Эпоха либерального безвременья. Кому мешает величие СССР. Юрий Поляков
18:33. 3 ноября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известный писатель Юрий Поляков о будущем РФ, культуре и нашей истории.
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#ДеньТВ #Поляков #история #культура #театр #элита #будущее
Книги Юрия Полякова https://bit.ly/34Px5r3
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Поляков #история #культура #театр #элита #будущее