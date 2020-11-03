Сводки от ополчения Новороссии 02 ноября 2020
- 03:00 Турецкая диаспора контролирует потоки оружия из Донбасса боевикам ИГИЛ (ВИДЕО).
- 21:45 Кровавый провал в Карабахе: наступающие войска попали в ловушку и были уничтожены.
- 16:50 Армия ДНР предупреждает: потери ВСУ будут расти, если продолжат незаконное дооборудование позиций.
Турецкая диаспора контролирует потоки оружия из Донбасса боевикам ИГИЛ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции ведут наблюдение за противником, соблюдая перемирие, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Действующий режим прекращения огня продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики. При содействии Представительства ЛНР в СЦКК подрядными строительными организациями продолжились работы по строительству пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне «ООС». За прошедшие сутки потери оккупантов составили четверо боевиков, из них двое погибли.
Во время движения группы боевиков 1-го батальона 14-й бригады ВСУ вблизи позиций в районе н.п. Крымское произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва солдат Шворак от полученных ранений погиб на месте, солдат Панченко получил минно-взрывную травму.
По предварительным данным расследования, причиной происшествия послужило отклонение группы от установленного маршрута и выход на необозначенное минное поле.
Очередное происшествие произошло на территории полевого артиллерийского склада в районе н.п. Лисичанск, где в ночное время суток солдат Козов был застрелен выстрелом в грудь находившимся на дежурстве солдатом Ефипановым, после того как погибший не выполнил требование часового остановиться и продолжил движение, несмотря на предупредительный выстрел.
Также нам стали известны подробности происшествия, произошедшего в 30-й бригаде, где предприимчивый командир 1-го батальона подполковник В.Петренко по приказу Гараза вымогает деньги у личного состава, заподозренного в употреблении спиртных напитков.
Очередной его жертвой стал рядовой Самохин, отказавшийся платить 1 тыс. грн за нахождение на боевом дежурстве в состоянии алкогольного опьянения.
Не приняв отказ, Петренко, с использованием трубы разведчика «ТР-4», нанес телесные повреждения солдату Самохину. В результате избиения у пострадавшего зафиксирован закрытый перелом 3, 4-го ребер справа и сотрясение головного мозга.
В настоящее время военнослужащий находится под охраной в одном из заброшенных дачных домов в районе н.п. Лоскутовка.
Главное Управление СБУ по Луганской области вскрыло канал контрабанды оружия из зоны «ООС», которое через перевалочную базу в Одесском порту перебрасывалось в Турцию для нужд ИГИЛ*.
Раскрыть преступную схему позволила проведенная накануне спецоперация, во время которой в н.п. Краматорск сотрудниками СБУ были задержаны двое военнослужащих 24 бригады и один гражданский, ранее проходивший службу в указанном соединении.
В ходе обыска грузового транспортного средства, принадлежавшего одному из задержанных, обнаружены 12 единиц 120-мм и 10 единиц 82-мм мин, 8 гранат к РПГ-7 и 8 тысяч патронов.
Во время следственных действий также установлено, что перемещение груза за пределами зоны «ООС» осуществлялось под контролем турецкой диаспоры, а хранение обеспечивалось на территории контейнерного терминала Одесского порта.
*Запрещённая в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кровавый провал в Карабахе: наступающие войска попали в ловушку и были уничтожены
Азербайджанские войска провалили наступательные операции, которые велись сегодня в Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«В целом все наступательные операции противника сегодня, которые велись на 3–4 направлениях, провалились.
Противник каждый день несет в разы больше потерь, чем мы.
На мартакертском направлении и на юго-востоке артиллерийским огнем были уничтоженные отдельные группы врага, которых застали врасплох», — сказал он.
«Утром с 07:00 на севере, юге и центральном направлении было несколько попыток наступления. Наши подразделения Армии обороны отбросили назад противника и улучшили свои позиции. При этом мы преследовали противника и смогли уничтожить его. Только у Мартуни противнику удалось взять несколько позиций. Бои там продолжаются», — отметил Ованнисян.
«Сегодня после атаки на одну из наших позиций на гадрутском направлении противник оставил около 15 трупов и отступил. Потом даже не попытались вернуться и забрать тела своих военных», — заявил представитель армянского оборонного ведомства.
Ованнисян добавил, что «снова есть позиционные улучшения», а «передвижения противника отслеживаются и точечными ударами нейтрализуются».
«Война продолжается. Противник активно пытается прорваться по всем направлениям, использует всевозможную технику и авиацию. Мы выполняем все свои задачи. Наши ВС с каждым днем набираются опыта, лучше узнают врага. Будьте уверены, мы победим», — заключил представитель Минобороны Армении.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия ДНР предупреждает: потери ВСУ будут расти, если продолжат незаконное дооборудование позиций
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко.
За истекшие сутки огневых провокаций со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано.
С начала текущих суток, в нарушение второго пункта дополнительных мер режима прекращения огня, боевики 53-й бригады открыли огонь из автоматического гранатомета по позициям наших защитников в районе н. п. Новоласпа. Учитывая тот факт, что огонь был неприцельным и не угрожал жизни и здоровью жителей Республики, наши защитники ответный огонь не открывали.
Несмотря на прибытие в зону «ООС» главнокомандующего ВСУ Р. Хомчака в целях контроля соблюдения командирами соединений режима перемирия, наблюдателями ДНР в СЦКК в очередной раз зафиксировано проведение боевиками 23-го батальона 56-й бригады инженерных работ по дооборудованию своих позиций в районе н. п. Пески, что является прямым нарушением первого пункта действующего перемирия.
Последствия таких противоправных действий уже приводят к жертвам среди личного состава, и их количество только будет расти от подрывов на своих минно-взрывных заграждениях в случае продолжения т. н. дооборудования позиций.
Так, вчера в результате проведения инженерных работ на позициях батальона произошел подрыв взрывного устройства, установленного предшественниками из 57-й бригады.
В результате военнослужащий сержант Туманов получил тяжелые ранения и вследствие неоказания своевременной медицинской помощи скончался на месте.
Примечательно, что во время проведения инженерных работ на позициях присутствовали корреспонденты польского издательства Newsweek Polska. После произошедшего инцидента у журналистов был изъят съемочный материал и взята подписка о неразглашении данного инцидента под угрозой лишения аккредитации.
Важно отметить, что очередным регулярным нарушением со стороны ВСУ дополнительных мер контроля действующего режима перемирия является ведение воздушной разведки с применением БПЛА.
За истекшие сутки зафиксирована работа расчета БПЛА 18-го батальона 35-й бригады, осуществлявшего контроль маскировки своих позиций.
Из-за несогласованности действий каналы управления БПЛА типа «Фантом» были подавлены ротой РЭБ 35-й бригады, в результате чего беспилотник упал на минное поле противника.
Также нам стало известно, что в целях сокрытия фактов нарушений действующего перемирия от сотрудников ОБСЕ, командование 35-й бригады выделило премию в размере 20 тыс. гривен мобильной группе РЭБ в случае успешного подавления каналов управления БПЛА Миссии ОБСЕ.
Об этом было объявлено командиром 503-го батальона В. Сухаревским на банкете, организованном в ознаменование годовщины создания подразделения. Мероприятие было организовано исключительно для управления батальона, а с личного состава в течение октября осуществлялся сбор денег для проведения «торжеств».
Эпидемиологическая обстановка в зоне «ООС» продолжает оставаться сложной. По информации, полученной нами от медицинского персонала 66 ВМГ г. Покровска, за сутки от коронавируса скончались пятеро военнослужащих.
Причиной смерти стала неисправность аппаратов искусственной вентиляции легких. На данный момент в отношении руководства госпиталя проводится прокурорская проверка с возбуждением уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая гибель людей».
На фоне всплеска заболеваемости фиксируются случаи массовых хищений медикаментов не только в крупных госпиталях, но и медицинских частей подразделений.
Во 2-м батальоне 79-й бригады вследствие отсутствия должных мер по противодействию эпидемии за сутки выявлено 8 случаев заболевших коронавирусной инфекцией. В отношении начальника медицинской службы бригады проводится разбирательство.
Таким образом, прибытие в зону «ООС» главнокомандующего ВСУ Р. Хомчака и начальника генерального штаба С. Корнейчука на улучшение обстановки в соединениях ВСУ эффекта не возымело. Ежедневные подрывы военнослужащих на собственных минно-взрывных заграждениях при инженерном дооборудовании позиций так и будут продолжаться в связи с отсутствием воли у командования по недопущению нарушений перемирия.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su