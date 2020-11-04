Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Берлинский кризис 1953 г. Что это было?”. Е.Ю.Спицын на Радио России программе “Радиоуниверситет

13:10. 4 ноября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YRfce-1MD3I

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По итогам Берлинской встречи
.... К сожалению, США не были представлены на берлинской встрече. Но мы нашим..., вчера мы обсудили все аспекты кризиса на Украине, согласились по целому.... Мы не допускаем, что это был осознанный акт – наверное, все было по случайности и...
Убийство Кеннеди за глобальные дела и шансы Трампа влезть в эту матрицу
... период его правления выпали Берлинский и Карибский кризис. О мировой закулисе 27... ядерной войны, хотя есть версия, что это была спланированная акция устрашения «элит» обеих... стран. Об этом читайте статью «Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис» http...
"Берлинский кризис 1953 г. Что это было?". Е.Ю.Спицын на Радио России программе "Радиоуниверситет
Мировой кризис как отражение борьбы за смыслы жизни планеты
...в мире, что и кто стоит за этими многими кризисами?В XXI веке... «психологической войны», целью которой была пропаганда собственной идеологии и образа...год — Карибский кризис, 1953 и 1961 годы — Берлинский кризис (сооружение Берлинской стены), 1 мая...
Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис (часть 1)?
... вышли из этого положения? Был ли извлечён урок из этого кризиса? Виновата ли...разместить там свои военные базы.Берлинский кризис 1961 года, в результате ... и менялам. Некоторые считают, что это именно сефарды-«мудрецы» сформулировали ростовщическую...
Как Англия вела борьбу с Россией с помощью Австро-Венгрии и Турции
...линию: он пытался решить восточный кризис, включая балканские дела, путем ... Было согласовано, что все великие державы, кроме Англии, поддержат Берлинский меморандум. Однако в это...тем на Балканах назревал новый кризис. Сербское и черногорское правительства ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)