Вопросы, которые никто не задаёт. К какому будущему ведёт планету мировая элита. К. Черемных
18:38. 2 ноября 2020 164 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Константин Черемных о том, в каком направлении идёт изменение мира. Как можно отследить это направление через открытые источники. Ведущий Илья Титов
Не пропустите новые ролики на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Черемных #будущее #прогноз #мироваяэлита
Не пропустите новые ролики на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Черемных #будущее #прогноз #мироваяэлита
Посмотрел на ю-тубе южно-корейскую детскую песню , которая набрала более 7 млрд просмотров. Наверно , к такому будущему.
Чё за песня?
Длится 2 минуты, с хвостиком. Полный отпад. Для даунов , скорее всего , иначе не набрала бы 7 млрд. просмотров.
а эти корейцы, японцы ,китайцы -уже все,их даже чипировать не нужно -это биороботы.песня закачаешься ,поэтому остатки европы и сметут с её классикой,чтобы только стадо осталось и Они -охотники с плохой кровью.
Та я ж догадался шо не для академиков))
У них вообще клипы лютые))
Ссылку сбрось,7 млрд плюс 1 будет )))
Не бросается.( Набери “Видеоклип на песню Baby Shark (Маленькая акула)”
)))Благодарю.Поржал.Но почти трети не понравилось,а это не так уж и плохо.)
Видать, забористая песенка!