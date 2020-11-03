«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Подразделения Народной милиции ведут наблюдение за противником, соблюдая перемирие, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Действующий режим прекращения огня продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики. При содействии Представительства ЛНР в СЦКК подрядными строительными организациями продолжились работы по строительству пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».

Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне «ООС». За прошедшие сутки потери оккупантов составили четверо боевиков, из них двое погибли.

Во время движения группы боевиков 1-го батальона 14-й бригады ВСУ вблизи позиций в районе н.п. Крымское произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва солдат Шворак от полученных ранений погиб на месте, солдат Панченко получил минно-взрывную травму.

По предварительным данным расследования, причиной происшествия послужило отклонение группы от установленного маршрута и выход на необозначенное минное поле.

Очередное происшествие произошло на территории полевого артиллерийского склада в районе н.п. Лисичанск, где в ночное время суток солдат Козов был застрелен выстрелом в грудь находившимся на дежурстве солдатом Ефипановым, после того как погибший не выполнил требование часового остановиться и продолжил движение, несмотря на предупредительный выстрел.

Также нам стали известны подробности происшествия, произошедшего в 30-й бригаде, где предприимчивый командир 1-го батальона подполковник В.Петренко по приказу Гараза вымогает деньги у личного состава, заподозренного в употреблении спиртных напитков.

Очередной его жертвой стал рядовой Самохин, отказавшийся платить 1 тыс. грн за нахождение на боевом дежурстве в состоянии алкогольного опьянения.

Не приняв отказ, Петренко, с использованием трубы разведчика «ТР-4», нанес телесные повреждения солдату Самохину. В результате избиения у пострадавшего зафиксирован закрытый перелом 3, 4-го ребер справа и сотрясение головного мозга.

В настоящее время военнослужащий находится под охраной в одном из заброшенных дачных домов в районе н.п. Лоскутовка.

Главное Управление СБУ по Луганской области вскрыло канал контрабанды оружия из зоны «ООС», которое через перевалочную базу в Одесском порту перебрасывалось в Турцию для нужд ИГИЛ*.

Раскрыть преступную схему позволила проведенная накануне спецоперация, во время которой в н.п. Краматорск сотрудниками СБУ были задержаны двое военнослужащих 24 бригады и один гражданский, ранее проходивший службу в указанном соединении.

В ходе обыска грузового транспортного средства, принадлежавшего одному из задержанных, обнаружены 12 единиц 120-мм и 10 единиц 82-мм мин, 8 гранат к РПГ-7 и 8 тысяч патронов.

Во время следственных действий также установлено, что перемещение груза за пределами зоны «ООС» осуществлялось под контролем турецкой диаспоры, а хранение обеспечивалось на территории контейнерного терминала Одесского порта.

*Запрещённая в РФ террористическая организация