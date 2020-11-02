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Вопросы, которые никто не задаёт. К какому будущему ведёт планету мировая элита. К. Черемных

18:38. 2 ноября 2020 164 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

Константин Черемных о том, в каком направлении идёт изменение мира. Как можно отследить это направление через открытые источники. Ведущий Илья Титов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6TEl_BjS7OM

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