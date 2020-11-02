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Вопросы власти и информационная война

13:25. 2 ноября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В процессе политической борьбы, ради красного словца, человек любит охаять противника. Человеку свойственно преувеличивать злую сущность противоположной стороны, преподносить её в карикатурном и уродливо-искажённом виде, выставлять необходимые шаги неугодной власти как «бессмысленную жестокость» и «ничем не оправданное злодейство».

Вопросы власти и информационная войнаТаковы законы информационной войны, ровесницы обычных войн. Нужно взять то, что у другого – и выставить в свете, как можно более чёрном. А если ТО ЖЕ САМОЕ творится у тебя – умалчивать или говорить, что у нас «совсем не такое»…

Ничто не отнимает у исследователя объективность и трезвость взгляда, адекватность подходов, чем «двойные стандарты».

Когда, например, из общей совокупности жестоко подавленных демонстраций выделяют ТОЛЬКО на территории врага, а на собственной – в упор не видят.

Мы – это же мы! Мы молодцы, и делаем всё во благо! Даже если дубинкой, водомётом, резиновыми или боевыми пулями! А вот они – они плохие! Нам пришлось по нужде стрелять в народ, а вот они – делали то же самое «исключительно из жестокости и по чистой злобе». Мы своих жертв помиловать не можем, вы же видите, какие они деструктивные; а вот они должны своих жертв миловать везде и всегда, и т.п.

Для того, чтобы быть объективным человеком, и просто не быть дураком, которым манипулируют, как лабораторным кроликом, нужно, прежде всего, понимать природу власти, как явления.

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Человек бежал по степи, а за ним гнались убийцы – печенеги или крымские татары. Изнемогая, израненный и смертельно уставший, человек прибежал к воротам крепости и стал стучаться туда:

- Пустите! Возьмите! Укройте!

И его впустили. Объяснив, что крепость осаждённая и в ней есть свои порядки, и порядки строгие. Прежде всего, это, конечно, власть коменданта крепости и его доверенных лиц. Если хочешь укрыться от смерти в крепости, то помни, что приказы коменданта не обсуждаются, и ты должен стать полноценным защитником крепостных стен, выполнять все требования.

Помни, что в крепость тебя никто не звал – ты сам попросился укрыть тебя. И потому что тебе нравится, а что не нравится – оставь на второе, первым же прими гражданский долг.

Так возникло крепостное право в России. А вы как думали?

На многовековой войне с Россией европейцы, конечно, выставляют это крепостное право карикатурно и с отвращением. Как насилие меньшинства над большинством (?!), не имевшее объективно-исторических оснований.

Как проявление «рабской натуры» русских – «скромно» умалчивая, что власть английского капитана на судне была куда жёстче, чем власть русского помещика (коменданта континентальной крепости), а жестокости, насилия и зверства к английскому народу применялось куда больше. Очень многих клюквенных «прелестей» европейского зверства русские на себе не испытали, как, впрочем, и наоборот.

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Историзм, как подход, историческая полноценная правда, требуют признавать, что у морских наций возникают свои, специфические формы подавления человеческой личности, вытекающие из особенностей морского дела. У наций континентальных – другие, тоже специфические орудия подавления. Рассуждать о том, какие из них лучше, а какие хуже – нелепо.

Они все плохие. Но исторически необходимые на своём этапе развития общества.

Пока общество не научится жить без них – оно без них обойтись не может.

Без них вообще просто все всех убьют – и это надо понимать (нет ничего более кровавого, чем хаос безвластия).

Конечно, в режиме информационной войны геополитических гигантов пропаганда противника пытается приписать «лёгкость» своим формам подавления личности, и «тёмную, свинцовую невыносимость» чужим.

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Более всего в этом усердствуют англосаксы – от власти которых весь их собственный народ разбежался по всему свету, от Канады до Австралии и Южной Африки, мечтая лишь об одном: вырваться из этого лагеря смерти, который называется «власть английского короля и парламента».

От хорошей жизни из дома не побегут, как вы думаете?

Конечно, формы террора и истребления, насилия над личностью у англосаксов отличались от русских – хотя бы потому, что у морской нации свои актуализации, а у резко-континентальной – иные. Англосаксы не без успеха навязывают нашей слепорожденной интеллигенции, как факт, что наши формы подавления – чудовищны, а их – прекрасны.

Но это не более, чем вражеская пропаганда. По ряду параметров безземельная свобода крестьянства – значительно хуже и страшнее, чем крепостное право. Которое, конечно, тоже далеко не «крем-брюле», это тоже надо понимать ответственному и разумному человеку.

Но крестьяне восприняли «свободу» как обман (об этом тысячи исторических свидетельств) – и я не сразу понял, почему.

С годами, глядя, как «освободил» Ельцин работников заводов и фабрик от их рабочих мест… Со всеми заводскими строгостями, порой унизительными, почти тюремными… Я понял, какой «обман» имели в виду «освобождённые» 1861 года:

- Освобождение без предоставления средств к существованию – худшая из форм порабощения.

А через то понял (правда, поздно, довелось побегать в энтузиастах «перестройки») – истинную цену хвалёной «английской свободе». Это когда ты для своего рабовладельца бесплатно предоставлен, и твоя болезнь, смерть – даже не убыток для рабовладельца, меняющего тебя новым расходным материалом.

Пока ты был его собственностью – он ценил тебя хотя бы как собственность. А так-то ты готовый к нему пришёл, он тебя в несколько лет, как лимон, выжал до мумии, и выбросил, пригласив следующего из очереди безработных.

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Люди никогда не поймут Общей Теории Цивилизации (ОТЦ) – если продолжат кидаться друг в друга какашками информационной войны. Пока пропагандисты собственную власть бесстыдно расхваливают, а чужую кругом шельмуют – объективности в такой картине мира нет места.

Мы не сможем в таких условиях (зациклившись на нашем крепостничестве или их «огораживаниях») понять, обобщить суть Власти, как таковой, суть Государства, как такового.

У пропагандистов ведь эти вопросы не раскрываются. И вообще не ставятся. У них есть идеальная власть, идеальные люди без тени порока (свои) – и монструозная, лишённая всего человеческого (чужая).

Ни то, ни другое не соответствует объективной реальности.

Власть и государство вырастают из исторической реальности, и они настолько уродливы – насколько уродлив человек в истории.

Чтобы докопаться до сути, мы вспомним с вами детскую сказку про трёх поросят.

Помните?

Братья Ниф-Ниф и Нуф-Нуф строят соломенный и деревянный домики перед самыми холодами. Но ещё до холодов домики не устояли под натиском волка-пожирателя. Поросята успели укрыться у Наф-Нафа в каменном домике.

Наф-Наф – говоря языком историзма, КРЕПОСТНИК. Он построил дом, который пожиратели извне не могут развалить. Он придумал способ уничтожить волка (волк полез через дымоход и упал в кипящий котёл, сварился там).

А вот теперь, внимание, вопрос на засыпку:

Как вы думаете, будет с правами у Нифа, Нуфа и Нафа в каменном домике-крепости? Сказка об этом молчит, но она детская. А мы – взрослые.

Наф – хозяин каменного домика, и он, видимо, будет иметь преимущества в правах. А Ниф и Нуф – беженцы. Если они будут себя вести, как арабские «беженцы» в Европе, то мы их строго осудим с моральной точки зрения.

Пусти свинью в свой дом – а она себя ещё и хозяйкой там почувствует!

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Сущность любого государства состоит в том, что это система крепостной обороны, строгая к участникам. Особенно к рядовым. Она строга не от нечего делать, не в силу испорченности характера, а по объективным причинам. Ведь волки постоянно лезут то в дверь, то в окно, то в дымоход!

Жизнь даётся человеку в дар.

Но потом она – требовательна.

Или ты отражаешь, как положено, натиск врагов извне.

Или они тебя сожрут.

В этом смысле каждое из реально существующих государств, всякая реально-историческая власть – имеет черты террористической организации, в том числе и самодурского произвола.

У этого террора есть английский формат, есть русский, есть промежуточные – романского типа, но сам по себе он никуда не исчезает, пока государство не погибло, а власть не свергнута.

Формат же, в котором террор проявляется – дело вкуса.

Моряк может с омерзением смотреть на «татарский» кнут – и совершенно спокойно взирать на капитанскую корабельную плётку. Житель степи – наоборот, посчитает, что плётка о семи хвостах, а кнут всего лишь об одном. Это дело вкуса, понимаете? Всё равно всякое государство своих подданных хлещет до крови, а перестанет – так и развалится, будет пожрано другими желающими жить на Земле.

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Сейчас это очевидно до смешного. В Париже полиция мутузит «жёлтые жилеты», в Польше – с помощью армейских карательных частей разгоняет манифестации отчаявшихся сельчан.

Американская полиция вообще убивает в год до смерти более тысячи человек «при задержании», а уж как дубасит собственные демонстрации – смотреть страшно. У нас было одно «кровавое воскресение» – расстрел рабочих царём, а в США их было гораздо больше, если смотреть картинки расстрела – то не отличишь!

Но англосаксы нам всё время врут, что всё, происходящее в зоне их контроля – правильно и законно. И выборы «честные», и разгон демонстрантов – «борьба с экстремизмом».

В то же время бесстыдно прицепились к Лукашенко, навешали на него ярлыков и санкций – потому что, видите ли, применил средства разгона толпы! А они у себя в США или Лондоне, типа, ни разу ничего подобного не применяли!

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Если говорить объективно и трезво – то бойня на улицах есть признак общественного нездоровья. Белорусское общество хворает, и тут я спорить не буду. Как и российское. И в Китае жестокие уличные бои, остановившие «американизацию» политического процесса – тоже показатель неладности, недоработок власти.

Но выводить эти случаи в какой-то особый разряд, игнорируя уличные бойни в Париже и Варшаве, в Лондоне или Портленде – яркий пример «двойных стандартов», грубое нарушение базового закона логики – закона тождества[1].

Нельзя одно и то же явление называть то «хорошим», то «плохим» в зависимости от своих симпатий или антипатий. Кроме логики мышления это, к тому же разрушает правовое сознание человека. Получается, что само преступление не важно – важно лишь, кто его совершил. Если «свой» – то оно становится подвигом…

Либеральные теории делают власть должником у обывателя, хотя на самом деле, исторически, всё наоборот. Человек отдал себя в чужую власть, чтобы выжить. Это, конечно, неприятно – всякий внутренне желает сам собой руководить. Но это исторически-необходимо, и единственная альтернатива этому – стать жертвой геноцида.

Посему надобно различать гуманистическое направление цивилизации, стремящееся сделать власть по возможности менее жестокой – и то скотское, либеральное стремление растленного человека к получению прав без обязанностей, безосновательное стремление ничтожной, по сути, личности, лишённой заслуг перед обществом, превратить власть и государство в машину собственных удовольствий.

-Ты мне должна то, и то, и это, и вот это…

-А ты что за это должен?

-А я ничего. Я свободен.

-Может, тогда ты покинешь крепость и выйдешь, откуда прибежал? Мне проще тебя печенегам выдать, чем твои бесконечные капризы удовлетворять и твоё безответственное отношение к обязанностям терпеть…

Совершенно очевидный исторический факт: и польское и французское государство, вместе с их народами, к 1941 году прекратили своё историческое и – в перспективе – физическое существование. То, что они потом возродились – так это же не они сами себя возрождали! Это другие люди (тактично умолчим, кто, вы и без меня знаете) – приняли решение о продолжении существования ликвидированного в полном составе польского народа.

И если бы эти другие люди такого решения не приняли – поляков бы сегодня просто не было даже для музея.

Печенеги за крепостной стеной вымерли, говорите?

Рассказывайте эти сказки тем, кто не видел, что США вытворяли во Вьетнаме…

И тем, кто не видел, что стало с сербами…

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Сегодняшний либерал, надувая губки не повзрослевшего великовозрастного дитяти, говорит со смаком – «мне не нравится моя жизнь».

Дружок, всем остальным она тоже не нравится! Они, другие-то, с удовольствием бы прибрали к рукам все те ресурсы, которые сегодня на тебя тратятся.

Ты ведь, по глупости, инфантильности своей, думаешь, что сейчас прибегут коробейники, взахлёб тебе другие варианты жизни предлагать: «эта сломалась, несите другую».

А ответят тебе совсем другое: если тебе не нравится ТВОЯ жизнь – так и не живи, нахрен ты кому сдался, в биосфере, где всё пожираемо всем!

И если ты думаешь, что человечество, как твоя мама, будет тебя уговаривать ещё пожить, совать тебе взятки – чтобы ты с собой не покончил – ты очень плохо знаешь земных обитателей!

Откуда бы ты ни ушёл, обиженно надув губы – там тут же появляется новый хозяин. Например, откуда ушла Москва – тут же встали оккупационные войска НАТО!

Это не потому, что НАТО, отдельно взятое, плохое (хотя оно плохое, конечно). Это вообще закон жизни на Земле. Ты упустил – кто-то подобрал. Не НАТО, так китайцы. Не китайцы – так ваххабиты.

Ты не просто так живёшь на планете, срывая цветы удовольствий, как овечка на лугу (которую потом зарежут и зажарят – к счастью овечки, она в своей идиллии этого не знает).

Ты в крепости – которую можешь защищать, или сдать.

Но помни: если сдашь, то пощады не жди. Пощады не будет.

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Не всё так мрачно в жизни, цивилизация имеет (имела до XXI века?!) восходящий тренд, и власть постепенно смягчается, наиболее резкие формы её геноцидного произвола уходят в прошлое.

Однако законы биосферы, как и всякие законы естества – можно преодолевать, но нельзя игнорировать. Человек научился побеждать авиацией законы тяготения, но не потому, что отменил гравитацию, а потому, что научился её силе противодействовать.

Точно так же и закон пожирания в биосфере, закон наиболее острой, внутривидовой конкуренции биологического вида (которая гораздо сильнее, чем межвидовая) – преодолевать знанием и техническими ухищрениями можно, а игнорировать, «отменить своим желанием» – нет.

Власть устроена так, что управлять, повелевать человеком и одновременно прислуживать ему, лакейски следовать его прихотям и придурям – не может.

Если она пытается лакействовать (как КПСС в «перестройку») – то она разваливается и гибнет. И заменяется другой, гораздо более жестокой и хищной властью террористов.

Вы не будете разгонять уличные демонстрации?

Правда?

А как быть с желающими властвовать, которые просто придут и выбросят вас за шкирку из кабинета?

Не потому, что вы плохой, а просто потому, что им вместо вас править захотелось?

-Мне до смерти надоел капитан – говорит пират из мультфильма – Я хочу жить в его каюте…

Скажете, таких нет? Скажете, они не соберут толпу – под любым предлогом или вообще без всякого предлога?

Скажете, что в обществе недостаток всякого отребья, попросту и бесхитростно желающего «на волне народной воли» грабить магазины и винные склады?!

+++

Приучите себя к мысли, что всякое нападение на власть должно встречать отпор, и теми средствами, которые соответствуют нападению.

Вооружённое нападение расстреливается – всегда и везде, покуда существуют государства.

А хуже всего та власть – которая не расстреливает вооружённые покушения на себя. Она, стало быть, сошла с ума, и ведёт общество к колоссальной катастрофе «войны всех против всех», отказавшись от своей монополии на насилие, и передав насилие в руки уличных подонков, разной атаманщины.

Понятно, зачем нужна такая катастрофа у нас или в Белоруссии англосаксам.

Им потом только прийти и освежевать убоину.

Но нам-то, или белорусам она зачем?!

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[1] Закон тождества – принцип постоянства или принцип сохранности предметного и смыслового значения суждений (высказываний) в некотором заведомо известном или подразумеваемом контексте (в выводе, доказательстве, теории).


В. Евлогин


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Метки: американцы, власть, война, геноцид, евлогин, информационная, либералы, нато, рабство, русский, свобода, США, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5288750.html

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