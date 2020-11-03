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Возьмём для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?
Беларусь – очень маленькая страна, куда ни ткнись – везде знакомые или знакомые знакомых, а то еще круче – родня какая-нибудь дальняя, большая деревня ,вобщем… и стрелять в своих никакой солдатик ВВ не решится, потом на всю жизнь клеймо. Всё гораздо прозаичней,терпеливей и по-своему разумней: собирается вся информация об активности особо ретивых(а может – и всех) граждан, дозволяется пошуметь-покричать-поразмахивать флагами и плакатами, а чуть позже – каждым в отдельности занимаются специально обученные люди, имея на руках весь компромат. Наказания по статьям, штрафы, волчий билет или путёвка в жизнь (в Польшу или Прибалтику) – список можно продолжить,но он невелик, выбор небольшой. А напрямую давить постерегутся, только полностью отмороженные будут своих калечить или казачки пришлые.
Но по кумполу настучать,некоторым,можно.Авось шо-то там прояснится.