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Антидудинг. Итоги

15:36. 3 ноября 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Подводим итоги масштабного разбора документального фильма Юрия Дудя "Колыма – родина нашего страха". Краткий обзор выпусков и ответ на вопрос "зачем?".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OQsXsmBrHug

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17753 12755
    Владимир 3 ноября 2020 в 17:31

    Хватит уже создавать рекламу этому недоноску дудю.
    Ну дудит и хер с ним с дудочником,что его разоблачать,до сих пор не понятно что ли,что этим вы создаете рекламу этому ублюдку.

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