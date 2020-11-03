Антидудинг. Итоги
15:36. 3 ноября 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Подводим итоги масштабного разбора документального фильма Юрия Дудя "Колыма – родина нашего страха". Краткий обзор выпусков и ответ на вопрос "зачем?".
Подводим итоги масштабного разбора документального фильма Юрия Дудя "Колыма – родина нашего страха". Краткий обзор выпусков и ответ на вопрос "зачем?".
Хватит уже создавать рекламу этому недоноску дудю.
Ну дудит и хер с ним с дудочником,что его разоблачать,до сих пор не понятно что ли,что этим вы создаете рекламу этому ублюдку.