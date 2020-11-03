Олигарх в СИЗО, Казаки-правозащитники, Любо, Эрдоган! // Галопом по Европам #328
22:10. 3 ноября 2020 20 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Разведчикам и контрразведчикам можно иметь иностранное гражданство;
- Рогозин рассказал о непростых отношениях с Силуановым;
- Арестован и отправлен в СИЗО миллиардер Аржанов;
- В первом туре молдавских выборов промосковский Додон уступил пробрюссельской кандидатке Санду;
- Правительство отступилось от плана введения всеобщей маркировки лекарств, чтобы избежать коллапса аптечной сети;
- Потребительские расходы граждан за последнюю неделю оказались самыми низкими с весны;
- ВОЗ заявляет — в северном полушарии критический этап пандемии;
- В Австрии усилены меры безопасности после террористической атаки;
- На американских выборах уже волеизъявились 100 миллионов человек;
- Киев и Анкара подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Разведчикам и контрразведчикам можно иметь иностранное гражданство;
- Рогозин рассказал о непростых отношениях с Силуановым;
- Арестован и отправлен в СИЗО миллиардер Аржанов;
- В первом туре молдавских выборов промосковский Додон уступил пробрюссельской кандидатке Санду;
- Правительство отступилось от плана введения всеобщей маркировки лекарств, чтобы избежать коллапса аптечной сети;
- Потребительские расходы граждан за последнюю неделю оказались самыми низкими с весны;
- ВОЗ заявляет — в северном полушарии критический этап пандемии;
- В Австрии усилены меры безопасности после террористической атаки;
- На американских выборах уже волеизъявились 100 миллионов человек;
- Киев и Анкара подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам