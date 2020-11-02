Выборы президента Молдавии
10:09. 2 ноября 2020 140 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Молдавии состоялся 1-й тур президентских выборов. 50% никто не набрал, поэтому будет второй тур 15 ноября.
Во второй тур прошли ожидаемо Санду и Додон, но стоит отметить, что Додон прошел со второго места, хотя опросы и экзит-полы показывали, что должен был проходиться с первого.
Достаточно тревожный сигнал для Додона. Да и для РФ тоже. В случае победы Санду, Молдавию снова начнет кренить на Запад, а значит снова начнет возрастать вероятность того, что замороженный конфликт в Приднестровье, могут попытаться вскрыть. Да и тема "Великой Румынии" снова наверняка начнет подниматься более активно.
Впрочем, низкая явка в 43% оставляет сторонам пространства для маневра для попыток привлечь больше изибирателей мобилизационной риторикой, так что в ближайшие пару недель в Молдавии можно ожидать вала пророссийской и проевропейской риторики из каждого утюга.
Поскольку информационные утюги контролируются гегемоном https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg, то победит их агентесса. Если, конечно, не вмешается Путин…
Или электорат мозг не включит.
В России 1 июля включил, в Беларуси ещё включает, а там – не факт…
Ну тогда очередная войнушка вблизи границ РФ.
Весьма вероятно не последняя… Ответка за референдум:))..
как то все уже совсем тихо прошло,эту тетку им ,как Светку (правда повнушительней на морду)заранее подсунули ,вроде и Плахотнюка Путин убрал ,но увы ,выбор народа ,народ сегодня за мнимую подачку за кого угодно проголосует.Сами усиленно десятилетиями делали быд–ло ,а после дистанционки -это уже будут животные с айфонами асоциальные.