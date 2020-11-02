Премьер Михаил Мишустин снял с поста замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина (на фото), который 8 лет курировал СМИ и Интернет в российском правительстве. Подлинные причины его отставки широкой общественности не известны.

Алексей Волин прославился своим отношением к СМИ:

«Нам четко надо учить студентов тому, что… они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, что писать, что не писать и как писать о тех или иных вещах, и дядя имеет на это право, потому что он им платит», — так этот куратор российских СМИ от имени государства характеризовал отношения владельцев изданий и журналистов.

Сам Волин свой уход с прежнего поста в интервью ТАСС объяснил так: «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру. Не только запустить первый и второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов — дать им возможность бесплатно вещать в кабельных сетях на 21 и 22 кнопке, а также в виде врезок на ОТР. Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет». На место Волина назначена 35-летняя БэллаЧеркесова, прежде работавшая в Администрации Президента в должности референта управления по общественным связям и коммуникациям.

Переход к цифровому вещанию

Пост в министерстве Алексей Константинович Волин занимал с июля 2012 года, курировал развитие медиаотрасли и интернета. Под его руководством в стране проходил переход от аналогового к цифровому телевещанию, и следует признать, что сделано было немало. Бесплатным цифровым эфирным телевидением в нашей стране сегодня охвачено 70 миллионов человек, они могут в хорошем качестве смотреть 20 каналов. Восемь лет назад половина страны могла смотреть всего десять каналов, а местами прием ограничивался тремя. Серьезные успехи достигнуты в борьбе с интернет-пиратством.

«Лично моими решениями заблокировано свыше 20 тысяч пиратских “зеркал”. В результате нашей деятельности количество пользователей, покупающих легальный контент в сети, увеличилось в 9 раз — с 4 миллионов до 36 миллионов человек. Это привело к тому, что производство цифрового контента возросло почти в 4 раза — с 24 миллиардов до 90 миллиардов рублей», — сказал Волин в интервью РИА Новости.

Однако на своем посту Волин занимался не только чисто техническими проблемами СМИ, но осуществлял и общее руководство ими. А о том, что у нас со СМИ далеко не все благополучно, давноизвестно.

«Столетие» не раз об этом писало, в частности, об активной подрывной деятельности, которую ведут против России рупор либеральной пропаганды «Эхо Москвы» и другие информационные оппозиционные медиаресурсы, получающие при этом господдержку. То же «Эхо», как известно, финансирует «Газпром».

Однако в том, что касается не успешного решения проблем цифровизации, а собственно журналистики, ее идеологической составляющей, позиция прежнего замминистра, как государственного деятеля, была, как выясняется, была достаточно оригинальной для госчиновника столь высокого ранга.

Пресса – это шоу-бизнес?

«На протяжении многих лет Волин последовательно и публично придерживался индустриального подхода к журналистике и СМИ, считая, что пресса является ничем иным, как одной из разновидностей бизнеса», — пишет, например, о его позиции Википедия.

Впервые Волин заявил об этом осенью 2003 года после назначения президентом Издательского дома Родионова. Тогда он сказал, что журналистика — это одна из разновидностей шоу-бизнеса, и она должна скорее развлекать читателя, нежели делать мир лучше. В 2007 году Волин объявил, что «свободы прессы в идеале нет нигде и никогда, потому что она всё равно от кого-то зависит».

Успех медийного бизнеса базируется на устойчивости и росте читательской аудитории, считал Волин: «Моя политика — читателю должно быть интересно». Он отказывался признавать моральные и этические ориентиры, поясняя: «В бизнесе, как, впрочем, и в пиаре, все средства хороши, если они приносят результат».

То есть — «все средства хороши».Хороши и фейки, и провокации, и обман читателя, которыми часто не брезгуют отечественные либеральные СМИ? Такова была позиция… замминистра! В 2020 году в интервью журналу «Эксперт» о мерах поддержки СМИ в условиях пандемии коронавируса Волин так оценил положение журналиста в обществе: «Печник или булочник должны стремиться к высшим целям? Они создают продукт, который пользуется спросом в обществе и от которого зависят жизнь и здоровье людей. Если люди от их продукта начинают умирать или болеть, продуктом перестают пользоваться. То же самое у СМИ. Попытка журналистов объявить себя чем-то из ряда вон выходящим никогда не встречала моей поддержки. Для меня человек, который делает табуретку, и человек, который пишет в газете, ничем не отличаются».

Оригинальная точка зрения, не правда ли? Приравнять работу журналиста—бойца идеологического фронта, к работе столяра — оригинально! «Злые языки страшнее пистолета!» — предупреждал об опасности распространения ложной информации почти 200 лет назад Грибоедов. «Две враждебные газеты опаснее стотысячного войска!» — заявлял в свое время Наполеон. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» — писал Маяковский.

«Четвертой властью» в обществе назвал СМИ Владимир Путин в интервью ТАСС. «Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно», — считает наш президент. При этом роль СМИ «не в том, чтобы молоть все, что вздумается», отметил глава государства. «Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов», — заявил он. И вот оказывается, что тот человек, который курировал наши СМИ в правительстве РФ, думает совсем иначе…

Кто платит, тот и заказывает музыку?

Бурный скандал вызвало в свое время выступление Алексея Волина на научно-практической конференции на факультете журналистики МГУ. Волин заявил студентам, что у журналиста «нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного учения, повести человечество правильной дорогой».

«Нам четко надо учить студентов тому, что… они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, что писать, что не писать и как писать о тех или иных вещах, и дядя имеет на это право, потому что он им платит», — так этот куратор российских СМИ от имени государства характеризовал отношения владельцев изданий и журналистов.

«Кто платит, тот и заказывает музыку» — таким циничным принципом призывал руководствоваться будущим журналистам этот куратор? А если платит такой идеологический противник, как Вашингтон?

По словам бывшего замминистра, средства массовой информации являются бизнесом, которому для развития нужен коммерческий успех. «Все остальное — это было производным от этого выступления. Но оно зачастую встречает или непонимание, или возражения со стороны ряда представителей, людей, которые или учат студентов, или выступают, или считают себя экспертами по медийному рынку», — отвечал он потом критикам своей позиции.

Такие оценки Волина вызвали резкий протест со стороны Союза журналистов России, который посчитал, что речь идет о «шельмовании журналистики, принижении ее роли». Это — старый политтехнологический прием, известный каждому выпускнику факультетов журналистики. Его сверхзадача — скрыть от общества истину, замазать реальную картину ложной и увести от решения насущных проблем.

Понятно, что такие взгляды прежнего куратора наших СМИ не могут не вызывать вопросов и, в какой-то мере, быть может, и являются одним из объяснений того, почему наше государство фактически устранилось от контроля над тем, что пишут и к чему призывают иные российские СМИ. А ведь некоторые из них, как мы уже говорили, занимают откровенно враждебные России позиции, и ведут подрывную работу, направленную на раскол общества и подрыв устоев государства.

Из кино — в министерство

Впрочем, если внимательнее присмотреться к биографии бывшего куратора наших СМИ, то многое становится понятным. Родился он в Санкт-Петербурге. В 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, по специальности «историк-востоковед, референт -переводчик индонезийского языка». После окончания ВУЗа работал в Агентстве печати Новости, АПН, где в течение года был заместителем заведующего Бюро АПН в Джакарте, Индонезия.

Бурная карьера на государственной службе началась в развальные 90-е, в бытность президентом Ельцина. После возвращения из загранкомандировки Волин был назначен первым заместителем Генерального директора Генеральной дирекции информации АПН.

В 1996 году Алексей Волин стал руководителем телеканала «Деловая Россия». С 1996 по 1998 года руководил Отделом СМИ, первый заместитель начальника Управления по связям с общественностью Администрации Президента РФ, а в 1998 году Волин стал начальником Управления правительственной информации Аппарата Правительства РФ. То есть уже тогда он отвечал за средства массовой информации и связи с общественностью. Его начальником (и, как считают некоторые, покровителем) был тогда будущий министр печати Михаил Лесин, который недавно при странных обстоятельствах погиб в США, а по некоторым данным был убит.

В период с 2000 по 2003 года Волин занимал пост заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ, курирующего вопросы СМИ, PR, культуры, образования, спорта и туризма. Но потом неожиданно оказался за бортом правящего кабинета. С 2003 по 2007 года возглавлял Издательский дом Родионова (ИДР). Как свидетельствует Википедия, Дмитрий Губин, возглавлявший журнал «FHM Russia», после продажи журнала ИДР, по его словам, обращался к президенту холдинга Алексею Волину, о чём рассказал в интервью (Slon.ru, 2011): «Лёша – весёлый циник, и я ценю его за легкость его цинизма и даже не ставлю цинизм ему в упрёк. Он был предельно честен со мной. Он мне рассказал кое-что о внутреннем устройстве ИДР, чего я передать не могу, потому что после этого либо Родионова надо сажать в тюрьму, либо меня. Я понял, что я туда никогда не пойду».

После этого Волин стал генеральным директором кинокомпании АМЕДИА, занимался индивидуальной продюсерской деятельностью. C 2008 года он — член Высшего совета оппозиционной партии «Правое дело», в руководство которой вместе с ним входили такие одиозные либеральные деятели, как Леонид Гозман, Евгений Чичваркин, сбежавший потом в Лондон, и Борис Надеждин. С 2011 по 2012 года сидел в кресле президента ООО «А3»-платежный сервис. А потом прямиком из бизнеса был назначен премьером Дмитрием Медведевым заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, где именно он отвечал за проведение государственной политики в области СМИ.

При этом, как свидетельствует та же Википедия, находясь на этом государственном посту, считал, что число принадлежащих государству СМИ должно быть радикально сокращено. Был сторонником полного отказа от вмешательства государства в сферу масс-медиа, выступал с идеей, что СМИ надо не управлять, а «манипулировать» ими.

Иными словами, считал, что если «Эхо Москвы», например, пишет, что Навального «отравил Путин», т.е. нагло лжет, то пусть себе пишет и лжет, а государству не нужно обращать на это никакого внимания, как и на то, что эту подрывную пропаганду финансирует государственная компания «Газпром». Хотя, судя по тому, то, что произошло на Украине и происходит сегодня в Белоруссии, объясняет как раз то, что там на таких же ключевых постах в качестве кураторов СМИ тоже сидели высококвалифицированные технические менеджеры с таким же оригинальными взглядами, которые и довели свои государства до бунтов и «цветных революций».

На что остается уповать

Так что если мы спрашиваем сегодня, почему у нас в медиасфере безнаказанно орудуют откровенные враги России, или почему у нас так активно через СМИ ведется антигосударственная пропаганда, и почему Россия постоянно проигрывает в информационной войне с Западом, то эти вопросы следует задавать, прежде всего, замечательному специалисту в области цифровых технологий Алексею Волину, который искренне считает, что производство табуретки и политического контента в СМИ ничем друг от друга не отличаются.

Впрочем, такие вопросы ему задавать уже поздно. На его место в министерстве пришел уже другой человек. К тому же, напомним, что Алексей Волин был награжден орденом Почета и медалью Совбеза РФ «За заслуги в обеспечении нацбезопасности».

А потому нам остается лишь надеяться, что у его преемника другие взгляды на роль СМИ в обществе, на ключевые для жизнеспособности нашего государства проблемы. И он (она) не считает, что журналисты — это послушные марионетки в руках газетных магнатов и, что государству нужно все-таки не манипулировать, а умело управлять государственными СМИ и решительно пресекать деятельность тех, кто тиражирует клевету, ложь и провокации, которые устраивает противник. Иначе позорного поражения в ожесточенной информационной войне, ведущей Западом против России, нам не избежать.

Источник: Столетие

Дополнительное видео по теме

«Первый канал в своих передачах фактически говорит русским людям «ВЫ УРОДЫ!»; «Продюсеры специально требуют от авторов пошлость»; «Российское телевидение закладывает программы курения, наркомании, алкоголизма»; «Задача российских СМИ – проводить карательные операции против населения»; «Если вы хороший человек, СМИ – ваш враг!»; «Российские СМИ принадлежат наднациональным структурам и ведут войну против народа»; «Соловьёв работает на то, чтобы расколоть русский мир»; «Как нам поднять страну, когда по центральному телевидению гонят потоки пошлости?»; «Система рейтинга телеканалов – это фикция»; «Основная задача СМИ – сформировать в населении пороки»; «Все СМИ России (радио и телеканалы) управляются либералами»…

Кому принадлежат все эти высказывания? Является ли данная точка зрения маргинальной, или в оценке целей и задач, на которые работают российские СМИ (и в первую очередь телевидение), специалисты практически единогласны? Что делать?

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/zamministra-svyazi-uvolili/