Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 03 ноября 2020
- 05:41 Кто нанёс удар по Азербайджану: сирийские боевики начали взрывать города? (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:19 Теракт в Вене.
- Вчера 22:54 Война в Карабахе. Видео. 02.11.2020.
- Вчера 22:42 СРОЧНО: Взрыв и море огня у турок в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:16 Боевики готовят авиаудар под видом ВКС России (ФОТО).
Кто нанёс удар по Азербайджану: сирийские боевики начали взрывать города? (ФОТО, ВИДЕО)
28 октября официальные представители военных ведомств Армении и Азербайджана обменялись взаимными обвинениями в обстреле мирных городов: Степанакерта и Шуши в Нагорном Карабахе, Барда в Азербайджане.
При этом обе стороны заявили о погибших и раненых среди мирного населения.
Заявления были растиражированы СМИ. Однако относительно произошедшего в азербайджанском городе Барда журналистам приходилось говорить о том, что достоверных данных нет, так как съемочным группам не удалось лично побывать на месте трагедии и опросить очевидцев.
Это связано с ограничениями в работе корреспондентов, которые ввели азербайджанские власти с началом конфликта.
На различных интернет-ресурсах и в социальных сетях были опубликованы фотографии и видеоролики из указанных городов, демонстрирующие последствия обстрелов. При внимательном изучении материалов из Барды обращает на себя внимание отсутствие признаков поражения из РСЗО, о котором заявляла азербайджанская сторона. То, что можно видеть на выложенных кадрах, больше похоже на последствия взрыва заминированного автомобиля. Подобные картинки неоднократно демонстрировались в репортажах из Сирии и Ирака.
В то же время в турецких социальных сетях появились сообщения о том, что это был террористический акт, совершенный радикальными боевиками из Сирии, переброшенными для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.
И якобы сделано это для предупреждения Баку о том, что пора платить деньги за прошедший месяц боев.
Кроме того, этот теракт может быть сигналом из Анкары для Баку, который проявляет интерес к переговорам с Ереваном, а не к войне до «победного» конца, которого хотелось бы Турции.
Без свидетельских показаний очевидцев нельзя утверждать что-либо однозначно. Но в любом случае, если сотрудничать с боевиками, то будь готов к терактам в своей стране.
«Подозрения о том, что именно сирийские боевики устроили взрывы в Барде, появились и у нас. Дело в том, что на предоставленных азербайджанской стороной видеокадрах нет ни одного следа от снарядов, нет воронок. На кадрах можно увидеть лишь горящие машины и тела, что очень напоминает террористический акт, а не обстрел», — написало армянское издание «Инфотека 24».
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Теракт в Вене
Несколько боевиков ИГИЛ (предположительно) совершили нападение в центре Вены в нескольких местах, убив по предварительным данным как минимум 7 человек и 15 ранив.
Позднее завязался бой с прибывшей полицией (у полицейских есть как минимум 1 раненый), в результате чего в центре столицы Австрии шла оживленная перестрелка. 1 боевик был убит, остальных ищут.
Полиция сейчас прочесывает город. Жителям рекомендовано не выходить из домов.
Еще видео.
https://twitter.com/RobertDeNiroUS/status/1323403816058920962
https://twitter.com/zhacomtr/status/1323426824265805827
https://twitter.com/Kantoglu/status/1323387179188527107
https://twitter.com/TomKurz1/status/1323359292335022080
https://twitter.com/abbaszahid24/status/1323413674350923776
Охрана синагоги.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Война в Карабахе. Видео. 02.11.2020
Видео боевых действий в Карабахе 1-2 ноября 2020 года.
Видео
Упавший Су-25. Армяне утверждают, что азербайджанский. Азербайджанцы утверждают, что армянский.
Сюжет Anna News про Карабах. Есть комментарий военкора Харченко, который сейчас там.
Его работу в боевых порядках армянской пехоты сегодня выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6294933.html
Там же видео вчерашнего удара по армянского кортежу и видео с живым Арутюняном.
Вместе с тем, сегодня армяне подтвердили гибель зам.командующего армией НКР и командира мотострелковой дивизии.
Удары по армянских машинам и пехоте.
Ночные взрывы в районе Степанакерта.
Видео с места пленения сирийского боевика воевавшего на стороне Азербайджана.
Видео допроса вчера выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6292130.html
Армянская пехота в окопах.
Уничтожение армянской ЗРК "Куб".
Прилеты по армянским позициям.
Уничтожение азербайджанского БПЛА.
Азербайджанцы в Зангелане.
Трофейный азербайджанский пикап.
Занятое азербайджанцами село в Физулинском районе.
Еще видео из Физулинского района.
Погибшие и раненые гражданские армяне в поселке под Шушей.
Репортаж Пегова из Шуши.
Репортаж французского ТВ из Карабаха.
Азербайджанские РСЗО "Град"
Уничтожение армянских "Градов".
Азербайджанский солдат у могилы отца в Зангеланском районе.
Разрушения в Степанакерте.
Азербайджанские гаубицы Д-30.
Рекламный ролик азербайджанской армии в Нахичевани.
Лаваш в армянских окопах.
"Если не выйду из боя". Снова поющие армяне.
https://twitter.com/Caucasuswar/status/1322988047152152584 – азербайджанский солдат в Джебраильском районе
https://twitter.com/Caucasuswar/status/1322987450101338112 – армянская пехота
Фотографии
Армянская пехота под Шушей.
Еще армяне.
Женская рота. Фото от 30 октября.
Уничтоженный трактор в поселке Давид Бэк
Уничтоженная пожарная машина.
Азербайджанский флаг у моста на границе с Ираном.
Турки напоминают армянам в Лионе про 1915-й.
Разрушения в Шуше.
Азербайджанцы хвастаются, что сфотографировались у того камня, где снимал свой репортаж Пегов, когда выяснилось, что взятый в Твиттере Алиева Гадрут до сих пор не взят.
Впрочем, спустя неделю после первой фотографии, Гадрут армяне сдали.
Стена дома в Гадруте.
Энтузиасты уже пилят варгейм "Дорога на Гадрут" https://www.modernwar.games/game-overview/RoadtoHadrut/
Фрагменты ракеты С-300 найденные в районе Лачина. По чему именно стреляли и какой был результат – неизвестно.
Армянская пропаганда, проводящая параллели между текущей войной и войной начала 90х. Так сказать развитие известных работ https://colonelcassad.livejournal.com/2177913.html Сергей Ларенкова на тему ВОВ.
Достаточно редкий для текущей армянской военной пропаганды креатив.
Погибший зам.командующего армией НКР полковник Саргсян.
Заявленный армянами убитый азербайджанский полковник Наиль Оруков.
Армяне заявляют, что под Кубатлы был убит полковник Вугар Агаев.
Карты
Условная схема отношений.
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СРОЧНО: Взрыв и море огня у турок в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
На севере провинции Алеппо произошёл взрыв неизвестного происхождения и мощный пожар.
В оккупированном Турцией приграничном районе Эль-Баб взорвались цистерны с контрабандными нефтепродуктами, продажу которых за границу наладили протурецкие бандформирования и их кураторы.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 23 октября мощнейшие взрывы сотрясли этот же регион, ударом неизвестной стороны были взорваны нефтехранилища протурецких боевиков и стоянки автоцистерн на сирийско-турецкой границе в районе пограничного КПП Джераблус в провинции Алеппо.
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Боевики готовят авиаудар под видом ВКС России (ФОТО)
Вечером 2 ноября Минобороны РФ сообщило о подготовке боевиками воздушного удара под видом авианалёта ВКС России.
Уточняется, что в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.
По имеющейся информации, боевики планируют при помощи беспилотного летательного аппарата нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного НАХЛАЯ. Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России.
Также военные привели статистику: за прошедшие сутки обстрелов в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* [«Хайат Тахрир аш-Шам»*] (в том числе по данным сирийской стороны — 30 обстрелов), из них в провинции ИДЛИБ — 11 обстрелов, в провинции АЛЕППО — 6 обстрелов, в провинции ЛАТАКИЯ — 10 обстрелов. в провинции ХАМА — 4 обстрела.
Вместе с тем, за последние 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Первая провокация состоялась
Напомним, вчера Минобороны России заявило, что имеются сведения о подготовке террористами в Идлибе постановочных видеороликов о пострадавших мирных гражданах в результате ударов правительственных войск. Сегодня информационные ресурсы боевиков так и поступили. Постановочные «новостные» видеоклипы попали в интернет.
В понедельник, 2 ноября, пропагандистские ресурсы боевиков выпустили новости: «Сегодня, один мирный житель погиб и несколько ранено в результате обстрела автомобиля управляемой ракетой правительственными силами в южной провинции Идлиб.
Корреспондент в Идлибе сообщил, что правительственные силы нанесли удар управляемой ракетой по автомобилю, перевозившему рабочих между городами „Аль-Бара” и „Дейр Санбул” к югу от Идлиба».
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