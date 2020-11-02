Константин Черемных о том, в каком направлении идёт изменение мира. Как можно отследить это направление через открытые источники. Ведущий Илья ТитовНе пропустите новые ролики на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcAПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Черемных #будущее #прогноз #мироваяэлита

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6TEl_BjS7OM