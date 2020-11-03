28 октября официальные представители военных ведомств Армении и Азербайджана обменялись взаимными обвинениями в обстреле мирных городов: Степанакерта и Шуши в Нагорном Карабахе, Барда в Азербайджане.

При этом обе стороны заявили о погибших и раненых среди мирного населения.

Заявления были растиражированы СМИ. Однако относительно произошедшего в азербайджанском городе Барда журналистам приходилось говорить о том, что достоверных данных нет, так как съемочным группам не удалось лично побывать на месте трагедии и опросить очевидцев.

Это связано с ограничениями в работе корреспондентов, которые ввели азербайджанские власти с началом конфликта.

На различных интернет-ресурсах и в социальных сетях были опубликованы фотографии и видеоролики из указанных городов, демонстрирующие последствия обстрелов. При внимательном изучении материалов из Барды обращает на себя внимание отсутствие признаков поражения из РСЗО, о котором заявляла азербайджанская сторона. То, что можно видеть на выложенных кадрах, больше похоже на последствия взрыва заминированного автомобиля. Подобные картинки неоднократно демонстрировались в репортажах из Сирии и Ирака.

В то же время в турецких социальных сетях появились сообщения о том, что это был террористический акт, совершенный радикальными боевиками из Сирии, переброшенными для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана.

И якобы сделано это для предупреждения Баку о том, что пора платить деньги за прошедший месяц боев.

Кроме того, этот теракт может быть сигналом из Анкары для Баку, который проявляет интерес к переговорам с Ереваном, а не к войне до «победного» конца, которого хотелось бы Турции.

Без свидетельских показаний очевидцев нельзя утверждать что-либо однозначно. Но в любом случае, если сотрудничать с боевиками, то будь готов к терактам в своей стране.

«Подозрения о том, что именно сирийские боевики устроили взрывы в Барде, появились и у нас. Дело в том, что на предоставленных азербайджанской стороной видеокадрах нет ни одного следа от снарядов, нет воронок. На кадрах можно увидеть лишь горящие машины и тела, что очень напоминает террористический акт, а не обстрел», — написало армянское издание «Инфотека 24».