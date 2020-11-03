В новом видеоблоге речь зашла о новой пенсионной реформе – депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР) предложил коренным образом изменить систему начисления страховых пенсий. Каким образом это может повлиять на нашу жизнь, если подобная законодательная инициатива будет принята – поговорили в новом видеоблоге.

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