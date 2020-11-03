В Нидерландах указали на связь Украины с крушением MH17

Крушение малайзийского боинга в небе Донбасса произошло более шести лет назад, однако следствие до сих пор продолжается и, кажется, будет продолжаться ещё очень долго. Возмущает тот факт, что официальное расследование намеренно игнорирует ряд отнюдь немаловажных моментов, непосредственно связанных с Украиной.

Важно брать во внимание, что Киев не стал закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий. Кроме того, много свидетелей в тот роковой летний день видели украинские военные самолеты перед авиакатастрофой. Нидерландская государственная прокуратура по не совсем понятной причине игнорирует эти факты, хотя они должны быть учтены в судебном процессе.

Журналист из Нидерландов Эрик ван де Бик задается вопросом, почему никто не несет ответственность за открытое воздушное пространство. Вместо этого все внимание направлено на ополченцев ДНР. Очевидно, что в случае запрета полетов на востоке страны крушение было бы невозможно.

Украинские власти утверждают, что в предшествии катастрофы MH17 было сбито более 16 военных самолетов, в том числе истребители, транспортники и вертолеты. Однако это не стало поводом закрытия воздушного пространства для гражданских рейсов.

Представители ополчения убеждены, что Киев намеренно оставил воздушное пространство открытым. Также они не исключают версию, согласно которой малайзийский боинг сбили украинские военные самолеты. За несколько месяцев до катастрофы местные жители видели в небе самолеты ВВС Украины, летающий рядом с гражданскими самолетами.

«Недавно произошел инцидент. Пролетел пассажирский самолет, за которым спрятался украинский истребитель. Затем он снизил высоту, сбросив бомбы на жилой район в городе Семеновка и опять устремился к гражданскому авиалайнеру <…> Они хотели спровоцировать ополчение на расстрел пассажирского самолета», – рассказывает жительница Славянска Елена.

Однако версию с истребителями Украины Голландский совет по безопасности рассматривать не стал. Причиной такого решения стало отсутствия доказательств присутствия каких-либо других самолетов в близи MH17. Показания десятков свидетелей, утверждавших обратное, во внимание приняты не были.

«Правительство Нидерландов возложило ответственность на Российскую Федерацию за инцидент с MH17. Почему оно не хочет привлечь к ответственности украинское государство за то, что оно не закрыло свое воздушное пространство?», – недоумевает нидерландский журналист.

Следует обратить внимание на ещё один любопытный момент. Украинская сторона заявила, что в момент крушения радиолокационные станции не функционировали из-за якобы проведения плановых ремонтных работ. Однако один из военных позже опроверг это заявление. Он отметил, что 17 июля 2014 года все три радиолокационные станции работали в штатном режиме. Очевидно, что Киев явно что-то скрывает и подтасовывает факты, а официальное расследование.

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Зеленский угpoжает семье судьи в эфире

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Зеленский пугает судей Конституционного суда боевиками и уголовными делами

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что произойдет, если судьи Конституционного суда не подчинятся решению парламента о роспуске. У президента спросили, что будет, если судьи отменят инициированный им законопроект о роспуске КСУ как неконституционный — каковым он и является. Зеленский ответил с намеком, что суд испугается «общественности» — видимо, боевиков, недавно бросавших петарды в здание КСУ. А также пригрозил уголовными делами. «Я не верю, что судьи пойдут против общественности… Это будет уже дело не наше, а дело соответствующих органов», — ответил украинский президент.

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«Наговорил на 150 лет тюрьмы»: Зеленский хочет разогнать Конституционный суд ради западной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 2 ноября. Указано, что во время заседания Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ. По словам президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному суду, то страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с ЕС, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров. Владимир Зеленский заявил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда. «Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде», — сказал президент. Зеленский отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона относительно этого будет абсурдным и не будет иметь силы. «Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», — резюмировал глава государства. Напомним, на прошлой неделе судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало огромный политический и общественный резонанс. А сегодня стало известно, что Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КСУ. Оно касается экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации. В ответ на призыв Зеленского к своей фракции поддержать досрочное прекращении полномочий действующего состава Конституционного Суда, судья КС Игорь Слиденко заявил, что в своём обращении президент призвал к свержению государственного строя. «Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому… Он наговорил себе на 150 лет тюрьмы», — сказал Слиденко. «Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», — добавил судья.

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