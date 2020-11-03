В этом выпуске:- Разведчикам и контрразведчикам можно иметь иностранное гражданство;- Рогозин рассказал о непростых отношениях с Силуановым;- Арестован и отправлен в СИЗО миллиардер Аржанов;- В первом туре молдавских выборов промосковский Додон уступил пробрюссельской кандидатке Санду;- Правительство отступилось от плана введения всеобщей маркировки лекарств, чтобы избежать коллапса аптечной сети;- Потребительские расходы граждан за последнюю неделю оказались самыми низкими с весны;- ВОЗ заявляет — в северном полушарии критический этап пандемии;- В Австрии усилены меры безопасности после террористической атаки;- На американских выборах уже волеизъявились 100 миллионов человек;- Киев и Анкара подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZWaHWGrvbeg