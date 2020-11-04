.... К сожалению, США не были представлены на берлинской встрече. Но мы нашим..., вчера мы обсудили все аспекты кризиса на Украине, согласились по целому.... Мы не допускаем, чтоэтобыл осознанный акт – наверное, все было по случайности и...
... период его правления выпали Берлинский и Карибский кризис. О мировой закулисе 27... ядерной войны, хотя есть версия, чтоэтобыла спланированная акция устрашения «элит» обеих... стран. Об этом читайте статью «Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис» http...
...в мире, что и кто стоит за этими многими кризисами?В XXI веке... «психологической войны», целью которой была пропаганда собственной идеологии и образа...год — Карибский кризис, 1953 и 1961 годы — Берлинскийкризис (сооружение Берлинской стены), 1 мая...
... вышли из этого положения? Был ли извлечён урок из этогокризиса? Виновата ли...разместить там свои военные базы.Берлинскийкризис 1961 года, в результате ... и менялам. Некоторые считают, чтоэто именно сефарды-«мудрецы» сформулировали ростовщическую...
...линию: он пытался решить восточный кризис, включая балканские дела, путем ... Было согласовано, что все великие державы, кроме Англии, поддержат Берлинский меморандум. Однако в это...тем на Балканах назревал новый кризис. Сербское и черногорское правительства ...
Погружение в колеи материальных привычек и чувственных удовольствий производит беспамятство к Богу и потерю желания искать нескончаемое, вечно-возрастающее счастье истинной природы души, чувствуемое в медитации.