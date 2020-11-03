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Агония старой Европы.

13:25. 3 ноября 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Прямо сейчас в Вене идет стрельба — и сдается мне, что сегодняшние события будут иметь далеко идущие последствия.

Сейчас совершенно неважно, кто именно устроил стрельбу около одной из венских синагог — это могли быть как исламисты, так и ультраправые европейцы. Главное в том, что они пришли убивать евреев — и у тех, и у других свои мотивы это сделать.

Последствия будут действительно ошеломляющими. Если стрельбу устроили исламисты, они не будут сдаваться — а когда их ликвидируют в результате спецоперации, у них найдется множество последователей, ибо исламисты умрут, как истинные шахиды, с оружием в руках.

Согласно различным толкованиям ислама, эти люди моментально попадут в рай — и они наверняка послужат примером сотням и тысячам молодых мусульман, проживающих сегодня в Европе.

Если же стрельбу устроили ультраправые, то это очень злобный звоночек для европейских властей — когда такие люди переходят от угроз к делу, то остановить этот процесс уже невозможно, особенно при нынешней правоприменительной практике.

Тут самое время вспомнить Андерса Брейвика, убившего 77 человек в сонной и флегматичной Норвегии — несмотря на то, что он сидит в тюрьме, у него весьма обширный фан-клуб. Ибо Брейвик не стал болтать, как все, а пошел и сделал — и достаточно большое количество людей одобряют его поступок.

Происходящее сегодня по всей Европе безумие отчетливо демонстрирует один простой факт — либо европейцы будут вынуждены закрутить гайки и пойти на ощутимое сужение гражданских прав и свобод, либо мы в итоге рискуем увидеть Европейский халифат. И что из этого хуже, даже трудно сказать — во всяком случае, наши отцы и деды пролили свою кровь за то, чтобы неимоверными усилиями остановить ультраправых нацистов в 1945 году.

Еврохалифат может быть куда жестче гитлеровской Германии, особенно для самих европейцев — а уж исламисты не постесняются ввести в свою правоприменительную практику побивание камнями и отсечение голов на площадях, при огромном стечении народа. Самое же печальное во всем этом то, что среди коренных европейцев найдется немало искренне поддерживающих, ибо им тоже до одури надоело засилье грабителей и наркоманов — и если грабителям и наркоманам начнут рубить руки и головы, толпа будет рукоплескать. Исламский орднунг.

Да, сейчас это кажется невероятным — но полвека назад никто в Европе и представить не мог, что в европейских столицах появятся районы, куда полицейские будут заходить только большими отрядами — и уж точно не смогут их патрулировать в своем обычном режиме.

За последнее время таких звоночков было невероятно много — и если до сих пор террористы предпочитали для убийства ножи и грузовики, то теперь ситуация выходит на совершенно иной уровень — стрельба в центре Вены показывает, насколько слабы европейские власти в подобных случаях.

При должной работе полиции и спецслужб подготовку такой акции скрыть невозможно, но австрийцы ее просто проспали. Ровно так же, как в свое время проспали и французы — и 14 июля 2016 года стало самым кровавым днем в истории Ниццы. За полтора года до этого был кровавый расстрел редакции «Шарли Эбдо» в центре Парижа — и Ницца наглядно показала, что французы не вынесли из этого никаких уроков.

Теперь люди с ножами и дробовиками бегают по всей Франции, убивая и калеча невинных граждан, а крошка Макрон заявляет, что сделает все возможное для популяризации карикатур на пророка Мухаммеда. Правда, чуть позже он отказался от своих слов, заявив, что его неправильно поняли — но исламисты услышали именно то, что Макрон заявил сразу же после убийства учителя Самюэля Пати. Более самоубийственной риторики от главы государства невозможно себе представить — и это тоже сыграет свою роль в дальнейшем.

Тем временем в Северной Африке и странах Ближнего Востока томится в ожидании переезда в Европу около 65 миллионов «бешенцев» — и не стоит сомневаться, что скоро у европейских женщин найдутся новые горячие поклонники, воспринимающие этих женщин, как законную добычу.

85% уже прибывших «бешенцев» — молодые люди, приехавшие покорять неверных. Похоже, скоро новое великое переселение народов плавно перерастет в новые крестовые походы против басурман — только теперь крестоносцы пойдут не на Иерусалим, а в мусульманские районы своих столиц и мегаполисов.

Можно старательно зажмурить глаза и заявить, что автор опять ударился в гротеск и преувеличение. Можно.

А можно просто посмотреть, как сотни беспомощных австрийских полисменов просто не знают, что делать дальше.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/627877-agoniya-staroy-evropy.html

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