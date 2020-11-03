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“Лига против масок”: бунт против масок восходит к испанскому гриппу

15:10. 3 ноября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

 

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"У существующего сегодня несогласия закрывать лицо ради защиты от передачи вируса есть исторический прецедент: в 1918 году в Сан-Франциско даже возникла "Лига против масок", - пишет Slate.fr.

"(...) В Соединенных Штатах путаница с масками особенно понятна. Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что маски могут "замедлить распространение вируса и предотвратить его передачу теми людьми, которые могут быть его носителями, даже не подозревая об этом", - указывает журналист. - За исключением того, что Майк Пенс и Дональд Трамп никогда не носят их. Для президента страны, больше всего пострадавшей от Covid-19, маска представляется признаком слабости. 27 мая на пресс-конференции Трамп насмехался над журналистом, который отказался снять свою защитную маску, а затем обвинил его в том, что он разыгрывает "политкорректность". На той же неделе он ретвитнул снимок своего противника Джо Байдена, надевшего маску во время церемонии, дав ироничный комментарий: "Так он выглядит лучше всего!"

"Кандидат от Демократической партии контратаковал на CNN, назвав президента "полным кретином", виновным в "мачо-поведении", из-за которого он несет ответственность за гибель многих своих сограждан. Там же, на CNN, Дэвид Абрамс, профессор поведенческих наук, говорит о маске как о признании уязвимости. "Некоторые мужчины считают, что ношение маски является посягательством на их мужественность, - подчеркивает Стивен Тейлор, профессор клинической психологии в Университете Британской Колумбии. - Ношение маски - это некое проявление слабости. Поэтому они это отвергают". Такая идея, похоже, является частью кампании Дональда Трампа, чьи сторонники, согласно исследованию, менее склонны носить маску. Санитарные меры здравоохранения стали политическим вопросом. И это уже не впервые", - говорится в статье.

"Октябрь 1918 года. В разгар пандемии испанского гриппа город Сан-Франциско закрыл бары, школы, церкви и магазины, чтобы ограничить социальное взаимодействие. 22 мая в приказе, подписанном мэром Джеймсом "Санни Джим" Ролфом, первом в Калифорнии, говорилось, что на публике каждый должен носить маску или другую форму защиты, закрывающую нос и рот. "Кроме как во время еды", - напоминает издание.

"(...) Газета Garland City Globe из штата Юта сообщала, что в других частях страны средний американец носит маску на затылке и надевает ее только тогда, когда на него смотрит полицейский. Находились люди, которые проделывали в маске отверстие, более или менее широкое в соответствии с их предпочтениями, для сигарет или сигар. В Тусоне, штат Аризона, один банкир предпочел тюремное заключение штрафу", - говорится в статье.

"В психологии это называется "реактивное сопротивление", - поясняет доктор Стивен Тейлор. - Когда кто-то пытается контролировать людей из особо индивидуалистического общества, которые придают большое значение своим свободам, как в Соединенных Штатах, мы сталкиваемся с неким сопротивлением. Возникает мятежная сила".

"(...) 21 января 1919 года в Stockton Daily Evening Record говорилось об организации движения под названием "Лига против масок": "Его члены осуждают маску как нездоровую и бесполезную, - уточняет местная газета. - На встрече в здании Pacific было собрано 350 долларов, чтобы помочь этой борьбе".

"(...) Елена Конис, историк общественного здравоохранения в Университете Беркли, считает, что несоблюдение санитарных правил можно объяснить несколькими причинами: "Либо люди считают, что для них риск не очень высок. Либо они думают, что угроза заболевания - это риск, на который они готовы пойти. Либо они настолько верят в свои индивидуальные общественные свободы, что это разрушает любую директиву общественного здравоохранения". По мнению Елены Конис, именно такие мотивы подтолкнули к действиям "Лигу против масок".

Историк Николь Мелдаль выражает свое согласие."Наш способ реагирования на кризисы мало изменился. У нас просто разные инструменты и каналы связи. Недавно одна дама сказала мне, что она понимает риски, но что по экономическим причинам надо стремиться к коллективному иммунитету. Вот почему она не носила маску".

"Доктор Стивен Тейлор отмечает, что маска иногда воспринимается как азиатский обычай, который некоторые расистски настроенные американцы и американки отказываются принимать. Затем он перефразирует Андре Мальро, который как-то спросил одного священнослужителя, чему тот научился, выслушивая исповеди разных поколений женщин и мужчин. "Он ответил, что обнаружил, что взрослых людей не существует. В вопросе о маске, как и в других вопросах, многие взрослые ведут себя как дети". Дети выбирают, кого слушаться, а кого не слушаться. Тейлор добавляет с усталой улыбкой : "Забавно то, что если правительство запустит кампанию для того, чтобы сказать, что ношение маски - это патриотический жест, долг перед своей страной, который поможет защитить самых уязвимых, и одного этого будет достаточно, чтобы что-то изменить, то многие противники масок начнут их носить. Боюсь, это единственный способ их убедить".

Источник: https://www.inopressa.ru/article/01jul2020/slatefr/masks.html

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