Второй год не утихают страсти вокруг реализации проекта магистрального газопровода «Северный поток-2», и вот уже почти год мы вынуждены наблюдать за тем, как и какие дискриминационные меры против него предпринимают США. Страстей тем больше, чем меньше достоверной информации, а её действительно немного – с того момента, как санкции со стороны Штатов вынудили выйти из проекта швейцарскую компанию Allseas, не менее швейцарская компания Nord Atream 2AG, оператор трубопровода, заявила, что впредь не будет анонсировать никаких событий, связанных с СП-2 – новости будут поступать исключительно постфактум. В результате все мы превратились в сторонних наблюдателей, которым только и остается, что отслеживать за перемещениями морских судов, которые с той или иной долей вероятности могут стать участниками проекта.

Инвесторы «Северного потока-2»

Политики США без устали продолжают изобретать все новые санкции против проекта СП-2. Это действительно интересно и увлекательно, но постепенно сложилось мнение, что действия Штатов направлены только и исключительно против экономических интересов России. Мнение настолько устойчивое, что уже не очень понятно, по каким причинам политики Европы, вместо того, чтобы всемерно поддержать своего заокеанского сюзерена, упорно этому сопротивляются, если, конечно, не обращать внимания на точку зрения государств, которые никакого отношения к проекту СП-2 не имеют. А причины есть, причем весьма основательные, нужно только перестать оперировать политическими интересами и внимательно присмотреться, какие и чьи тут имеются интересы экономические. По договору, подписанному в апреле 2017 года, сметную стоимость морского газопровода в размере 9 млрд евро в равных долях внесут российский Газпром как единственный акционер Nord Stream 2 AG, и пять европейских компаний: французская Engie, немецкая Wintershall DEA, немецко-финская Uniper, австрийская OMV и англо-голландская Royal Dutch Shell. Все пять европейских компании – частные, государствами не контролируются. Вся пять европейских компаний финансы находили самостоятельно, в проекте нет ни одного евроцента, внесенного из государственных бюджетов европейских стран. Именно по этой причине совершенно справедлива оценка проекта СП-2, которую неоднократно давал Владимир Путин: это частный экономический проект, участие в нём политиков не имеет никакого обоснования. Вывод, который следует из этих фактов, прост: санкции США против СП-2 – это санкции не только против контролируемого Россией Газпрома, но и против пяти ведущих частных энергетических компаний. При этом эта пятерка европейских компаний – не только импортеры российского газа, но и активные, ведущие поставщики газа, причем не только в странах, где они юридически зарегистрированы, но и практически во всем ЕС и во всей Европе. Если санкции США достигнут своей конечной цели – пострадают европейские компании, которые все свои убытки перенесут на плечи своих потребителей, никаких других алгоритмов капиталистическая система не предполагает. Не важно, как именно будет реализован этот перенос – за счет роста тарифов или за счет компенсационных выплат со стороны государственных бюджетов, поскольку государственный бюджет – это деньги все тех же налогоплательщиков. Поэтому общий вывод может быть только один: санкции США – это попытка залезть в карманы и в кошельки европейских потребителей газа, а поскольку природный газ это, прежде всего, энергетический ресурс, то и в карманы и в кошельки европейских потребителей электрической и тепловой энергии. Безусловно, будет нанесен ущерб и нам, жителям России – по той причине, что Газпром контролируется государством, не полученная Газпромом прибыль – это не полученные государством дивиденды, не выплаченные Газпромом налоги. С этим спорить не приходится, но ущерб от действий США не будет только и исключительно российским – это и является одной из причин того, что европейские политики сопротивляются, как могут и как умеют, давлению со стороны Штатов.

Но это только одна из причин – важная, но не единственная. В последнее время как-то ушло в тень простое обстоятельство: для Европы СП-2 не является некоей «вещью в себе». Газовая магистраль не заканчивается на немецком берегу Балтики в районе городка Грайфсвальд. Для того, чтобы российский газ пришел к европейским потребителям, его нужно «вести» дальше.

От Грайфсвальда до границы Чехии уже легли трубы магистрального газопровода EUGAL

— две «нитки», мощность – 55 млрд кубометров в год, совпадающая с мощностью СП-2. Для того, чтобы газопровод не оставался чисто транзитным, то есть для того, чтобы он подпадал под ограничения Третьего энергопакета ЕС, обустроен газоотвод мощностью 10 млрд кубометров, соединяющий EUGAL со столицей Германии. Оператор проекта – компания Gascade Gastransport, принадлежащая Газпрому и Wintershall Dea через компанию WIGA. Владельцы и инвесторы – компании, входящие в консорциум в составе: Gascade Gastransport – 50.5%, Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services, Ontras Gastransport – по 16,5%, сметная стоимость без учета выкупа земельных участков – 2,276 млрд евро. Эти инвестиции уже сделаны, газопровод и приемная инфраструктура на балтийском побережье к работе готовы, все проверено, технический газ уже в трубах. Если учесть стоимость земельных участков, общие затраты составили около 4 млрд евро, и до того момента, пока не завершен СП-2, пока по нему не пошёл российский газ, эти инвестиции в буквальном смысле слова зарыты в сырую немецкую землю. И в этих инвестициях – снова ни одного евроцента бюджетных денег, все инвестиции – исключительно частные, как того и требует законодательство ЕС.

Заинтересованные стороны — Чехия, Германия, Франция, Бельгия, Австрия

Но на границе с Чехией проект не заканчивается, тут его подхватывает Capasity4Gas, в который инвестирует уже чешская компания Net4Gas. Для того, чтобы уйти от монополии на поставки газа со стороны Словакии, Capasity4Gas – альтернативный маршрут, диверсификация направлений поставок, хотя в обоих случаях газ останется российским, ведь именно он поступает в Словакию – через газотранспортную систему Украины. Для того, чтобы «уйти» от Третьего энергопакета, Capasity4Gas «вписан» в газораспределительную систему Чехии – он тоже не будет чисто транзитным. Далее – почти тот же текст: инвестиции сделаны, трубы проложены, компрессорные станции установлены, техническая проверка завершена, ещё 3,5 млрд евро на день сегодняшний зарыты в сырую землю – теперь уже чешскую. Однако и это ещё не всё: на карте можно увидеть магистральный газопровод MEGAL, уходящий из Германии в сторону Франции и Бельгии. Имевшихся мощностей MEGAL для того, чтобы транспортировать газ, который будет попадать в Европу по СП-2, потому состоялись инвестиции в дополнительную «нитку». Однако не весь газ, прошедший через Capasity4Gas, будет отправляться во Францию, не просто так принимает участие в финансировании австрийская компания OMV. Уже построен ещё один, совершенно новый магистральный газопровод – MEGAL SÜID, по которому наш газ придет в конечную точку маршрута всей этой системы новых газопроводов, на австрийский хаб «Баумгартен». Все, что связано с расширением транзитных мощностей, обошлось ещё в 4 млрд евро, и все эти деньги тоже на день сегодняшний не работают, а мирно лежат в земле. И снова – ни единого цента из государственных бюджетов, только собственные инвестиции и банковские кредиты.

Судебные перспективы

Вот теперь уже можно прикинуть, как выглядит ситуация в полном её объёме. Если США добьются успеха, то прямые убытки Газпрома составят 4,5 млрд евро (половина сметной стоимости СП-2), потери целого сонма европейских компаний – 4,5 млрд евро в СП-2, 4 млрд евро в EUGAL, 3,5 млрд евро в Capasity4Gas и 4 млрд евро – в MEGAL и MEGAL Suid. Общая сумма – более 15 млрд евро, более половины из которых потрачены немецкими компаниями. Следующий момент: окончательные инвестиционные решения по всей системе перечисленных газопроводов были приняты в 2017 году, на основании действовавших на тот момент правил ЕС. Если завершение строительства СП-2 будет сорвано из-за того, что правительства стран ЕС присоединятся к санкциям со стороны ЕС – это будет классический случай применения законов «задним числом». Шансы выиграть судебные иски против правительств – стопроцентные, и в этом случае речь будет идти уже не о 15 млрд евро, а о значительно больших суммах. Европейские энергетические компании не забудут ни банковские проценты, ни упущенную выгоду – считать там умеют. И все эти практически астрономические суммы придется выплачивать из государственных бюджетов, что следует читать как «из карманов налогоплательщиков». Ну, а налогоплательщики – это ведь ещё и электорат на всех мыслимых выборах, от местных до парламентских и президентских. Остается задать сакраментальный вопрос, ответ на который совершенно очевиден: существуют ли в Европе политики, желающие прекратить свое присутствие на политической арене Европы? Ну, а вывод из всего сказанного только один: «Северный поток-2» будет достроен, вопрос только в сроках.

Источник: https://nstarikov.ru/severnyj-potok-2-budet-dostroen-120931