные стандарты ведут к отрицательной эволюции.

Если из экономической науки исключается конец капитализма, ради личных интересов правящей верхушки – то экспертное сообщество обязательно со временем деградирует и искренне не будет замечать сути многих экономических процессов.

Если объявляется себе победа над СССР или называют коммунизм злом и приравнивают к фашизму – гарантированно воспитается несколько поколений историков, чиновников и политиков дебилов, которые не будут понимать происходящее.

Неусвоенные уроки истории имеют свойство повторяться в более сложной форме. Намного проще потакать своим слабостям, чем преодолевать их, в мучительных поисках жизненно правильных решений, учитывающие суровую действительность и интересы большинства.

Именно поэтому правила «5 выше» жизненно необходимы для выживания общества. И те, страны, что не найдут в себе силы жить по этим правилам – ограничены в своём развитии и обречены на деградацию рано или поздно.

Власть скорее будет геноцидить свой народ, чем примет реальность в ущерб себе. Китай, Индия, Латинская Америка за сотни лет – тому пример. Европа выезжала, за счёт колониализма, но суть та же.

Мелкая слащавая ложь в начале – означают деградацию и неадекватность через 30-50 лет

«Трудно понять человеческую душу, но душу
свою понять ещё трудней.»
А.П. Чехов

Люди, которые в начале 50-70х в СССР, ради слащавого обладания «свечным заводиком» пошли на сделку с совестью – в 80-х уже потеряли связь с реальностью, а кое-кто в 90х и до геноцида дошёл. И это закономерный процесс. Можете считать это законом природы.

Покойный Джон Маккейн или ныне здравствующий Бернар-Анри Леви и прочие либеральные профессора, экономисты и банкиры – вроде умные люди, книжки пишут. Выступают на конференциях, на них ссылаются как на экспертов, их цитируют, кого-то даже в пример ставят. Но как послушаешь таких возникает ощущение, что с головой что-то сильно не в порядке.

Даже высказывались предположения, что Маккейн «тронулся» во время войны, когда сбили его самолёт, и он испытал ужас. Заигрывание с двойными стандартами в угоду личным выгодам – означает гарантированную деградацию.

На Украине часть страны создают ощущение неадекватности.

Так вот – это не сомнения – они точно неадекватны. Выходить из «танка» психологически очень болезненно – легче убивать и обвинять других, во имя придуманных выше целей, оправдывающих злодеяния. Поэтому эти люди будут убивать до последнего, прикрываясь благими намерениями.

Кто-то верит в запад, как в светоч демократии и когда случается что-то противоречащее этой вере – появляется тысячу оправданий. Самое интересное, что каждый такой инцидент усугубляет ситуацию – делает человека ещё тупее.

Ложь про Украину через много лет превратилась в Волынскую резню и геноцид

Обмануть кроме себя – некого.

После 2013 года на Украине переиначили, всё, что только могли. Такой диссонанс с реальностью и историей очень пагубно отражается на психике людей.

Приведу недавнюю цитату Николая Азарова, бывшего премьера Украины: Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе: почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц.

От различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец. Вот вам и результаты Майдана.

Слащавая ложь про превосходства арийской расы – атрофировало мозги почти у всей Германии и вылилось в геноцид десятков миллионов других людей. И они не остановились бы сами никогда.

То же касается любого религиозного фанатизма, который раскручивали в последние 50-70 лет. У Саудовской Аравии сейчас серьёзные проблемы и дальше будет только хуже – возможно даже развал в течение 10-15 лет.

Европа, Украина и особенно либералы с Англосаксами – не имеют будущего, пока не вернутся к общечеловеческим ценностям. А они сами не вернутся. Сперва начали с вывода производства в Азию, а сейчас уже «работают» над уничтожением 90% населения планеты.

То, что большая часть России ещё смогла сохранить трезвый взгляд – даёт серьёзное преимущество, которым надо пользоваться. Как вы помните в Сталинские времена общечеловеческие ценности преобладали и не удивительно, что удалось добиться такого прорыва в экономике и культурного расцвета.

Ценности превратились в оружие массового уничтожения. Манипулированию ими под видом благих намерений подчиняются целые страны и народы. А бороться с этим очень и очень сложно в современном открытом мире.



Р. Бах


***


Источник.
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Метки: власть, война, выживание, геноцид, капитализм, коммунизм, ложь, манипуляция, общество, омп, прибыль, система, сознание, ссср, Украина, человек, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5291101.html

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