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Олигарх в СИЗО, Казаки-правозащитники, Любо, Эрдоган! // Галопом по Европам #328

22:10. 3 ноября 2020 20 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Разведчикам и контрразведчикам можно иметь иностранное гражданство;
- Рогозин рассказал о непростых отношениях с Силуановым;
- Арестован и отправлен в СИЗО миллиардер Аржанов;
- В первом туре молдавских выборов промосковский Додон уступил пробрюссельской кандидатке Санду;
- Правительство отступилось от плана введения всеобщей маркировки лекарств, чтобы избежать коллапса аптечной сети;
- Потребительские расходы граждан за последнюю неделю оказались самыми низкими с весны;
- ВОЗ заявляет — в северном полушарии критический этап пандемии;
- В Австрии усилены меры безопасности после террористической атаки;
- На американских выборах уже волеизъявились 100 миллионов человек;
- Киев и Анкара подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZWaHWGrvbeg

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