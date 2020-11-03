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«Бабушка второго ранга» – о новой пенсионной реформе

07:54. 3 ноября 2020 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге речь зашла о новой пенсионной реформе – депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР) предложил коренным образом изменить систему начисления страховых пенсий. Каким образом это может повлиять на нашу жизнь, если подобная законодательная инициатива будет принята – поговорили в новом видеоблоге.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/babushka-vtorogo-ranga-o-novoi-pensionnoi-reforme-120928

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